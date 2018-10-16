对"保护主义"说不 欧盟和新加坡签署自贸协定

（德国之声中文网）"就像我们近期所有其他协议一样，这些协议不仅是出于经济考量，也展现了我们对促进人权、劳工权利、保护环境的坚定承诺"，欧盟贸易专员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmstrom）说。

"在这个世界舞台的困难时期，我们需要像新加坡这样的强大盟友，来维护以规则为基础的全球贸易体系"，这位贸易专员说。

目前正值国际贸易纠纷愈演愈烈之时。华盛顿对钢、铝等商品提升关税，并以保护国家安全为由将关税枪口对准大量中国进口商品。世界两大经济体之间的关税战不断升级，贸易战硝烟四起。

在这个时间点，欧盟与新加坡签署自贸协定具有象征意味。新加坡长期以来是自由贸易坚定的支持者，也是欧盟在东盟（东南亚国家联盟）的最大贸易伙伴，欧盟在全球的第14大贸易伙伴（货物贸易领域）。

水到渠成

2017年，欧盟与新加坡之间的货物贸易额达到533亿欧元。另外，服务贸易额同样不菲。2016年，双方服务贸易额达444亿欧元。双方之间的投资关系也很成熟。对于欧洲而言，新加坡是其亚洲投资的首选地点，超过一万家欧洲公司在新加坡有业务。

参加亚欧会议的李显龙和梅德韦杰夫

这次的自贸协定着眼贸易与投资自由化，也包含了可持续发展、劳工保护、安全标准、环境和消费者保护方面的条款。另外对于应对气候变化和保护公共服务也有提及。协定包含了为服务商、投资人和对企业收购感兴趣的公司提供市场准入的内容，也约定在5年内取消所有关税（新加坡一些鱼类和农产品的出口除外）。据估计，双边贸易会进一步扩大，预计5年增长10%。

该协定还需得到欧洲议会和所有欧盟成员国的批准。在欧盟，自贸协定通常颇受欢迎，但并非所有成员国都做好了批准某项自贸协定的准备。2016年，由于比利时国内瓦隆地区的反对，欧盟与加拿大的自贸协定差一点泡汤。

这个自贸协定是在第12届亚欧会议结束时签署的。欧盟28个成员国以及另外23个亚欧国家代表参与了该峰会，其中也包括中国、俄罗斯和日本总理。新加坡总理李显龙与欧洲理事会主席图斯克、欧盟轮值主席、奥地利总理库尔茨以及欧委会主席容克签署了该协定。同时签署的还有"欧盟-新加坡投资保护协定"和"欧盟-新加坡伙伴关系与合作协定"。

据新加坡《联合早报》报道，李显龙总理将这个欧盟-新加坡自贸协定（EUSFTA）形容为"高素质协议"，并表示这在贸易保护主义抬头的背景下，起着"高举自由贸易旗帜"的引领作用。

新加坡，生日快乐！ 建国50周年 50年前，新加坡与马来西亚政府达成协议，与其脱离关系。此前的两年，新加坡曾并入与马来亚、沙巴和砂拉越共同组成的马来西亚联邦，但与马来西亚联邦议会的紧张关系及种族间的骚乱，迫使新加坡脱离联邦，成为独立国家。

新加坡，生日快乐！ 昌盛繁荣 当年的新加坡民众对于从马来西亚独立感到彷徨与担忧。时过境迁，50年后的新加坡早已迈向繁荣与国际化。新加坡周日（8月9日）举行建国50年庆祝活动。大量民众踊跃参与国庆典礼。新加坡今年以国歌“前进吧，新加坡”（马来语为Majulah Singapura)为庆典主体，回顾50年来的发展。

新加坡，生日快乐！ 李光耀的独立宣言 被誉为新加坡国父的新加坡前总理李光耀在今年三月辞世。这是新加坡自独立后，首个没有李光耀的国庆。但新加坡周日上午通过广播和电视，播放了李光耀生前亲自录制的独立宣言。据新加坡《联合早报》报道，当年的独立宣言虽是以李光耀名义签发，但李光耀由于分身乏术，宣言是由一名电台广播员代为宣读。李光耀在宣言中宣布，新加坡将在自由、正义、公平的原则下，成为永远自主、独立与民主的国家。

新加坡，生日快乐！ 国庆盛典 为庆祝建国50周年，新加坡特意举办烟火和阅兵等盛典，许多民众穿着象征新加坡的红色上衣，手中挥舞着红白色的新加坡国旗。各个社区也分别举办庆祝活动。

新加坡，生日快乐！ 黑骑士 新加坡空军部队特技飞行队“黑骑士”在滨海堤坝上空进行表演，展现为金禧国庆设计的飞行特技。

新加坡，生日快乐！ 与马来西亚携手前进 李光耀长子、新加坡现任总理李显龙在发表国庆献辞时表示，新加坡与马来西亚在50年前决定分家，对两国都是艰难的时期。他承诺新加坡将致力与马来西亚维持牢固、互惠互利的伙伴关系。

新加坡，生日快乐！ 未来的新挑战 新加坡在建国初期面临许多挑战：高失业率、种族间的紧张关系、资源和水资源短缺，没有独立军队。这些都迫使新政府不得不重新定义国家在地区中的政治和经济地位。新加坡总理李显龙日前指出，如今的新加坡面临的新挑战则是如何保持经济竞争力、应对低生育率、人口老化以及身份认同。 作者: 张筠青



王凡/任琛（德新社，联合早报）