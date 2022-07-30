 对于台湾而言 这次可能的访问意味着什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2022

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时政风云

对于台湾而言 这次可能的访问意味着什么？

如果美众议院议长佩洛西今夏访台，台海危机是否会明显升级、甚至发展为军事对抗？一些国防专家给出了自己的判断。美联社的报道也指出，佩洛西可能访台所引发的讨论忽略了一个关键点：这其实是一个风控问题，真正的焦点应是美中如何管理分歧，以保证对抗风险不会失控。

并非所有台湾人都支持佩洛西来访，也有民众担心这会引发更多麻烦、更多争端（资料图片）

并非所有台湾人都支持佩洛西来访，也有民众担心这会引发更多麻烦、更多争端（资料图片）

（德国之声中文网）佩洛西（Nancy Pelosi）可能访台的消息引发了各界激烈猜测，中方可能在军事和外交上做出何种反应。但是对台湾来说，如果这场访问真的发生，也不过是笼罩该民主岛屿数十年紧张阴影下的最新一幕。

台湾中央警察大学的国防问题专家王智盛对美联社说：“重点不在于佩洛西来台湾，而是看美国和中国如何有效地控制可能出现的风险。”

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美国前议长金里奇当年出访台湾前曾先拜会了时任中国第一把手江泽民。那时，美国两艘航母为台湾总统选举保驾，给北京留下了深刻印象。不过今非昔比，中美力量对比发生了很大变化。

拜登不认为佩洛西访台是个好主意，但佩洛西的计划得到国会超党派支持。在民主党中期选举可能失败的当下，表达强硬是获得民意的好机会。

美中领导人拜登和习近平的通话已在周四举行，从中方的通报来看，重点在台湾。虽然台湾问题是拜习每次通话的必谈议题，但此次聚焦台湾，正值中美正为佩洛西访台外交角力之际，为何两人把通话时间选在此时？尤其习近平，面对佩洛西的访台压力，何以接受拜登的通话要求？

美眾議院議長佩洛西可能訪台，中國國防部稱，若佩洛西訪台成行，「中國軍隊絕不會坐視不管」。中國官媒前總編胡錫進甚至表示，期待解放軍戰機「伴飛」佩洛西座機到台灣本島上空。對此，美國、台灣將如何回應？

美中關係緊張之際，美國總統拜登與中國國家主席習近平進行長達2個多小時的通話，談話聚焦台灣。雙方事後的聲明顯露哪些美中關係的蛛絲馬跡與弦外之音？德國之聲訪問兩名專家請他們作出分析。

王智盛表示，美国总统拜登和中国领导人习近平本周四（7月28日）的通话是双方如何通过对话管理分歧的一个例证。他说，拜登和习近平在关于佩洛西访台的争论下进行这个通话，至少表明了“基本的相互理解”。

与此同时，即便紧张局势有所加剧，台湾继续在美中两个超级大国之间寻求平衡，这主要是通过保持沉默做到的。台湾总统蔡英文“已经尽一切可能避免不必要的挑衅，同时保持台湾民主的完整性”，台湾驻华盛顿代表处政治组前组长赵怡翔说。

“中国不会以直接的军事对抗回应”

如果赴台成行，佩洛西将是自25年前金里奇(Newt Gingrich)以来访台的最高级别美国议员。

台湾的专家们表示，他们不认为中国会以直接的军事对抗来回应，因为重要的是依据背景来看待这次可能的访问。

“这并非一个不必要的挑衅，而是符合美台之间已经建立的先例”，赵怡翔对美联社说。

对于台湾这个在国际外交舞台上颇为孤立的政府来说，与外国政界领导人的任何交流都被视为是积极的。

台湾行政院院长苏贞昌周三表示，“我们非常感谢佩洛西议长，她多年来一直对台湾非常支持和友好，我们将欢迎任何友好的外国客人来访”。

北京在安理会警告“个别国家”、”有关国家”

