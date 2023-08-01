对华业务显著回落 DHL营收利润双降

（德国之声中文网）由于运量减少、运费降低，德国物流巨头DHL第二季度的营收比创纪录的去年下降16%，为约200亿欧元。其中盈利比去年同期下降近三分之一，为9.78亿欧元。

DHL财政总监克莱斯（Melanie Kreis）周二表示，这是去年创纪录之后业务趋向正常化。此外，市场活力也有所疲弱。克莱斯同时强调，与竞争对手相比，DHL表现已相当不错。去年，由于高运费以及网上购物的繁荣，各物流公司实现飞速增长。

中美、中欧贸易路线业务走弱

特别在空运和海运方面，由于运量降低、运费趋于正常，DHL营收降幅超过40%。此外，快递业务营业额也有所回落。特别是与中国的业务走弱。

空运方面，今年上半年的运量下降15.9%，"主要是在中美以及中欧之间的贸易路线上"。在海运方面，由于与中国贸易的回落，也导致运量萎缩。

不过，克莱斯强调："对我们来说，亚洲一直都不仅是中国。"面对西方企业降低在供应链上对中国的依赖性，DHL也在做相应的准备。克莱斯表示："我们继续加强在重要的增长地区的投资。"她表示，随着生产和供应链可能扩大到中国以外的地区，这些地区也成为DHL的投资重点。

在德国本土的传统邮政业务方面，DHL的母公司德国邮政面临政策变化。德国政府计划改革邮政法。克莱斯强调，改革后，在德国的信件和包裹业务必须能够赚取足够的利润，来自己支付未来必要的投资。

（德新社、路透社）

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