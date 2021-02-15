对北京保持强硬 美财长:关税不变

(德国之声中文网) 美国财政部长耶伦 (Janet Yellen)周四 (2月18日)对CNBC表示，美国将暂时维持前特朗普政府对中国商品征收的关税，但将在彻底审查后评估后续进行方式。

耶伦表示：「目前，我们保持了特朗普政府实施的关税......我们将评估什么是合适的做法。」耶伦补充说，华盛顿期望北京遵守其在贸易方面的承诺。

耶伦说:「我们正在评估对中国的做法应该是什么，但在一系列问题上，我们看到了北京不公平的做法。」

她提到了对中国在贸易、强制技术转让和对高科技产业补贴方面行为的担忧，强调希望确保中国履行在这些领域的国际义务。

当被问及关税是否奏效时，耶伦犹豫了一下，然后说：「我们会研究一下。」

该协议缓解了世界上最大的两个经济体之间的紧张关系，此前美国专家估计，一场破坏性的贸易战最高导致美国失去24.5万个就业岗位。其后双方维持关税不变。

最近的一项研究显示，根据特朗普在2020年1月签署的临时协议，中国承诺在两年内额外购买2000亿美元的美国商品和服务，但北京距离去年的目标还差42%。

美国总统拜登誓言要与美国盟友修好关系，但在中国问题上态度强硬，本周警告说，北京将为其侵犯人权行为付出代价。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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