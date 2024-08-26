对中国关税是否大涨？美国本周宣布最终决定

是否放宽对中国的关税是美国政府自7月底拜登退选、副总统卡马拉·哈里斯成为民主党总统候选人以来的首个重大贸易决策。

（德国之声中文网）美国政府预计将在本周宣布是否对部分中国进口商品大幅提高关税的最终决定。如果美国一些行业的呼吁得以实现，该计划中的部分税率可能会降低。

削减还是增加？一个烫手山芋

从电动车到电力设备制造商，美国多个行业已经请求美国政府降低、推迟或放弃更高的关税，并大幅扩大关税豁免范围。

拜登总统在5月宣布维持特朗普政府时期的“301条款”关税，同时对中国“目标战略产品”大幅提高关税。新计划将对中国电动车的关税提高四倍至100%，将对半导体和太阳能电池的关税提高一倍至50%，以及对锂离子电池和其他战略性商品（包括钢铁）新征25%关税，以保护美国企业免受中国过剩产能的影响。

白宫最初表示，新的关税计划将于8月1日生效，但由于美国贸易代表办公室收到超过1000条公众意见，需要对此进行研究，因此这一时间被推迟到9月。最终决定将在8月底前做出。

是否放宽对中国的关税是美国政府自7月底拜登退选、副总统卡马拉·哈里斯成为民主党总统候选人以来的首个重大贸易决策。

这个决定在政治上是一个烫手山芋。在特朗普誓言对中国进口商品征收重税的情况下，削减关税可能会引来共和党的批评，他们认为卡马拉·哈里斯对中国贸易采取了较为温和的立场。而推进原计划的关税上涨方案，则会引发成本上升的怨言，甚至遭到来自一些民主党人的批评。

中国誓言将对“霸凌”关税上涨进行报复，外交部长王毅表示，这表明美国有些人可能已经“失去理智”。

就在美国政府将要作出决定的同一周，美国国家安全顾问沙利文访问中国，并将会见王毅，旨在美国11月大选之前缓解中美紧张局势。

降低岸桥和注射器的关税？

美国政府的关税计划包括对中国制造的岸边集装箱起重机（又称“岸桥”）征收25%的新税。岸桥几乎是一个中国主导的行业，完全没有美国生产商。纽约和新泽西港运营商表示，已经从中国的上海振华重工集团订购了8台岸桥，每台价格为1800万美元。假如征收25%的关税，将使每台岸桥的成本增加450万美元，“将对港口关键而有限的资源造成重大压力”。

弗吉尼亚州民主党参议员凯恩（Tim Kaine）、佐治亚州民主党参议员沃诺克（Raphael Warnock）等多位议员也担忧他们所在州的港口会因此受到影响，呼吁豁免中国岸桥现有订单的新关税。

此外，沃诺克等议员还敦促美国贸易代表办公室重新考虑对中国进口注射器征收50%关税的计划，称该计划可能会扰乱用于喂养新生儿的注射器的供应。

福特汽车公司也要求美国贸易代表办公室降低对人造石墨的拟征关税。人造石墨是生产电动汽车电池的关键材料。福特表示，它仍然“几乎完全使用中国的次级颗粒石墨”。

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外国品牌汽车制造商的代表组织“汽车驱动美国（Autos Drive America）”呼吁，至少在2027年之前，美国应该将电池、模块和关键矿物等的关税税率保持稳定，以使汽车制造商能够“实现在美国生产的投资，并推出消费者负担得起的电动汽车”。

扩大钢铁关税？

一些公司敦促进一步扩大“301条款”关税，包括来自中国的钢铁，拜登提议将其关税从7.5%提高到25%。

资料照片：拜登4月份在匹兹堡钢铁工人联合会总部发表讲话时谈到对中国钢铁征收关税 图像来源: Kyle Mazza/NurPhoto/picture alliance

芬兰不锈钢制造商奥托昆普（Outokumpu Oyj）在阿拉巴马州开设一家工厂，该公司表示支持增加关税，并希望将其扩展到所有在中国熔炼和浇注而在其他国家（如越南）加工的钢铁产品，以遏制关税规避行为。

该钢铁制造商还表示，应将更高的关税扩展到其他不锈钢产品类别，如餐具和制冷设备以及酿酒设备。

（路透社）

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