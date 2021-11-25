对华政策：德国新政府面临抉择

（德国之声中文网）德国社民党、绿党和自民党本周三（11月24日）公布了联合执政协议内容。在对外关系章节里，中国占据了不小的篇幅。

德广联的报道指出，协议中提到“中国”的次数，比提到美国和法国加起来还要多，在内容上，中国所占据的分量在联邦德国历来的联合执政协议中也是前所未有的。红绿灯联合政府虽然不会在对华政策上做出大转向，但明显的是，新政府要在中国面前表现出更加自信和大胆，少一些委婉的外交辞令。

文件中称：“我们希望且必须在伙伴、竞争及制度对手的维度下建构对华关系。”这延续了前政府以及欧盟此前做出的定位。但协议首次直接触及了多个中国视为敏感的议题：人权、香港、台湾、南海。

柏林墨卡托中国研究中心关注德中关系的资深研究员莱默斯（Ariane Reimers）对德国之声指出，与上一届政府相比，在新的联合执政协议中，与中国的关系被放在更具批判性的语境中，直接地提出了德中关系以及欧中关系中的棘手问题。“2018年的执政协议中，德国从中国经济发展获益的机会是重心。而这一次，新政府设定了更严格的框架，提出了未来与中国发展关系的条件。人权、公平竞争规则、中国在南海和东海的权力诉求都被放到了更重要的位置。”

执政协议不等于政策

德国外交政策协会成员、《国际政治》杂志主编比亚雷茨基（Martin Bialecki）认为，“新政府必须做出选择，是不是要继续把人权和经贸关系放在平等并行的层面上权衡，迄今这（给德国）造成了很大的矛盾，而默克尔明显选择了经济利益。”

他估计，今后柏林对北京将会选择一种更为强硬的语调，同时尽量避免把关系搞僵。不过他指出，“这样一份协议还不是实际执行的政策。目前还不清楚，这些对中国提出的要求到底会如何落实。”

莱默斯也承认，要坚定落实不同以往的政策会很困难。“一个可能的途径是，通过《供应链法》加大压力。执政协议中说，德国政府将推动欧盟制定《供应链法》，支持欧盟所建议的禁止进口涉及强制劳动的产品。德国和欧盟如果对来自新疆的产品施加制裁，这可能是一个杠杆。但这对德国和欧盟企业来说，后果可能是严重的。”

台湾受重视

协议还明确提到台湾问题：“台湾海峡现状只有通过和平方式及在两岸均表示同意的情况下才能得以改变。在欧盟一中政策框架下，我们支持民主台湾参与国际组织。”

莱默斯和比亚雷茨基都指出，尤其是后一条表态出现在执政协议里，是一个新的发展，尽管有关主张在联邦议院被一再提出。莱默斯说，新政府意在以此表明它很重视台湾的正当权益。

在谈到南中国海等与中国相关的地区主权争议时，执政协定中表示：“我们对中国外交政策的期待是，在与周边国家的和平与稳定中扮演富有责任感的角色。我们致力于在国际海洋法基础上解决南中国海及东中国海领土争端。”此外，德国将“在国际规则和国际法基础上致力于自由和开放的印太地区”。

比亚雷茨基认为，这一“期待”并不太清晰，或许有意表述得比较模糊。德国在这一地区有哪些利益诉求，也许首先要看新政府如何定位自己在现有的国际组织中的位置。莱默斯则指出，这仅仅表明德国希望同印太地区的民主国家在诸多领域扩展和深化关系。

现实与理想

莱默斯还指出，新政府计划将德国的对华政策打造得更符合欧洲的利益。协议写道：“为了在与中国的制度性对手关系下实现我们的价值和利益，我们需要建立在一致的欧盟对华政策框架下的内容广泛的中国战略。”莱默斯认为，“这有可能意味着，为了顾及欧盟协调统一的对华政策，德国未来将会把与中国间的特殊伙伴关系放到次要地位。”

北京已经注意到了德国新政府协议里的中国内容。中国外交部发言人回应称，“台湾、南海、新疆、香港等问题都是中国内部事务……历届德国政府均秉持一个中国政策，希望德国新政府继续恪守这一政策，尊重中方核心利益，维护双边关系的政治基础。” 德国政府更迭，是否预示着德中关系走向降温？

莱默斯指出，人权、香港、台湾、南海——德国提起这些议题，并不是第一次，但迄今并没有因此催生出一种新的对华政策。“中国可能会先观察一下，新执政协议的批评性语气在多大程度上会落实到具体的现实政策中。如果真的如此，那么德中关系可能会继续降温。”

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