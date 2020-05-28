 对北京太软弱？ 德议会讨论香港国安法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.05.2020

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时政风云

对北京太软弱？ 德议会讨论香港国安法

德国对于北京强推港版国安法的回应相当克制，仅重复呼吁中方尊重香港高度自治。反对派议员批评德国政府不够强硬，更指名总理默克尔和外交部长马斯表明立场。德国联邦议会将就此展开讨论。

PK zu Konferenz der ostdeutschen Bundesländer mit Bundeskanzlerin (picture-alliance/dpa/AP/M. Schreiber)

德国总理默克尔本人目前尚未对香港国安法公开表态。她的沉默也引起各方批评。

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备受争议的香港版《国安法》在中国人大会议上得以高票通过。"移民"这个词，也成为了许多香港人热搜的内容。已经在德国成功申请政治避难的香港民主派人士表示，德国虽然是一个不错的选择，但是"远忧"也同样存在。 (28.05.2020)

中国人大会议闭幕前为"港版国安法"的制订大开绿灯。德国《商报》发表评论文章称，" 如果特朗普把香港问题变成美国总统大选的选战话题，那么对于中美双方来说都很难再找到保全脸面的解决出路"。《世界报》则提醒在香港问题上不肯发声的德国企业，" 今后想不选边站就可以在中国闷声发大财会越来越难，甚至完全不再可能"。 (28.05.2020)

（德国之声中文网）德国联邦议院周五（5月29日）将讨论香港国安法，反对派不满当局对北京态度太软弱。

联邦自民党议会党团的拉姆兹多夫（Alexander Graf Lambsdorff）促总理默克尔取消9月在莱比锡（Leipzig）举行的欧中峰会，又批评外交部长马斯（Heiko Maas）只发声明却没有实际行动，「马斯没有召见中国大使或制定明确的后果，却只是自限于一个简短且没有影响力的声明」。

中国人大通过香港国安法后，马斯在一份声明中说「香港的高度自治绝不能被破坏」，并呼吁北京尊重人民的言论和集会自由。

绿党也认为政府的回应过于克制，该党人权发言人博斯（Margarete Bause）指责马斯「背叛了香港的民主运动」。她说：「默克尔和马斯最终必须明确表态。」

德国将于7月初接任欧盟理事会主席国，其中一个主要议题将是与中国的关系。而欧盟与中国的峰会计划于9月在莱比锡举行。

多年来，柏林的政治人物一直对于如何与中国政府打交道争辩不休，批评者不断指责德国政府没有勇气谴责中国的人权状况，担心影响贸易关系。他们担心，新冠肺炎疫情也未能增强德国政府鼓起勇气批评北京。

但有另一些人认为，对中国过于严厉的批评只会导致对方挑衅反应，不会改善人权状况。

邹宗翰/李澄欣 (ARD)

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