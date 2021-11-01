 对于德尔塔+， 我们了解多少？ | 科技环境 | DW | 26.10.2021

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科技环境

对于德尔塔+， 我们了解多少？

AY.4.2是新冠病毒德尔塔变异毒株的一个亚种，其传染率显然比德尔塔还要高。我们是否会因此遭遇新一轮传染高峰呢？

Illustration | drei Proteine eines Coronavirus-Spikes

（德国之声中文网）十月中旬以来，有关新冠病毒德尔塔毒株亚种AY.4.2造成的病例感染报告逐渐增多。对于这个新变种，我们已经掌握的信息包括以下几个方面：

AY.4.2何时开始出现？感染病例集中在哪里？

德尔塔毒株亚种AY.4.2，也称德尔塔+（Delta Plus)，最早是在今年六月在英国被发现的。迄今为止，被确诊的大多数传染病例也主要集中在英国。来自网站https://cov-lineages.org/lineage.html?lineage=AY.4.2的数据显示，大约已在两万人体内查验出AY.4.2。不过，英国目前最高达四万的单日新增病例中，有多少同AY.4.2有关则不得而知。英国防疫部门相信，大约6%的病例是由AY.4.2引发的。

除英国之外，丹麦目前确诊了230个AY.4.2感染病例，根据罗伯特科赫研究所提供的数据，德国迄今为止有280人被这一毒株亚种所感染，其他一系列欧洲国家中也都发现数十个病例。欧洲之外，目前发现AY.4.2病例的，包括以色列、美国、加拿大和日本等国。不过，上述国家中确诊的病数量极少，介于几个到十几个不等。当然另一种可能性则是，亚种已经开始在上述国家传播，只是病例检测中没有进行细化的基因分析。

AY.4.2比德尔塔更危险吗？

并没有证据显示，这个新型亚种比德尔塔毒株更具危险性。同其他变种一样，老年人感染AY.4.2后，出现重症的可能性较大。

英国卫生部门认为，AY.4.2的传染性要比德尔塔毒株高10%，不过，传染性的增加幅度并不算高。相比之下，阿尔法和德尔塔变种的传染性要比2019年发现于中国武汉并引爆全球疫情的新冠病毒高60%。

罗伯特科赫研究所强调，全面接种疫苗至关重要，因为只有接种了新冠疫苗才能对德尔塔毒株的各类亚种进行有效防御。

AY.4.2为何没有得到单独的希腊字母冠名？

新亚种有两个变异的刺突蛋白，分别被称为A222V和Y145H，这两个变异可能是导致其传染性略微增高的主要原因。不过，这两个变异基因并非AY.4.2独有，此前其他的变异病毒也曾被发现过。

因此，这一亚种被发现后，并没有引起世界卫生组织专家们的过度担忧。只有当一种病毒变种被定性为"关切变种VOC" 或 "存疑变种VOI"后，这一变种才会获得用希腊字母的单独冠名。

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世界卫生组织对新冠病毒变种的冠名一览

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