对中国而言 拜登并非福音？

（德国之声中文网）不同于大多数前任美国总统，特朗普颠覆了美国的贸易政策，他将关税武器化，一方面是为了回击一些国家，他认为这些国家的生产者以美国公司为代价获得了不公平的优势，另一方面也是为了在外交政策方面获利。

自称是"关税男"的特朗普对欧盟和日本这样的传统盟友都未留情面。而他对中国最不手软。从手提包到水轮机，美国从这个亚洲经济强国购买的近四分之三的商品都被征收关税。另外，他对华为等科技巨头巨头发布了禁令，并以国家安全为由遏制中国领先芯片制造商的出口。

这就是为什么拜登的当选让人松了一口气。因为，在外界看来，新的华盛顿政权可能不再那么咄咄逼人并且更可预测。它更有可能通过谈判来消除分歧，而不是单方面地发动贸易战。

然而，专家们预计现有的贸易政策在拜登的领导下不会发生重大变化。根据拜登 "全美制造 "的承诺，其政策重点可能仍是提振国内产业。新冠疫情导致的经济危机令美国数百万人失业，这只会促使拜登加倍兑现承诺。

"拜登绝不是一个纯粹的'自由贸易者'，他的'购买美国货'计划就证明了这一点，"牛津经济研究院的永井茂藤（Shigeto Nagai）分析道：" 拜登表示，在对美国制造业进行大量投资之前，他不会进行任何贸易协议谈判。"

对中国保持强硬

新当选的美国总统可能会坚持特朗普对中国的强硬立场，保留其所设置的贸易壁垒。拜登一直在批评北京的贸易滥用行为，他认为这些行为对美国工人造成伤害。

英国咨询公司"资本经济"的亚洲资深经济学家加雷斯·莱瑟（Gareth Leather）向德国之声表示："我不认为我们会回到特朗普之前的时代，因为不仅仅是共和党，民主党也同样热衷于在中国问题上采取更强硬的立场。现在美中关系又如此不合。"

专家们还认为，在新冠疫情仍在肆虐的情况下，重启贸易谈判不会是拜登的首要任务。即使重启贸易谈判，与特朗普不同的是，拜登不会回调关税，如果中国在有争议的结构性问题不做出任何重大让步，例如知识产权和国家对产业的援助问题等。事实上，作为拜登雄心勃勃的气候政策的一部分，中国的一些能源密集型出口产品，如钢铁和铝等，可能还会被征收碳调整费。

在拜登执政期间，特朗普发起的与中国的科技战很可能会继续进行。这位民主党人支持对华为的禁令，也对抖音（TikTok）对数据的处理表示担忧。

"中美之间在科技和国家安全方面的裂痕越来越大，这是由于中国逐渐成为地缘战略竞争对手，而并非特朗普在2016年当选美国总统的结果，"资本经济的朱利安·伊文思-普理查德（Julian Evans-Pritchard）在给客户的一份说明中写道："因此，虽然拜登先生也许会采取更加遵守规则的方法，但他不太可能在脱钩问题上做出根本改变。"

拜登已经承诺要支持香港人权法案，这表明香港不太可能在短期内重获优惠待遇。中国在新疆侵犯人权的行为以及与台湾的政治紧张关系将继续削弱任何和解的机会。拜登的对华政策预计也会受到跛脚的特朗普政府的负面影响，因为后者暗示和中国的帐还没算完。

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