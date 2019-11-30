对华战略成北约峰会重要议题

（德国之声中文网）对华战略

北约史上首次在成员国首脑峰会上将中国议题列入联合声明中。周三(12月4日)正式公布的联合声明中，将包含有如下的字句：“我们认识到，中国的国际政策以及不断增长的影响力，对于北约而言既是机遇又是挑战，必须要共同应对。”北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenbeg)在峰会开始前已经表示，中国崛起事关北约各成员国的安全问题。他在讲话中提到了中国的洲际导弹、北极政策以及在全球各地的基建投资，还指出中国的国防预算已经位居全球第二，“但是北约的目标并不在于创造一个新的对手，而是平衡地去分析、了解、回应中国带来的挑战。”

防务费用

冷战后，防卫支出曾明显缩减。鉴于受到新威胁，2014年，北约国家决定，将军事和装备开支再度朝占经济总量2%的方向增加。随着美国总统特朗普2017年就任，防卫开支成了北约的压倒性议题。特朗普指责欧洲伙伴，尤其是德国，让美国人承担保护费用。现在，他在伦敦对计划的军费增长表示赞赏，并将此视为其政策的一大成就。

土耳其在北叙利亚的军事攻势

今年10月中旬，土耳其对在叙利亚东北地区的库尔德人发动军事攻势，并占领了邻国的一部分领土。美国则从该地区撤军。这两个北约国家并未与其他盟友磋商。这正是法国总统马克龙发出"脑死亡"批评的起因。马克龙认为，此举使法国在该地区的利益受到了影响。

埃尔多安要求将库尔德武装定义为"恐怖组织"

峰会前夕，土耳其总统埃尔多安敦促北约伙伴国将活动于北叙利亚的库尔德武装"人民保护军"（YPG） 列为"恐怖组织"，并威胁否则将杯葛北约决议。据土耳其媒体报道，安卡拉已否决有关进一步加强北约在波罗的海沿岸国家和波兰的针对俄罗斯的防卫能力的决议。

俄制S-400导弹防御系统

安卡拉购买俄制S-400导弹防御系统也让其它北约盟国恼怒。它们担心，土耳其的这一决定标志着该国有意靠拢莫斯科。由于该系统，土耳其士兵需接受俄罗斯专家的培训，由此，俄方有可能获得有关北约武器系统的信息。这一点也引起众盟友的不安。

中导条约终结

今年初，美国退出与俄罗斯缔结的限制中程核导弹条约。盟国早就指责莫斯科，通过其新型巡航导弹违反了该条约。北约计划至2020年年中确定作出何种反应。虽然，在欧洲部署新型核武器的可能性将被排除，但马克龙的一项承诺也遭拒绝。根据该承诺，法国愿评估俄罗斯关于在中程核导弹问题上采取"暂停"立场（即接受现状）的建议。

"北约改革"专家组

作为对马克龙"脑死亡"诊断的反应，德法两国建议设置一专家组，就北约改革及改善伙伴国之间的政治、战略合作提供咨询。有外交官表示，峰会将对秘书长斯托尔滕贝格作出相应授权。咨询结果将提交2021年春季举行的下一次峰会。

北约秘书长斯托尔滕贝格

太空

北约宣布太空为第五个军事行动区域。北约此举主要是为保护对通信、导航、早期预警和位置图像具重要意义的卫星。2016年，北约已将数字空间作为陆、海、空这3个传统军事领域之外第四个战斗领域。

无人机

北约将首次拥有自己的无人机。这些无人机将从2020上半年起用于侦察。以美制"全球鹰"（Global Hawk）无人机为基础的这种无人飞行器是Awacs预警机外，唯一属于北约自己的军事装备。顶部装有一蘑菇状雷达天线的Awacs预警机则将耗费巨资实行现代化。

扩张

来年，巴尔干国家北马其顿将成为北约第30个成员国。由此，北约强调了它的"开放门户"政策。

凝练/叶宣（法新社）