对俄原油制裁后将产生怎样影响？

欧盟想迫使俄罗斯为乌克兰战后重建买单

在西方对俄罗斯实施制裁后，俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元的外汇储备被冻结。欧盟希望以此来迫使莫斯科为乌克兰的战后重建买单。欧委会称，俄罗斯的侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。