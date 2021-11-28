对华强硬 德国新外长：不排除抵制北京冬奥

(德国之声中文网) 来自绿党的德国新任外交部长贝尔博克 (Annalena Baerbock) 周三（12月1日）承诺，在与中国打交道时将采取「对话和强硬态度」，并且不排除抵制北京冬奥的可能。

贝尔博克在接受《TAZ》采访时说：「以价值观为导向的外交政策始终是对话与强硬的交互作用。」她表示，即使近年来有人认为沉默是有说服力的，但她却认为以长远来看，那不是一种外交形式。

学习国际法的贝尔博克指出，中国对待新疆维吾尔族的待遇、中国记者张展的拘留以及网球明星彭帅的不确定性都是值得关注的领域。

贝尔博克说，欧盟国家应该统一口径，在与北京打交道时利用集团作为经济大国的影响力，并提出限制进口的可行方案。她说：「如果像新疆这样普遍存在强迫劳动的地区产品不再有机会进入，这对中国这样的出口国来说是一个大问题。」

她补充说：「当然，只有当所有27个成员国一起努力时，才能发挥作用。」

贝尔博克没有排除抵制北京冬奥的可能性。当被问及她对抵制的立场时，她说：「当我看到中国领导人如何处理网球运动员彭帅或被捕的公民记者张展时，我们当然也应该仔细审视奥运会。」她说：「各国政府有不同的处理方式，这在未来几周内肯定会被讨论。」

美国总统拜登在11月说，正在考虑通过外交手段抵制，以抗议中国侵犯人权。如果通过，美国政府代表将缺席2月的北京冬奥，但美国运动员仍会参加比赛。

中国拒绝这些指控，并表示「体育政治化违背了奥林匹克精神」。

德国新内阁的新老面孔 联邦总理：朔尔茨 63岁的朔尔茨（Olaf Scholz）将接任默克尔成为新一任联邦总理。朔尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。

德国新内阁的新老面孔 总理府负责人：施密特 沃尔夫冈·施密特（Wolfgang Schmidt）是朔尔茨多年来的幕僚和亲信。很多人说，没有人比施密特更了解朔尔茨。他们二人曾在汉堡一起共事20年。所以施密特很有可能被任命为总理府负责人。

德国新内阁的新老面孔 劳动和社会事务部部长：海尔 49岁的海尔（Hubertus Heil 社民党）有可能将是唯一一位担任原职的联邦政府部长。卫生部部长可能也会由社民党委派的人员担任，不过目前由谁来补卫生部部长的空缺，尚不可知。毕竟现在疫情在德国愈演愈烈，卫生部部长一职的任命需要仔细斟酌。

德国新内阁的新老面孔 财政部长：林德内 自民党总裁，42岁的林德内（Christian Lindner）将出任联邦财政部长。财政部长在内阁中被看作是联邦总理之后最为重要的职位。虽然今年的大选中，绿党得票率高于自民党，但是自民党仍是获得了这一重要职位。

德国新内阁的新老面孔 司法部长：布施曼 自民党联邦议院的议会秘书长马尔科·布施曼（Marco Buschmann）将接管司法部。选战期间布施曼主张采取自由化的抗疫政策。

德国新内阁的新老面孔 交通和数字化部部长：维辛 51岁的维辛（Volker Wissing）任自民党总书记。在新的联邦内阁中，他将出任交通和数字化部部长。他对“红绿灯”联盟十分熟悉。他曾在莱茵兰-普法尔茨“红绿灯”政府中任职。今年的联邦大选结束后，他参与了最初阶段的组阁谈判。

德国新内阁的新老面孔 教育部部长：施达尔克-瓦清格尔 53岁的自民党秘书长施达尔克-瓦清格尔（Bettina Stark-Watzinger）确认将出任教育部部长。她在联邦议院担任议员多年并且参与了此次组阁谈判。今年选战期间她着重于教育政策话题并且在一篇文章中阐述了自己对教改的展望。她提出应该实行“根本性的教育体系转变”。

德国新内阁的新老面孔 外交部长：贝尔博克 40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 将在新内阁中担任联邦外交部长，她也将成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。

德国新内阁的新老面孔 副总理：哈贝克 2018年以来，哈贝克（Robert Habeck）和贝尔博克一起共同领导绿党。在绿党推选总理候选人的竞争中，哈贝克败给了贝尔博克。最终绿党在大选中的得票数低于预期。现在哈贝克将在内阁中亲自负责绿党的核心议题——成为经济和气候保护部部长。另外他很有可能成为联邦副总理。

德国新内阁的新老面孔 粮食和农业部长：厄兹德米尔 绿党前主席厄兹德米尔（Cem Özdemir）有望接管粮食和农业部。届时他将成为德国首个拥有土耳其移民背景的联邦部长。

德国新内阁的新老面孔 环境部长：莱姆克 联邦环境、自然保育及核能安全部很可能由来自绿党的莱姆克（Steffi Lemke）担任。来自东德的莱姆克学习农业出身。她在联邦议院担任议员时的工作重点是保护海洋环境。

德国新内阁的新老面孔 家庭部长：斯皮格尔 联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长未来将由斯皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的斯皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。 作者: Lisa Hänel



德国外交转向？

新外長贝尔博克誓言，要把人权放在德国外交的中心位置。美联社表示，这代表，在前总理默克尔执政16年来，以商业为导向的实用主义后，德国对中国和俄罗斯等独裁政权采取了更加坚定的立场。

在谈到俄罗斯时，贝尔博克重申，反对有争议的北溪2号管道，该管道将使俄罗斯对德国的天然气出口增加一倍。这条最近完工的管道仍在等待监管机构的批准。

这项工程长期以来激怒德国的盟友，声称这将使欧洲过于依赖俄罗斯的能源，并被莫斯科利用来获取政治利益。

贝尔博克也对北溪2号的地缘政治安全表示担忧。她强调，未来几个月内，欧洲层面应讨论德国在中欧和东欧合作伙伴强烈反对这条管道的原因。

(美联社、德国明镜周刊)

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