对中国产电车征税 欧盟解释为什么

欧盟委员会不久前决定对中国电动车征收高达37.6%的临时性关税。如今公布了对中国电动车市场九个月的调查结果，说明了加征关税的理由。

（德国之神中文网）欧盟委员会周四发布了一份关于中国电动车市场的调查报告，报告中详细说明了欧盟对中国电动车企业征收关税的理由和证据。调查显示，中国政府和上汽集团（SAIC）在合作方面表现消极，因此被征收37.6%的最高关税。相比之下，比亚迪（BYD）和吉利（Geely）由于表现出一定程度的合作，分别面临17.4%和19.9%的关税。

伴随报告的发布，欧盟宣布对中国制造的电动车征收最高37.6%的暂行关税，这一措施将于周五生效，进一步加剧了与北京的紧张关系。中国政府已威胁要进行报复，同时这一关税决定可能成为欧盟在世贸组织（WTO）争端中的依据。

欧洲车商面临的“实质性威胁”

报告指出，中国政府对其汽车制造商的严格控制使得这些企业无法作为寻求利润最大化的理性市场经营者，而实际上成为政府的工具。因此，报告得出结论，欧洲汽车制造商面临的“实质性损害和威胁”是显而易见且迫在眉睫的。

2023年9月初，以比亚迪为首的中国产电动汽车在当月举办的慕尼黑国际汽车站上赢得广泛关注。其先进的科技配置，成熟的电池系统以及低廉的价格，引起了许多欧洲消费者的注意。然而就在展会结束的几天后，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将展开针对中国电动车的反补贴调查，她指责中国"借助巨额国家补贴人为压低汽车价格"。

如今欧盟委员会在调查结果中发现，中国车企获得的补贴形式多种多样，包括低息贷款、廉价土地和销售电动车的直接激励。这些企业还在电池成本上得到了帮助，而电池是电动车最昂贵的部分。上汽和吉利获得了“低于适当报酬”的电池，而比亚迪虽然自行生产电池，但也获得了补贴的电池材料，尤其是锂。

德国车商担忧中国予以报复 竭力反对欧盟关税（资料图片） 图像来源: Xing Yun/Costfoto/picture alliance

报告的核心

报告中最具揭示性的是对各公司政府补贴核心类型的详细分析，并以此作为各公司关税的基础。例如，上汽的补贴总计34.4%，其中包括1.38%的国有银行贷款，8.27%的其他融资形式，8.56%的补助金，2.28%的电动车销售激励，0.67%的廉价土地和13.24%的低价电池。比亚迪和吉利的补贴在同一类别中分别总计15.1%和19.72%。

面对欧盟的高额关税，中国电动车制造商蔚来（Nio）和小鹏（XPeng）周四对法新社表示，他们没有计划退出欧洲市场。尽管欧盟对中国制造的电动车征收高达38%的额外暂行关税，但小鹏表示将继续留在欧洲市场，并尽量减少对消费者的影响。蔚来也表示正在密切关注欧盟的决定，并坚称他们仍然致力于欧洲市场。

中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，欧盟的决定是完全错误的，并表示中国电动车的定价系统是市场导向的。他认为，关税将增加中国出口商和欧盟消费者的成本，并且会影响欧盟的节能和绿色发展目标。然而，他对双方正在进行的磋商结果表示乐观，相信双方有足够的智慧来平衡各自的利益。

中国实际的意愿

作为对欧盟暂行关税的回应，中国宣布将对欧洲猪肉进行反倾销调查。2024年年初，中国商务部宣布对原产于欧盟的白兰地进行反倾销立案调查。其中法国受到的影响最大，同时这个汽车产业大国也是欧盟内部最积极的呼吁向中国产电动车征收关税的一方。

基尔世界经济研究所贸易政策研究中心主任朱利安·欣茨（Julian Hinz）在接受德国电视一台（ARD）采访时表示，中方目前的反应是一种降温的举动。欣茨表示，中国启动符合WTO规定的调查是其正当权利，并表明他们在按照世贸组织的规则行事。尽管猪肉关税可能对某些欧洲公司产生影响，但相比之下，中国并未针对其他对欧盟更为关键的行业采取反击行动，这表明中国仍有谈判意愿。

（综合报道）

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