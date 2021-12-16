 对华关系继续恶化 立陶宛召回临时代办 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

对华关系继续恶化 立陶宛召回临时代办

立陶宛驻华临时代办12月15日离开北京，显示因台湾问题，立、中双边关系继续恶化。上个月，台湾在立陶宛首都维尔纽斯设立了事实上的大使馆。

立陶宛和中国的双边关系近期因台湾问题明显恶化

立陶宛和中国的双边关系近期因台湾问题明显恶化

（德国之声中文网）立陶宛外交部发表声明，已召回该国目前驻中国最高级别外交官，回国述职，驻华大使馆工作暂行“远程操作” 。 

一名外交圈的消息人士告诉路透社，19名立陶宛使馆人员及家属已离开北京飞往巴黎。  

另一位知情人士称，此举是对“恐吓”的回应。在路透社最初的报道中，该人士还提到存在“安全担忧”，但没有更多说明。

台湾外交部周三表示“对立陶宛政府及其外交决策的最高敬意”，并呼吁台湾公司支持立陶宛，与该国建立更紧密的经济关系。

中国外交部未立即对路透社的相关问询回应置评。

据中国官媒报道，在12月16日的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，“立陶宛违反了自身在中立建交公报中所作的政治承诺、公然制造‘一中一台’的错误行径”。汪文斌称，“所谓立陶宛驻华机构人员担忧自身安全，以及中国政府禁止中方雇员为立驻华代办处‘工作’的说法纯属无中生有”，要求立陶宛方面“尽快纠正损害中国主权和核心利益的错误行为”。

图中是台湾设立在维尔纽斯的“驻立陶宛台湾代表处”

图中是台湾设立在维尔纽斯的“驻立陶宛台湾代表处”

DW.COM

立陶宛不仅告别"17加1"中国与中东欧的合作论坛，呼吁抵制中国制造的手机，还同意台北设立"驻立陶宛台湾代表处"。一个人口不足三百万的欧洲小国为何竟向中国叫板？

在台湾驻立陶宛代表处正式挂牌数日后，中国外交部声明表示，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，并敦促立方「立即纠正错误」。立陶宛这一边则有欧盟的支持与美国经济合作的保证。

立陶宛开设台湾代表处的举动，极大地激怒了北京。面对来自北京的制裁，立陶宛正在寻求欧盟的帮助和支持。

欧盟不愿继续对中国等国的霸权行为保持沉默，因此计划出台制裁工具以便将来欧盟必要时采取统一行动。要想对北京当局有所触动，这可能也是唯一行之有效的办法。问题在于，欧盟各国能采取统一行动吗？

11月18日，立陶宛不顾中方抗议，允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”。台湾代表处在维尔纽斯成立数天后，中国降格了同立陶宛外交级别，将其驻华大使馆降为代办处。 

中国将民主自治的台湾视为领土的一部分，并加大对各国施压，要求降级或断绝与台湾的外交关系。

路透社报道称，曾经的立陶宛驻北京大使馆周三（12月15日）显得空无一人。敲门或打电话都没有人回应。一天前拍摄的一张照片显示，其门前被放置了两束鲜花。

立陶宛的驻华临时代办恰皮耶尼（Audra Ciapiene）也是周三离开北京的19人之一。立陶宛已于9月初召回了其驻华大使米凯维切涅（Diana Mickeviciene）。

台湾方面今年7月宣布将在立陶宛首都维尔纽斯设立台湾代表处。这是第一个设立在和中国建有正式外交关系国家的“台湾代表处”。这引发中国不满，随后要求立陶宛撤回驻华大使。中国方面也召回了驻立陶宛大使。

在立陶宛与中国的争端中，美国公开表示支持立陶宛。这也加剧了华盛顿与北京之间的紧张关系。

据路透社报道，立陶宛外交部表示，如果能够达成互惠互利的约定，有意愿继续与中国进行对话并恢复大使馆的职能。法新社报道称，立陶宛外交部还表示，立、中双方正就代表机构如何运作进行协商。

（路透社等）  

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

观看视频 02:02

疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

相关内容

Lithuanian President Gitanas Nauseda visits troops deployed at the Belarus border in Druskininkai, Lithuania November 22, 2021. REUTERS/Janis Laizans

与中国陷外交争端：立陶宛将向欧盟求援 16.12.2021

继外交降级后，立陶宛驻华临时代办近日又匆匆撤离北京。据媒体报道，立陶宛方面表示，将向欧盟领导人求助，应对来自中国的压力。对于这次撤离，北京和台北也都做出了回应。

Ein Auto steht mit einem Reifen von Continental auf einer Straße. Continental will noch mehr Standorte schließen als bisher bekannt.

路透社: 中国敦促一德企停用立陶宛制造的零部件 17.12.2021

据路透社援引知情人士报道，德国大陆集团已经被中方敦促，停止使用产地为立陶宛的零部件。这家汽车部件制造商在该国设有生产基地。立陶宛在因台湾问题惹怒中国之后，曾一度被中国海关系统“除名”。

In this photo released by the Taiwan Ministry of Foreign Affairs, Eric Huang, newly appointed director to the representative office, third from right, poses with other staffers outside the Taiwan Representative Office in Vilinius, Lithuania on Thursday, Nov. 18, 2021. China on Friday, Nov. 19, 2021, threatened to retaliate against Lithuania after the Baltic nation allowed Taiwan to open a representative office in its capital, Vilnius. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)

分析：立陶宛为何逆行挑战中国？ 13.12.2021

立陶宛不仅告别"17加1"中国与中东欧的合作论坛，呼吁抵制中国制造的手机，还同意台北设立"驻立陶宛台湾代表处"。一个人口不足三百万的欧洲小国为何竟向中国叫板？

广告

媒体看中国

Winter Olympics Maskottchen

德语媒体：抵制只会激化对立

体育早已变得越来越商业化，在这样的大背景下，如果经济界不采取行动，外交抵制将很难产生效果。  