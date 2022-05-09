对俄原油制裁后将产生怎样影响？

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本周七国集团对俄罗斯的原油禁运开始生效。该举措对全球将产生的影响目前尚无人知晓。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
在西方对俄罗斯实施制裁后，俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元的外汇储备被冻结。欧盟希望以此来迫使莫斯科为乌克兰的战后重建买单。欧委会称，俄罗斯的侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。
在乌克兰战争的头六个月里，俄罗斯出口化石能源的收入大大超过了入侵乌克兰的成本。总部设在芬兰的能源和清洁空气研究中心呼吁对俄罗斯实行更为有效的制裁。
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