对华政策：欧盟峰会敲定"去风险"

（德国之声中文网）家门口的战争、大量涌入的难民、低迷的经济以及无法推动的机构改革，让本次峰会给制定中国战略只留下不多的讨论空间。周四、周五（6月30日）两天峰会结束时，布鲁塞尔发布的联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。

"去风险、不脱钩"已经是一段时间以来欧盟广泛宣传的对华政策。"去风险"在本次声明中则正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。

这份欧盟各国领袖签署的联合声明称，欧盟同中国将继续是重要的经济和贸易伙伴，双方虽然有着不同的政治和经济制度，但欧中都有兴趣推动发展建设性的稳定关系。欧盟将继续同中国保持合作，应对全球挑战。

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是竞争对手，但排在最后

欧盟在声明中明确表示，不予考虑大面积地与中国脱钩。虽然声明的文本里使用了"制度性对手"的字眼，但它排在"伙伴"和"竞争对手"之后。其实，欧盟在这一点上并没有改变现有对华政策的定义，即伙伴、竞争者、制度对手--这是欧盟对华政策的指南针。不过，德国外长贝尔博克今年4月访华之后曾说过，她的印象是，"制度对手的这一方面越来越强"。

德国总理在会后对媒体说，没有人再去讨论"脱钩"，但要设法让欧洲国家的经济和企业不要陷入对中国的依赖。他认为，没有这种依赖，便可以务实地对待中国的经济增长。"这会持续数年时间，尤其是企业，怎样实现供应链和市场以及直接投资的多样化。但是，经济上的合作将继续存在"，因为在气候粮食安全以及健康领域，需要这一合作。

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欧盟希望中国向俄罗斯施压

欧盟呼吁中国利用其对俄罗斯的影响力促进早日结束冲突。声明写道，"我们敦促中国向俄罗斯施压结束侵略战争，立即、全部、无条件地从乌克兰撤回俄罗斯军队"。声明认为，作为联合国安理会常任理事国，中国肩负着遵守国际秩序、联合国宪章和国际法的特殊职责。

俄乌战争爆发以来，中国没有公开谴责俄罗斯发动侵略战争，同时，大宗购买俄罗斯的原油和天然气，并以中转国的身份帮助俄罗斯规避西方对其的制裁。不过，中国许诺不向俄罗斯提供致命性武器。据悉，北京向布鲁塞尔做出保证，对违反欧盟禁运的公司采取行动。因此，欧盟峰会对中国释放的相对温和态度也可被理解成不要葬送这一最低限度的合作。

(综合报道)

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