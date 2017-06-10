对“假新闻”宣战 法国立法

（德国之声中文网）未来在法国传播假新闻，会有法律后果。法国国民议会（下议院）近日通过两个法案，打击选战期间（大选前三个月的时间里）传播不实新闻行为。法国是第一个针对在选战中"操控信息"而立法的欧洲国家。

今年早些时候，法国总统马克龙承诺修法。当时普遍担忧俄罗斯建立、资助的社交媒体帐号，在选战期间为民粹主义发声。马克龙曾批评俄罗斯卫星通讯社(Sputnik)和今日俄罗斯(Russia Today)是官方宣传机器。

根据这项新法，法官在选举前夕，若看到网站上有"不正确或是有误导性的指控"，有权命令网站将该内容移除。超过一定规模的互联网平台，例如Facebook、Twitter等，在选战期间，只要是发布公共讨论有关的推广，就需要完整提供广告背后金主的资讯。该法也赋予广播机构更大权力，在发现广播电台、电视台受到境外政府持有或影响的情况下，拒绝签发或取消其执照。

新法对facebook等社交媒体也作出限制规定

国家审查？

不过，法案在法国引发激烈争论。右翼民粹主义政客勒庞（Marine Le Pen）批评这是国家审查。共和党人的代表西奥蒂（Eric Ciotti）对该法背后的逻辑提出警告--自以为能区分真相和谎言。他表示， "官方真理"对多元民主构成威胁。

该国记者组织也持质疑态度，怀疑马克龙总统想要保护自己不受新闻界的影响。法国国家记者联盟（SNJ）鲜明地表态，反对该法案，称其是"对言论自由和知情权的威胁"。在法国，总统府与新闻界之间的关系比较紧张，马克龙此前在其"贴身保镖打人事件"中批评媒体"不再寻找真相"。

事实上，自1881年起，法国就有针对新闻自由的法律，反对传播假新闻。因此左翼反对党派领导人梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)称，新法是个"廉价笑话"。

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罗法、王凡/凝炼（法新社，德新社）