对华强硬？德国工商大会不同意！

（德国之声中文网）德国工商大会提出警告说，不宜采取对华强硬政策。干事长万斯雷本（Wansleben）在柏林表示，中国虽不总是一个公平的竞争者、与中国做生意的企业抱怨遭遇贸易障碍和市场准入问题，人们有理由对之提出批评，但"我们不能忽视这个国家的经济潜力"。

德新社报道说，作为对中国政治、经济强势扩张的反应，欧委会近日拟定了一份加强保护欧洲利益的《十点计划》。布鲁塞尔这一机构的具体建议中包括，未来的公共项目招标必须与劳工及环境标准更密切相连。此外，进一步加强反制外国政府参与及融资导致扭曲竞争的欧盟法规、进一步强化对风险的评估。

图表：中国在欧盟28国直接投资总额从2000年到2018年的变化

万斯雷本就此表示，这是来自布鲁塞尔的重要推动，以强化对华关系，使之处于平等地位。他同时强调，"对我们来说，应很清楚：中国必须继续是欧洲的战略经济伙伴"。他指出，中国已经是德国经济的全球最重要贸易伙伴。

在德国企业的全球投资市场上，中国位列前三甲。

欧委会的《十点计划》预定在下周末的布鲁塞尔欧盟峰会上审议批准。不过，一般认为，欧盟成员国们不会同意确保有关部门在具体实施时有强大干预权的那些措施。

不久前，德国另一个重要经济组织-工业联合会（BDI）发表声明，要求对华采取强硬立场。该组织表示，与原先的期待相悖，中国在可见的将来不会朝向市场经济和自由主义发展，而是经由政府干预扭曲市场关系及价格体系，欧洲和德国必须致力于使自己更具竞争力。

凝炼/苗子（德新社）