对北京说不？欧盟公共采购合同或将中企排除在外

(德国之声中文网)欧洲人民党党团计划在下周四向欧盟议会提交“公共采购工具”（ IPI）。根据这份文件，那些不开放本国公共采购市场的第三国投标人，欧盟也会将这些国家的公司排除在公共合同投标之外。德国《明镜周刊》援引基民盟政治家，文件撰写人之一卡斯帕里 (Daniel Caspary)表示：“我们希望给委员会提供一个能够对中国这样的国家施加压力的工具。” 他对欧盟议会通过提案表示乐观。

不公平竞争是欧盟和中国之间一个长期的贸易问题。虽然欧盟在很大程度上允许中国公司自由进入其市场，中国公司可以不受限制地在欧盟竞标合同，但欧盟公司进入中国市场却有很大限制，被排除在中国公共合同的招标之外。此外，中国政府还通过补贴支持本土公司，使得这些企业在欧盟市场的报价比欧盟的竞争对手更便宜。《法兰克福汇报》援引德国工业联合会（BDI）的数据，这些中国公司的报价往往比最便宜的欧洲供应商的产品价格还要低四分之一。

经过多年的谈判，欧盟成员国今年6月为“公共采购工具” 铺平了道路，而今，各国需要与欧洲议会就此达成一致。

据德新社报道，欧盟2012年起就开始讨论相关措施，目的是为了防止欧盟企业在第三国公共采购市场上受到不公平对待。谈判进展艰难的一个原因是，一些欧盟成员国起初担心，这会给欧盟的招标人造成大量的额外工作和法律不确定性。在很长时间里，反对声音也来自德国政府。柏林曾表示，IPI更多是封闭自家市场、鼓励保护主义的一种手段。据《法兰克福汇报》报道，后来随着针对中国市场不公平做法抱怨的增加，柏林方面改变了想法。

卡斯帕里对文件的通过抱有信心，至少绿党已经释放出支持的信号。欧洲议会德国绿党籍议员比蒂克菲尔(Reinhard Bütikofer，又译包瑞翰)表示：“在这一点上我支持他。” 包瑞翰代表绿党在欧洲议会处理该提案，他本人在今年３月受到中方制裁。 卡斯帕里估计，欧盟议会今年会确定路线，然后展开与欧盟国家的谈判。

不过，文件的通过并非易事。比如，匈牙利长期以来一直反对该文件，该国担心公共采购的成本会因此急剧增加。另外，北欧多国也持反对意见，他们担心“公共采购工具”会被滥用，从而造成欧盟的闭关自守。

根据《华尔街日报》报道，欧盟的公共采购市场规模相当可观，据欧盟官员估计，每年这个市场规模约有2万亿欧元。欧盟邀请世界各地的企业投标建设该地区的公路、桥梁、铁路网和电网。

综合报道

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