对中国投资存疑 欧盟加強审视外国投资

(德国之声中文网) 有鉴于对中国投资的疑虑逐渐升高，欧盟议会周四 (2月14日) 通过审视外国投资欧盟敏感领域的相关法案，宣布将更严格控管外资在传播或人工智能等重点发展领域的投资项目。 根据法案，欧盟成员国如果对于特定外国投资有公共秩序或安全上的疑虑，他们必须与其他成员国分享相关信息。 而欧洲委员会将有权对特定领域的外国投资进行调查，并说明它们是否觉得该投资案会损害欧盟利益。

欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker) 周四表示他乐见欧盟议会投票通过该法案，并说: 「为了捍卫欧盟的利益，我们必须更仔细审视想投资欧洲重点发展领域的外资。 」根据法新社报导，欧洲议会期望欧盟各国会在3月5日支持此法案。 在得到各国支持后，这个法案将在18个月后生效，但法案权力范围有限。

欧盟预计透过这个法案来保障一些重点发展领域，例如能源、运输、传播、信息、太空、财务、半岛体、人工智能与机器人等。 此外，欧洲议会谈判代表也将水、健康、国防、媒体、生物科技与食品安全等领域纳入法案中。 欧洲委员会已要求欧盟对这些领域进行审查超过一年，而这么做主要是为了应付对中国投资的忧虑。

法新社报导，欧盟贸易专员马姆斯特罗姆 (Cecilia Malmstrom) 本周表示，这并非一份歧视性的法案，但她同时也不否认欧盟对中国有疑虑。 去年十二月，欧盟委员会副主席安西普 (Andrus Ansip) 曾对华为设备可能带来的威胁发出警讯，因为中国法律规定华为必须跟中国的情报单位合作。

然而，因为不少欧盟国家正准备推出能实时联机、拥有强大数据处理能力与提供各式未来科技的5G网络，华为成为一个吸引人的投资者。 华为也一再否认它们的设备可能被用来从事间谍活动。 法国的欧洲议会议员普拉丝特 (Franck Proust) 受法新社访问时表示: 「有些国家正以海外经济侵犯为前提去制定它们的政策。 」

普拉丝特认为这个提案让欧盟能抵御他国的经济侵犯，避免被其他强国占便宜。 提案内容要求欧盟成员国与其他国分享与外国直接投资相关的信息，而欧盟委员会有权与有顾虑的国家分享其看法。 容克在2017年9月对欧洲议会发表的国情咨文演说中发起了审查外国投资的运动，而这个法案实现了法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 之前要求欧盟制订与对抗中国大量投资欧洲公司趋势相关的策略。

杨威廉/罗法 (法新社、路透社)