 对于被欺凌的孩子而言 每一天都像地狱 | 文化经纬 | DW | 14.11.2019

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文化经纬

对于被欺凌的孩子而言 每一天都像地狱

近期中国最火爆的电影，当属曾国祥执导的《少年的你》。这部影片让很多人在电影院泪流满面，也引发了人们对校园霸凌这个沉重话题的讨论与反思。

Box office of Better Days reaches 800 million Yuan Handy Film Better Days (picture-alliance/dpa/L. Junming)

（德国之声中文网）没有经历过校园霸凌的人常常很难想象，一脸稚气的小学生、青春无敌的少男少女怎么会抑郁成疾、怎么会走上绝路？影片《少年的你》尝试着给出自己的答案。

电影中，遭遇欺凌的女生陈念被围堵、殴打、侮辱、谩骂、排斥，被伤害的既是年轻的肉体也是少女柔软的内心。

上映三周，《少年的你》票房已经超过13亿元，成为媒体竞相报道的对象。

Zhou Dongyu attends 2020 Sping Summer London Fashion Week (picture-alliance/dpa/W. Mengmeng)

《少年的你》中扮演陈念的女演员周冬雨

中国官媒《人民日报》称，这部影片"把校园霸凌带入公众视野"。《中国日报》写道，电影聚焦了由来已久却很少在电影中触及的"全国性问题"。

事实上，这不是舆论首次关注该话题。2018年，电影《悲伤逆流成河》同样针对校园霸凌题主题，放映时也引发讨论。再之前，2016年，一篇题为《每对母子都是生死之交，我要陪他向校园霸凌说NO！》的文章在社交媒体热传。显然，这个话题引起很多人的共鸣。

延伸阅读：如果厕所垃圾筐扣头发生在德国校园

《环球时报》援引一项抽样调查称，中国中小学校园欺凌和暴力事件"触目惊心"。在中国青少年研究中心进行的这项调查中，超过32％的人曾被欺负，超过6%的人经常被欺负。

校园霸凌当然不仅仅出现在中国。联合国教科文组织2019年初发布报告称，校园暴力和欺凌事件是全球教育界面临的主要问题之一。报告指出，在全球范围内，32%的学生在上个月被学校的同龄人欺凌至少一次，同样比例的人遭受了身体暴力。身体欺凌是许多地区最常见的欺凌行为；不过北美和欧洲除外，在这两个地区，心理霸凌行为最为常见。

根据2017年的一项Pisa（国际学生能力评估计划）调查，德国15岁的学生中，有六分之一曾经遭遇校园霸凌。贝塔斯曼基金会2019年7月的一项调查称，近30%的德国小学生曾经历校园暴力，或者受排斥、被恶意针对。

校园霸凌之下苍白的青春

在电影《少年的你》中，另一名在校园被欺凌的女生胡小蝶选择跳楼自杀。电影中的悲剧在现实中也有迹可循。今年2月，柏林一名年仅11岁的小女孩自杀身亡。当地媒体报道称，她生前曾在小学遭遇严重的校园霸凌。

Mobbing an der Schule (Imago/Westend61)

德国同样面对校园霸凌的问题

校园霸凌不会仅仅因为舆论的关注而结束。中国媒体周三报道称，河南一名7岁的小女孩眼睛里被同学塞数十张小纸片，造成她视力严重下降。而该校校长以"小孩子间的玩闹"相回应，更引起公愤，网友表示这是对被欺凌者的"二次伤害"，如此轻描淡写非常"可怕"。

自媒体人耿向顺在微博上写道："我觉得校园霸凌的最可怕之处在于，明明已经严重到……可以影响一个人的的一生，可以夺走一个青春年少的生命，可以让一个原本天真快乐单纯善良的心灵蒙尘。但是学校、社会、家长、法律和施暴者本人，并没有意识到严重性……每个成长只有一次，人生只有一次，没有人有权力将别人推向黑暗，没有权力让他人收到伤害。"

在接受法新社采访时，在少女时代经历校园霸凌的女记者黄慧（音）说，她曾经被同学打、被一位男性老师扇耳光、被要求当众在寝室前下跪。"这种折磨对于我而言，就像监狱、像地狱。"

对于这一切，父亲不在身边的黄慧选择自己面对。她对法新社说，"弱肉强食的丛林法则让我变得强大。我成为了学校帮派中的一员，可以回击任何我不喜欢的人"。

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