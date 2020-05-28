对北京太软弱？ 德议会讨论香港国安法

（德国之声中文网）德国联邦议院周五（5月29日）将讨论香港国安法，反对派不满当局对北京态度太软弱。

联邦自民党议会党团的拉姆兹多夫（Alexander Graf Lambsdorff）促总理默克尔取消9月在莱比锡（Leipzig）举行的欧中峰会，又批评外交部长马斯（Heiko Maas）只发声明却没有实际行动，「马斯没有召见中国大使或制定明确的后果，却只是自限于一个简短且没有影响力的声明」。

中国人大通过香港国安法后，马斯在一份声明中说「香港的高度自治绝不能被破坏」，并呼吁北京尊重人民的言论和集会自由。

绿党也认为政府的回应过于克制，该党人权发言人博斯（Margarete Bause）指责马斯「背叛了香港的民主运动」。她说：「默克尔和马斯最终必须明确表态。」

德国将于7月初接任欧盟理事会主席国，其中一个主要议题将是与中国的关系。而欧盟与中国的峰会计划于9月在莱比锡举行。

多年来，柏林的政治人物一直对于如何与中国政府打交道争辩不休，批评者不断指责德国政府没有勇气谴责中国的人权状况，担心影响贸易关系。他们担心，新冠肺炎疫情也未能增强德国政府鼓起勇气批评北京。

但有另一些人认为，对中国过于严厉的批评只会导致对方挑衅反应，不会改善人权状况。

邹宗翰/李澄欣 (ARD)