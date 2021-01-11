对华贸易逆差扩大 特朗普贸易政策失败？

（德国之声中文网）在首季因新冠瘟疫爆发而采取严格停摆措施导致一度降温后，中国出口贸易从第二季度起因基本控制了疫情发展、经济活动逐步恢复而强势回升。

4年前入主白宫后，特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策，与北京达成阶段性协议。根据该协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。

然而，统计数字显示，2020年，中国对美贸易顺差上升7.1%，达到3169亿美元。与2017年的2658亿美元相比，增加了14.9%。

此前年份的数据则是，2017年，中国对美贸易顺差同比上升13%，达2758亿美元。2018年，中国对美贸易顺差同比上升17.2%，达3233.2亿美元。2019年，中国对美贸易顺差则同比下降8.5%，为2958亿美元。

当年，特朗普曾举顺差数据印证他关于中国在贸易中采取不公平手段、扼杀美国就业机会的指控。

去年第一季度，这个全球第二大经济体因新冠瘟疫而致经济活动一度停摆，但随着疫情基本得到控制，逐步走出停摆状态，人们又重返工作岗位。

2020年，中国出口总额增长3.6%，进口减少1.1%。但去年12月，进出口增长率均高于预期，分别为6.5%和18.1%。

经纪公司Axi 首席战略师英尼斯（Stephen Innes）指出，随着大流行瘟疫在中国被控制，该国工厂和出口企业比其它多数国家都更早重返常态，使得中国能更好地满足全球之需。

根据中国有关部门公布的一项统计数字，上月，该国贸易顺差达780亿美元。分析家指，这“已是、或接近于最高水平”。

中国海关总署发言人李魁文周四（1月14日）在记者会上称，疫情之下中国进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录。外贸明显好于预期，充分体现了中国外贸的强大韧性和综合竞争力。他指出，防疫物资、“宅经济”相关产品热销，有力支撑了中国出口复苏。这些产品中包括口罩、医疗器械、药品、电脑和家用电器。

荷兰安智银行大中华区首席经济学家彭霭媱（Iris Pang）对法新社表示，中国出口呈现强势的主要原因在于，大多数国家的出口商去年都因新冠受困，导致对中国的订单增加。谈及对美贸易顺差，她指出，美国的新冠限制措施也严重打击了出口能力。她强调，由于疫情，某些商品价格下跌，减少了从中国进口商品的成本。她认为，中方将继续履行与美达成的商贸交易，满足美方的需求。

野村证券中国区首席经济师陆挺向法新社指出，去年12月，中国从美国的进口同比增长45％，表明北京致力于履行双边第一阶段贸易协定中所作出的承诺。

在特朗普政府任内，主要由于贸易战，美中双边关系处于恶化状态，华盛顿对中国商品课以巨额惩罚性关税，中方则采取反制措施，你来我往，互不相让。

不过，陆挺认为，2021年上半年出口总体上会继续增长，原因是，由于爆发新一波新冠疫情，全球各地对保护设备和居家工作用品的需求增加。

然而，美国政府贸易代表赖特希泽（Robert Lighthizer）本周在接受《华尔街日报》采访时对特朗普行政当局向中国进口商品征收巨额惩罚性关税的政策作了辩护。他说，总统“改变了人们对中国的思考方式”。

凝炼／苗子（法新社）

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