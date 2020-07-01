对华逆差巨大 印度出新政奖励本土产品

（德国之声中文网）尽管中印之间的紧张关系尚未出现实质性缓解，但两国之间的贸易往来却在改善。连续两年降至第二位之后，中国在2000年再次成为印度最大的贸易伙伴，美国成为第二。

不过，两国贸易不平衡，中国对印度有着巨大的贸易顺差。而美国对印度有贸易逆差。2000年度的前9个月，中国从印度进口了价值153亿美元的商品，出口454亿美元商品，顺差为301亿美元。

在同一时段，中国是印度最大的进口商品来源国，美国是印度最大的出口商品对象国。

预计耗资10亿美元鼓励本土公司生产电子产品

中国对印度巨大的贸易顺差引发新德里政府的高度警觉。周三（2月24日）印度政府批准了一项奖励本地生产高科技产品的计划，预计将耗资10亿美元鼓励本土公司提高笔记本电脑、平板电脑等产品的产能。印度希望此举能够实现产品的多元化，摆脱对中国的依赖，同时，推动印度在电子产品领域走上自力更生的道路，为今后成为全球顶级供应商奠定基础。

根据一份2020年11月发布的印度手机与电子协会同安永会计师事务所的研究报告，印度销售的笔记本电脑80%以及三分之二的平板电脑从中国进口。

不过在手机领域，印度已实现了较为成功的“转变”，2014年前，智能进口手机的市场占比为78%，但目前这个数字已降低到8%。

将世界五大全球冠军带到印度

新德里政府的奖励计划包括，从今年4月开始的4年内，发放相当于企业销售额4%的现金作为奖励。

据《华尔街日报》的报道，印度方面已同苹果公司以及惠普公司开始了刺激措施的讨论，据媒体报道，苹果有兴趣参加奖励计划。目前，苹果在印度尚未建立生产线，但其供应商台湾的鸿海集团已在印度南部投资1亿美元建厂。惠普公司在印度设有分部。

在周三的新闻会上，印度电子信息部长普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）表示，这个奖励计划的重点是，将“世界五大全球冠军带到印度，为世界生产”。

因为受到新冠疫情的打击，印度经济急需振兴，在截止到去年9月的6个月里，印度GDP萎缩了15%，成为该时段表现最差的主要经济体。

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