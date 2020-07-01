 对华逆差巨大 印度出新政奖励本土产品 | 经济纵横 | DW | 25.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

对华逆差巨大 印度出新政奖励本土产品

在中国重新成为印度最大贸易伙伴的时候，印度政府出台旨在摆脱对中国电子产品依赖的政策。

Indien, Kalkutta: Premierminister Narendra Modi verkündet Lockdown

莫迪政府: 印度电子产品要走自力更生的道路

DW.COM

莫迪在印度独立日发表讲话，谈到最近与中国的边境冲突时说，已经向那些挑战印度主权的人, “用他们自己的语言给予了恰当的回击”。

上月中印边境冲突后关系紧张，印度继抵制中国货和封杀中国应用程式后，进一步设置经济限制。新德里一系列对华强硬措施，获美国力挺。

雖然印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的毗奢耶那伽羅鎮（Vijaynagar）實際上仍然與世界其他地區隔絕，但人们終於可以用手機打電話了，当地居民很高興。

美国互联网巨头谷歌周一（7月13日）宣布在印度投资100亿美元，设立谷歌印度数字化基金。此举意在与脸书、亚马逊等竞争对手争夺印度这个拥有13多亿人口的巨大市场。

（德国之声中文网）尽管中印之间的紧张关系尚未出现实质性缓解，但两国之间的贸易往来却在改善。连续两年降至第二位之后，中国在2000年再次成为印度最大的贸易伙伴，美国成为第二。

不过，两国贸易不平衡，中国对印度有着巨大的贸易顺差。而美国对印度有贸易逆差。2000年度的前9个月，中国从印度进口了价值153亿美元的商品，出口454亿美元商品，顺差为301亿美元。

在同一时段，中国是印度最大的进口商品来源国，美国是印度最大的出口商品对象国。

预计耗资10亿美元鼓励本土公司生产电子产品

中国对印度巨大的贸易顺差引发新德里政府的高度警觉。周三（2月24日）印度政府批准了一项奖励本地生产高科技产品的计划，预计将耗资10亿美元鼓励本土公司提高笔记本电脑、平板电脑等产品的产能。印度希望此举能够实现产品的多元化，摆脱对中国的依赖，同时，推动印度在电子产品领域走上自力更生的道路，为今后成为全球顶级供应商奠定基础。

根据一份2020年11月发布的印度手机与电子协会同安永会计师事务所的研究报告，印度销售的笔记本电脑80%以及三分之二的平板电脑从中国进口。

不过在手机领域，印度已实现了较为成功的“转变”，2014年前，智能进口手机的市场占比为78%，但目前这个数字已降低到8%。

将世界五大全球冠军带到印度

新德里政府的奖励计划包括，从今年4月开始的4年内，发放相当于企业销售额4%的现金作为奖励。

据《华尔街日报》的报道，印度方面已同苹果公司以及惠普公司开始了刺激措施的讨论，据媒体报道，苹果有兴趣参加奖励计划。目前，苹果在印度尚未建立生产线，但其供应商台湾的鸿海集团已在印度南部投资1亿美元建厂。惠普公司在印度设有分部。

在周三的新闻会上，印度电子信息部长普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）表示，这个奖励计划的重点是，将“世界五大全球冠军带到印度，为世界生产”。

因为受到新冠疫情的打击，印度经济急需振兴，在截止到去年9月的6个月里，印度GDP萎缩了15%，成为该时段表现最差的主要经济体。

观看视频 01:15

勞資糾紛 台企印度工廠騷亂

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

相关内容

China App TikTok

印度禁抖音微信 老百姓怎么说？ 01.07.2020

与中国陷入冲突的印度向包括微信，抖音在内的多个APP下达了禁令。有印方分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。同时有不少印度民众支持政府对中国APP发出的禁令。

Google in Neu-Delhi

谷歌投资百亿 在印度设数字化基金 13.07.2020

美国互联网巨头谷歌周一（7月13日）宣布在印度投资100亿美元，设立谷歌印度数字化基金。此举意在与脸书、亚马逊等竞争对手争夺印度这个拥有13多亿人口的巨大市场。

Huawei

中美贸易战：华为中枪 三星得利 25.05.2019

美国政府宣布将华为纳入黑名单之后，谷歌正在考虑暂停为华为智能手机提供部分服务。此举意味着，华为手机和平板电脑将在境外市场蒙受毁灭性打击。

广告

帝企鹅与气候变暖

帝企鹅需要冰层：它们把冰当作跳台，潜入海中捕食；也需要海岸的冰面，来哺育还不能下水的小企鹅。因此，气候变暖对它们的生存造成威胁。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  