 对华战略怎么定?德国亚太经济委员会拒脱钩 | 经济纵横 | DW | 20.01.2023

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经济纵横

对华战略怎么定?德国亚太经济委员会拒脱钩

酝酿已久的德国新对华战略很可能在今年春天出炉。代表德国商界利益的亚太经济委员会日前发声，呼吁政府在对华关系上掌握好平衡，切忌只和价值观相近的国家做生意。

德国对华战略怎么定?

德国对华战略怎么定?

（德国之声中文网）德国亚太经济委员会(APA)在一份声明中呼吁德国联邦政府在制订对华政策时兼顾风险和成本，并且全面关注中国全球野心带来的长期挑战。该机构赞扬了欧盟委员会2019年提出的"中国既是伙伴、也是竞争者、亦是体制性对手"之说法，认为这应当成为指导德国新对华战略的基石。

亚太经济委员会认为，即便在地缘政治紧张程度日益上升的时代，坚持并巩固德中经贸关系依然符合德国的国家利益，同样重要的还有在气候保护等全球性问题上与中国展开合作。该利益集团指出，德国需要一套全面的地缘经济风险管控方案，以确保市场经济机制能够运转顺畅，并同时降低供应链以及国家安全面临的各类风险。

该机构还指出，欧中双边贸易的绝大部分商品和服务并不会直接涉及欧洲价值观或者欧洲地缘利益；鉴于中国既是重要市场、又是重要生产基地与创新中心，有必要继续与中国开展经济往来，以保障德国国内的就业岗位，让各方都享受到经济繁荣的成果。

德中贸易额多年来持续增长

德中贸易额多年来持续增长

拒绝“友岸外包”

就如何在捍卫自身利益的同时也捍卫价值观，德国亚太经济委员会也提出了相应建议。该组织呼吁，政界、企业、行业协会、普通民众应该互相协助、相互协调，从而在全球产业链上推动人权保护，最终目标应该是制订一份能够持久平衡政治价值观与经济利益的战略。该组织还认为，德国以及欧洲必须加强自身经济竞争力，从而提升科技自主性；而具体到对华战略上，则应该重点创造相应的框架条件，以提升欧盟在未来技术方面的竞争力，并且加强欧洲的战略韧性。

该组织还呼吁，在制订以外贸多样化为目标的全面长期战略时，目光不能仅仅盯着中国。这一德国经济界利益代表机构呼吁欧盟拿出更加积极有为的贸易政策，更加灵活地同非洲、拉美以及亚洲其他国家谈判并签署自贸协定。该组织也再次呼吁与整个亚太地区加强贸易联系，从而推动外贸多样化进程。

在建议加强外贸多样化的同时，德国亚太经济委员会还坚决反对片面追求所谓的“友岸外包”(friendshoring)，即只和价值观相近的盟友做生意。该组织强调，外贸多样化战略并不意味着撤离中国市场，德国必须利用好中国市场的机遇，同时也拓展其他市场。

根据德国《商报》以及《每日镜报》近期从政府圈内人士获取的消息，有关中国战略的讨论还将持续一段时间。德国国家安全战略制定完毕之后，中国战略才会正式出台。而国家安全战略预计最早可以在二月中旬起草完毕。

德国的对华政策将驶向何方？

（综合报道）

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