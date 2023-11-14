"对中国的警讯"：欧盟制定新规 确保原材料供应多样化

（德国之声中文网）欧盟制定新规则，确保关键原材料如锂和硅能得到可靠和长期的供应。周一晚间（11月13日），各成员国政府代表以及欧洲议会达成一致，制定出一项相关规定的文本。主旨是推动关键原材料在欧洲的加工和回收，以减少对中国等国家的依赖性。

据欧委会宣布的信息，按照新规则，到2030年，欧盟对关键原材料的加工能力应能覆盖至少40%的年消耗量。此外，欧盟的回收产能应能覆盖至少25%的年消耗量。

此外，欧盟的目标是，对战略上特别重要的关键原材料的来源国进行多样化。任何第三国对欧盟的供应量都不应超过欧盟年消耗量的65%。

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

对中国的依赖

欧洲议会副议长比尔（Nicola Beer，自民党）表示，这将为私人投资者提供未来规划的确定性。鉴于新规则中对来源国多样化的规定，基民盟议员本特勒（Hildegard Bentele）称之为"对中国发出的警讯"。目前中国仍是欧盟十分重要的供应国。

今年3月，欧委会在介绍新规则的草案时解释说，关键原材料应用范畴广泛，从气候保护技术到数字、太空、国防，都不可或缺。与此同时，原材料的供给日益与地缘政治、经济和社会风险挂钩。欧盟在多种关键原材料领域存在依赖性，一些原材料90%来自单一第三国。

欧委会举例稀土。稀土可用于制造风力发电设备发动机的永磁体。据欧盟官方信息，目前稀土的提炼近100%是在中国完成。另一个例子是关键原材料锂。锂可用于电动汽车电池以及能源的储存。欧盟称，到2030年，对锂的需求估计将是现在的12倍。此外，硅也十分重要，用于芯片的生产。

总体而言，欧盟的清单中列出34种关键原材料，其中17种被列为具有重要战略意义的原材料。新规则尚须成员国理事会以及欧洲议会全体会议的通过。不过这应该仅是个程序问题。

（德新社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。