中国则继续一贯的态度，反对任何国家政府与台湾进行官方交流，也继续在经济、外交等领域孤立台湾。

中国常驻联合国副代表耿爽周五在联合国安理会关于乌克兰问题的会议上提到台湾问题，称“个别国家蓄意在台海制造紧张局势”，但没有点名美国，并表示。“个别国家在乌克兰问题上一再强调主权原则，但在台湾问题上不断挑战中国主权”。

耿爽说，中方及其14亿人民维护国家主权的意志“坚定不移、坚如磐石”，“希望有关国家看清楚这一点，不要玩火自焚”。

专家：中国不太可能在二十大前夕采取破坏稳定的行动

澳大利亚洛伊（Lowy）研究所民意和外交政策的项目主任卡萨姆（Natasha Kassam）对美联社说，佩洛西的访问并不比拜登关于美国有保卫台湾的军事承诺的言论更具威胁性。

美国媒体披露，美众议院议长佩洛西29日起将率团访问亚洲，目前仍不确定是否前往台湾

美国媒体披露，美众议院议长佩洛西29日起将率团访问亚洲，目前仍不确定是否前往台湾

拜登已说过三次类似的话，尽管美国多年来是奉行“战略模糊”政策。拜登的这些言论引起了北京的强烈谴责，但没有采取军事行动。

台海问题的专家们认为，目前正值中共二十大前夕，习近平预计将在二十大上连任，中国不太可能在这个时间点采取任何破坏稳定的行动。

台湾国家政策研究院的国防问题专家郭育仁说：“中国将主要通过恐吓来惩罚台湾。”他举例说，在1995-1996年台海危机期间，中国曾向台湾岛的港口发射过导弹。

观看视频 02:42

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

美联社周五（7月29日）在台湾大安森林公园附近进行街坊时，很多民众也表示，他们没有感受到任何战争的威胁。

来台北度假的台中居民Kelly Chou说，她没有感受到中国可能攻台的紧张气氛，“我看了新闻，但我不认为实际上会有任何军事行动”。

“民主国家互访很正常“ vs“不要当美国的玩偶”

德国之声中文网周五在推特发起了一项简中调查（是否支持佩洛西今夏访问台湾？），截至周六午间，有超过3.4万网友投票，其中选择“支持”的达到64%，选择“不支持”和“无所谓/其他”的分别为22%和14%。

与此同时，在德国之声中文网向台湾网友发起的Facebook提问中（是否支持佩洛西今夏访台？以及支持和反对的原因），绝大部分留言的台湾网友都表示，支持这位美国众议院议长访问。多位网友回答道，“支持，民主国家互访很正常”、“支持！沒理由看人脸色”、“支持民主女超人！”

不过，也有一些网友表达了反对的意见。例如，网友“林長昀”写道：“當然是反對。她走之後所有戰爭風險是台灣人民承擔。”另一位网友“丁文傑”也表示反對，认为“危害台灣人 不要當美國的玩偶”。

这同样反应在美联社周五于台湾大安森林公园附近进行的街坊中。台中居民Kelly Chou说，如果中国攻台“是不会有什么好结果。这对双方都是不利的”。她表示，不支持佩洛西访问，说这将“引起更多的麻烦，引发争端”。

另一位76岁的台北居民也表示，如果佩洛西访台，将提供“象征性的支持”，“但实际上，台湾是否会从中获得一些好处，是一个大问题”。

（美联社等）

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  • 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

    这些年 去过台湾的各国政要

    美国众议长佩洛西?

    早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

  • 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

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    美国前众议长金里奇

    国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

  • 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

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    美国参议院外交委员会主席

    在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

  • 2020年8月美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾。

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    美国卫生部长阿扎尔

    2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

  • Taiwan Besuch tschechische Delegation Joseph Wu

    这些年 去过台湾的各国政要

    捷克议长维斯特奇尔

    欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

  • Taiwan Taoyuan | Nicola Beer und Tien Chung-kwang

    这些年 去过台湾的各国政要

    欧洲议会副议长贝尔

    在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

  • 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。

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    立陶宛经济部副部长内利乌普西内

    今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。


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