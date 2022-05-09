 对俄原油制裁后将产生怎样影响？ | 经济纵横 | DW | 09.12.2022

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经济纵横

对俄原油制裁后将产生怎样影响？

本周七国集团对俄罗斯的原油禁运开始生效。该举措对全球将产生的影响目前尚无人知晓。

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如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？ 11.09.2022

乌克兰战争爆发后，西方国家对俄罗斯实施严厉制裁。但许多人质疑制裁措施的成效。这些制裁真的让俄罗斯伤筋动骨了吗？

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