 对北京保持强硬 美财长:关税不变 | 经济纵横 | DW | 19.02.2021

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经济纵横

对北京保持强硬 美财长:关税不变

白宫上个月表示，将审查特朗普实施的所有国安措施，包括与北京达成的贸易协议。但目前看起来没有改变的计划。

USA | Die designierte neue US-Finanzministerin Janet Yellen

耶伦呼应美国总统拜登的说法，美中两国还需要在一些领域进行合作，比如努力抗击新冠疫情和应对气候变化。

DW.COM

美中贸易全国委员会和牛津经济研究院联合发布的一份报告显示，放宽对中国的关税，哪怕是“适度”放宽，也会让美国经济受益。

去年，中国对美贸易顺差扩大。遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

疫情肆虐的2020年，中国是唯一一个实现经济增长的大国。不过，整体疲软的全球经济、并未平息的贸易战，仍有可能拖累2021年的中国经济。

(德国之声中文网) 美国财政部长耶伦 (Janet Yellen)周四 (2月18日)对CNBC表示，美国将暂时维持前特朗普政府对中国商品征收的关税，但将在彻底审查后评估后续进行方式。

耶伦表示：「目前，我们保持了特朗普政府实施的关税......我们将评估什么是合适的做法。」耶伦补充说，华盛顿期望北京遵守其在贸易方面的承诺。

耶伦说:「我们正在评估对中国的做法应该是什么，但在一系列问题上，我们看到了北京不公平的做法。」

她提到了对中国在贸易、强制技术转让和对高科技产业补贴方面行为的担忧，强调希望确保中国履行在这些领域的国际义务。

当被问及关税是否奏效时，耶伦犹豫了一下，然后说：「我们会研究一下。」
该协议缓解了世界上最大的两个经济体之间的紧张关系，此前美国专家估计，一场破坏性的贸易战最高导致美国失去24.5万个就业岗位。其后双方维持关税不变。

最近的一项研究显示，根据特朗普在2020年1月签署的临时协议，中国承诺在两年内额外购买2000亿美元的美国商品和服务，但北京距离去年的目标还差42%。

美国总统拜登誓言要与美国盟友修好关系，但在中国问题上态度强硬，本周警告说，北京将为其侵犯人权行为付出代价。

观看视频 03:39

拜登会继续对华贸易战吗？

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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