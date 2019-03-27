对中贸易诸事不顺 加拿大另寻出路

(德国之声中文网) 加拿大政府周三(5月1日)表示，政府会将现有的补助计划扩大一倍以上，让每个农民可以借贷的额度到达100万加币(75万美金)。至于种植油菜籽的农民将获得特别优惠，在前五十万加币的额度以内，不必支付利息。

加拿大贸易部长卡尔(Jim Carr)在记者会上说: 「加拿大会持续以谨慎、缜密、策略的态度，在对中关系的挑战性阶段中取得平衡。」他也说他将会在六月初前往日本与韩国进行贸易谈判，多元化加拿大的出口市场。

他也会在接下来的经济合作暨发展组织(OECD)与亚太经济合作会议(APEC)上，为油菜籽行销，在现有贸易关系的基础上继续增进与他国的关系，包括阿拉伯联合酋长国、泰国、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉、墨西哥、德国与法国。

卡尔说: 「面临贸易干扰时，拥有其他稳定顺畅的市场对加拿大出口商来说非常重要。」

油菜籽是加拿大的重点产业，支撑着25万份就业机会，产值相当于加拿大农产品现金收入的四分之一。中国去年购买了加拿大40%的油菜籽，额度高达110亿加币，但是最近却以病虫害为由，禁止进口加拿大两大工厂的油菜籽。加拿大不服，批评中国的做法毫无道理，中国却仍捍卫自己的决定。

油菜籽是加拿大的重点农业

「猪」事不顺

上周，加拿大食品检验局表示，有些运往中国的加拿大猪肉被延误，因为出口商在提出货物符合中国规定时，使用了过期的表格。5月1日，加拿大农业部长(Marie-Claude Bibeau)接受路透社专访表示，有部门首长向她反映，中国吊销了两个主要加拿大魁北克猪肉商的出口许可。

农业部长补充道，她还没有收到中国关于吊销许可的通知，也不愿意揭露厂商名称，也认为现在还有很多未知数，她不能擅自臆测背后的原因。

中国与加拿大的关系自从加拿大拘捕孟晚舟以来就陷入冰点。4月30日，中国一家法院因制造、贩卖毒品对一名加拿大公民判处死刑，是中国和加拿大因孟晚舟事件关系紧张后，第二名因毒品犯罪被判死刑的加拿大人。同时被判刑的还有10人，其中包括5名外国公民。

罗法/杨威廉(法新社、路透社)