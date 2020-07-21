 对华经济报复？印度限制接壤国投标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2020

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时政风云

对华经济报复？印度限制接壤国投标

上月中印边境冲突后关系紧张，印度继抵制中国货和封杀中国应用程式后，进一步设置经济限制。新德里一系列对华强硬措施，获美国力挺。

Indien Protest gegen China (picture-alliance/AP Photo/R. Maqbool)

中印边境冲突造成20名印兵身亡，当地反华情绪高涨，民间呼吁抵制中国货。

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中印边界发生严重流血冲突已过去一周。对事件的缘由经过，中国方面始终闭口不谈，甚至对伤亡人数也不予证实。外界获知的信息大多源自印度官员。本周，有更多当事人的讲述见诸媒体。

中印在喜马拉雅山加勒万河谷的冲突，受到德语媒体的关注。《新苏黎世报》详细回顾了中印边境争议的历史。

在中印边界加纳万河谷的冲突之后，印度反中情绪高涨，政府更宣布禁止民众使用59个中国手机app，包括非常流行的Tiktok。

（德国之声中文网）印度政府周四（23日）深夜对来自接壤国的企业设限，规定要「向主管部门登记」後才能投标政府项目，包括商品丶服务和咨询服务的采购案。

新德里的声明指出，订立新规定是为了「加强国防和国家安全」，但某些情况可豁免，如为新冠病毒疫情采购医疗物资，有效期至2020年底。

声明没有指明具体国家或集团，但此举被认为是针对中国的经济报复，以回应自上个月以来的中印边境流血冲突。

印度有六个陆地接壤国，包括中国丶巴基斯坦丶孟加拉国丶尼泊尔丶不丹和缅甸。

美促印度减少依赖中国

中印边境冲突造成20名印兵身亡，当地反华情绪持续高涨，民间呼吁抵制中国货，印度政府上月也以国家安全为由，封杀TikTok等59款中资应用程式，并禁止华企参与印度的高速公路项目，印度海关也对中国货物额外设限。

此举获美国力挺，美国国务卿蓬佩奥周三（22日）赞扬新德里禁止中国应用程序的做法，称印度是「少数值得信赖丶志同道合的国家之一」。

他又表示，印度可将供应链从中国移回国内，减少在电信丶医疗用品等领域上对中国的依赖。

观看视频 03:25

抖音在印度被禁 网红们怎么说？

李澄欣（综合报导）

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