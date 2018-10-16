 对″保护主义″说不 欧盟和新加坡签署自贸协定 | 经济纵横 | DW | 20.10.2018

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经济纵横

对"保护主义"说不 欧盟和新加坡签署自贸协定

欧盟与新加坡周五签署了自由贸易协定，让这个仅500万人的岛国成为首个与欧盟达成自贸的东盟国家。新加坡总理李显龙称这是个“高素质协议”，在保护主义抬头之时有重要意义。

Singapur Skyline 2011 ( W. Zhang)

新加坡（图）长期以来是自由贸易坚定的支持者，也是欧盟在东盟的最大贸易伙伴

（德国之声中文网）"就像我们近期所有其他协议一样，这些协议不仅是出于经济考量，也展现了我们对促进人权、劳工权利、保护环境的坚定承诺"，欧盟贸易专员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmstrom）说。

"在这个世界舞台的困难时期，我们需要像新加坡这样的强大盟友，来维护以规则为基础的全球贸易体系"，这位贸易专员说。

目前正值国际贸易纠纷愈演愈烈之时。华盛顿对钢、铝等商品提升关税，并以保护国家安全为由将关税枪口对准大量中国进口商品。世界两大经济体之间的关税战不断升级，贸易战硝烟四起。

在这个时间点，欧盟与新加坡签署自贸协定具有象征意味。新加坡长期以来是自由贸易坚定的支持者，也是欧盟在东盟（东南亚国家联盟）的最大贸易伙伴，欧盟在全球的第14大贸易伙伴（货物贸易领域）。

水到渠成

2017年，欧盟与新加坡之间的货物贸易额达到533亿欧元。另外，服务贸易额同样不菲。2016年，双方服务贸易额达444亿欧元。双方之间的投资关系也很成熟。对于欧洲而言，新加坡是其亚洲投资的首选地点，超过一万家欧洲公司在新加坡有业务。

Belgien ASEM Treffen in Brüssel Medwedew (Getty Images/AFP/T. Roge)

参加亚欧会议的李显龙和梅德韦杰夫

这次的自贸协定着眼贸易与投资自由化，也包含了可持续发展、劳工保护、安全标准、环境和消费者保护方面的条款。另外对于应对气候变化和保护公共服务也有提及。协定包含了为服务商、投资人和对企业收购感兴趣的公司提供市场准入的内容，也约定在5年内取消所有关税（新加坡一些鱼类和农产品的出口除外）。据估计，双边贸易会进一步扩大，预计5年增长10%。

该协定还需得到欧洲议会和所有欧盟成员国的批准。在欧盟，自贸协定通常颇受欢迎，但并非所有成员国都做好了批准某项自贸协定的准备。2016年，由于比利时国内瓦隆地区的反对，欧盟与加拿大的自贸协定差一点泡汤。

这个自贸协定是在第12届亚欧会议结束时签署的。欧盟28个成员国以及另外23个亚欧国家代表参与了该峰会，其中也包括中国、俄罗斯和日本总理。新加坡总理李显龙与欧洲理事会主席图斯克、欧盟轮值主席、奥地利总理库尔茨以及欧委会主席容克签署了该协定。同时签署的还有"欧盟-新加坡投资保护协定"和"欧盟-新加坡伙伴关系与合作协定"。

据新加坡《联合早报》报道，李显龙总理将这个欧盟-新加坡自贸协定（EUSFTA）形容为"高素质协议"，并表示这在贸易保护主义抬头的背景下，起着"高举自由贸易旗帜"的引领作用。

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    作者: 张筠青


王凡/任琛（德新社，联合早报）

 

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