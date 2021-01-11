 对华贸易逆差扩大 特朗普贸易政策失败？ | 经济纵横 | DW | 14.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

对华贸易逆差扩大 特朗普贸易政策失败？

去年，中国对美贸易顺差扩大。遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi

对华贸易逆差不减反增，特朗普事与愿违？

DW.COM

德国一经济研究机构的分析结果显示，对美国经济和消费者而言，美国总统特朗普的强硬对华贸易政策弊大于利。

作为全球第一个爆发新冠疫情、又是第一个从疫情阴影中逐渐恢复经济生活的国家，中国8月份最新公布的贸易数字完全出乎专业人士的预料。从中可以看到美国和欧盟都不再是中国的最大贸易伙伴，同时中美贸易顺差也在不断扩大。

美国贸易代表莱特希泽在接受路透社采访时说，他建议总统当选人拜登继续对中国施压。他认为，如果未来美国逐步解除对中国课征的关税，将代表美国并没有认真把中国当做对手。

（德国之声中文网）在首季因新冠瘟疫爆发而采取严格停摆措施导致一度降温后，中国出口贸易从第二季度起因基本控制了疫情发展、经济活动逐步恢复而强势回升。

4年前入主白宫后，特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策，与北京达成阶段性协议。根据该协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。

然而，统计数字显示，2020年，中国对美贸易顺差上升7.1%，达到3169亿美元。与2017年的2658亿美元相比，增加了14.9%。

此前年份的数据则是，2017年，中国对美贸易顺差同比上升13%，达2758亿美元。2018年，中国对美贸易顺差同比上升17.2%，达3233.2亿美元。2019年，中国对美贸易顺差则同比下降8.5%，为2958亿美元。

当年，特朗普曾举顺差数据印证他关于中国在贸易中采取不公平手段、扼杀美国就业机会的指控。

Symbolbild America First | Präsident Trump vor US-Flagge

去年第一季度，这个全球第二大经济体因新冠瘟疫而致经济活动一度停摆，但随着疫情基本得到控制，逐步走出停摆状态，人们又重返工作岗位。

2020年，中国出口总额增长3.6%，进口减少1.1%。但去年12月，进出口增长率均高于预期，分别为6.5%和18.1%。

经纪公司Axi 首席战略师英尼斯（Stephen Innes）指出，随着大流行瘟疫在中国被控制，该国工厂和出口企业比其它多数国家都更早重返常态，使得中国能更好地满足全球之需。

根据中国有关部门公布的一项统计数字，上月，该国贸易顺差达780亿美元。分析家指，这“已是、或接近于最高水平”。

中国海关总署发言人李魁文周四（1月14日）在记者会上称，疫情之下中国进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录。外贸明显好于预期，充分体现了中国外贸的强大韧性和综合竞争力。他指出，防疫物资、“宅经济”相关产品热销，有力支撑了中国出口复苏。这些产品中包括口罩、医疗器械、药品、电脑和家用电器。

荷兰安智银行大中华区首席经济学家彭霭媱（Iris Pang）对法新社表示，中国出口呈现强势的主要原因在于，大多数国家的出口商去年都因新冠受困，导致对中国的订单增加。谈及对美贸易顺差，她指出，美国的新冠限制措施也严重打击了出口能力。她强调，由于疫情，某些商品价格下跌，减少了从中国进口商品的成本。她认为，中方将继续履行与美达成的商贸交易，满足美方的需求。

野村证券中国区首席经济师陆挺向法新社指出，去年12月，中国从美国的进口同比增长45％，表明北京致力于履行双边第一阶段贸易协定中所作出的承诺。

在特朗普政府任内，主要由于贸易战，美中双边关系处于恶化状态，华盛顿对中国商品课以巨额惩罚性关税，中方则采取反制措施，你来我往，互不相让。

不过，陆挺认为，2021年上半年出口总体上会继续增长，原因是，由于爆发新一波新冠疫情，全球各地对保护设备和居家工作用品的需求增加。

然而，美国政府贸易代表赖特希泽（Robert Lighthizer）本周在接受《华尔街日报》采访时对特朗普行政当局向中国进口商品征收巨额惩罚性关税的政策作了辩护。他说，总统“改变了人们对中国的思考方式”。

 

凝炼／苗子（法新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild Grafik Weltmacht USA China Adler, Drache

客座评论:特朗普政府鹰派对中国的“末日攻击” 11.01.2021

美国务卿蓬佩奥1月9日宣布，国务院已取消全部对美台官员接触的“自我设限”。他认为这些相关限制是基于美国外交部门“数十年来复杂的内部规章”，结果“单方面取悦北京”，而美台共享“民主价值观”，美台关系不会被官僚主义的“自我设限”所束缚。这是特朗普政府对中国的最新打击，北京称之为华盛顿的“最后疯狂”，时评人邓聿文用“末日攻击”来形容。

Symbolbild Australien China

澳大利亚11月货物贸易顺差创两年新低 23.12.2020

堪培拉呼吁对新冠疫情爆发的源头进行全球调查惹恼中国政府，导致两国贸易战不断升级。

Symbolbild USA China Beziehungen

德语媒体：特朗普的对华政策遗产 12.01.2021

《青年世界报》认为，蓬佩奥取消美台交往限制，是特朗普下台前的对华外交“焦土政策”，是故意给民主党出难题。《新苏黎世报》的一篇客席评论则指出，多亏了特朗普的对华强硬路线，西方国家终于认识到遏制中国才是当今最重要目标。

广告

“巴铁”不再铁？中国疫苗难觅测试者

面临新冠疫情第二波的巴基斯坦将希望寄托在中国研发的疫苗之上。伊斯兰堡政府想尽快得到疫苗，但却难以找到足够志愿者参加疫苗测试。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  