 对中贸易诸事不顺 加拿大另寻出路 | 经济纵横 | DW | 02.05.2019

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经济纵横

对中贸易诸事不顺 加拿大另寻出路

在孟晚舟事件之后，加拿大最有价值的出口作物油菜籽遭到中国抵制。作为因应，加拿大政府决定提高给油菜籽农民的贷款，以及开拓其他贸易关系。

China Kanadische und Chinesische Flagge (picture-alliance/Pacific Press/G. Wenbao)

(德国之声中文网) 加拿大政府周三(5月1日)表示，政府会将现有的补助计划扩大一倍以上，让每个农民可以借贷的额度到达100万加币(75万美金)。至于种植油菜籽的农民将获得特别优惠，在前五十万加币的额度以内，不必支付利息。

加拿大贸易部长卡尔(Jim Carr)在记者会上说: 「加拿大会持续以谨慎、缜密、策略的态度，在对中关系的挑战性阶段中取得平衡。」他也说他将会在六月初前往日本与韩国进行贸易谈判，多元化加拿大的出口市场。

他也会在接下来的经济合作暨发展组织(OECD)与亚太经济合作会议(APEC)上，为油菜籽行销，在现有贸易关系的基础上继续增进与他国的关系，包括阿拉伯联合酋长国、泰国、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉、墨西哥、德国与法国。

卡尔说: 「面临贸易干扰时，拥有其他稳定顺畅的市场对加拿大出口商来说非常重要。」

油菜籽是加拿大的重点产业，支撑着25万份就业机会，产值相当于加拿大农产品现金收入的四分之一。中国去年购买了加拿大40%的油菜籽，额度高达110亿加币，但是最近却以病虫害为由，禁止进口加拿大两大工厂的油菜籽。加拿大不服，批评中国的做法毫无道理，中国却仍捍卫自己的决定。

Kanada Rapsfeld (Reuters/T. Korol)

油菜籽是加拿大的重点农业

「猪」事不顺

上周，加拿大食品检验局表示，有些运往中国的加拿大猪肉被延误，因为出口商在提出货物符合中国规定时，使用了过期的表格。5月1日，加拿大农业部长(Marie-Claude Bibeau)接受路透社专访表示，有部门首长向她反映，中国吊销了两个主要加拿大魁北克猪肉商的出口许可。

农业部长补充道，她还没有收到中国关于吊销许可的通知，也不愿意揭露厂商名称，也认为现在还有很多未知数，她不能擅自臆测背后的原因。

中国与加拿大的关系自从加拿大拘捕孟晚舟以来就陷入冰点。4月30日，中国一家法院因制造、贩卖毒品对一名加拿大公民判处死刑，是中国和加拿大因孟晚舟事件关系紧张后，第二名因毒品犯罪被判死刑的加拿大人。同时被判刑的还有10人，其中包括5名外国公民。

罗法/杨威廉(法新社、路透社)

DW.COM

又一加拿大籍毒贩在中国被判处死刑

周二，中国一家法院因制造、贩卖毒品对一名加拿大公民判处死刑。这是中国和加拿大因孟晚舟事件关系紧张后第二名因毒品犯罪被判死刑的加拿大人。同时被判刑的还有10人，其中包括5名外国公民。 (30.04.2019)  

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