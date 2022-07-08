（德国之声中文网）“我是黑鬼，智商很低”，一群非洲儿童用中文对着镜头喊。这是一段特别有辱人格的视频。在中国，此类视频目前已成一产业。经由网络平台，可订购这样的问候视频。供应商承诺，24小时内交货。所有视频均符合“非洲人落后”这一俗调。按价目表所列，跳舞的孩子视频要价约折合13欧元，持枪的半裸男子，价格折合20欧元。此类视频此前一度火爆。

中国的种族主义

奥卢费米（Olufemi）熟悉此类视频，因此并不惊讶。他17岁时从尼日利亚来上海上大学，迄今已在中国生活了13年，能说一口流利的普通话。中国实际上已是他家，却常因肤色而被排斥。

他告诉德广联（ARD）记者：“我常会被提醒我是黑人，来自非洲，和其他人不一样。” 即使在大都市，人家也惯常叫他“黑人”，或用手指他。他认为，这很少是一种示好的表现。

奥卢费米表示，黑皮肤在找工作时更难。他回忆道：“他们直接了当地对你说：‘对不起，我们要白人’。”

缺乏敏感？

中国当局称，对种族主义采取零容忍态度。然而，中国国内几乎没有涉及歧视和排斥现象的教育及公开讨论。奥卢费米本人不愿指责中国人存在种族主义，而更愿说是“无知”使然，或者说，“缺乏敏感”。他说：“他们不愿想想，这对另一个人来说会是什么感觉？要是我在一个人身后喊‘黑人！’.....”

2016年，中国电视连续数星期播出一洗衣粉广告：一亚洲女性将一粒洗涤剂胶囊塞进一黑人劳工嘴里，然后把他一头推入洗衣机。经短暂洗涤，洗衣机门打开，一白皙的亚洲男性眨着眼睛走出，女子开心了。在外国媒体询问时，该洗涤剂制造商表示，未认识到这会是问题。

洗衣粉广告一年后，武汉的一次摄影展震惊了一名外国游客。此展取名 《面孔反映心灵》，其中有作品将黑人与动物做对比。例如，将一张老人的照片与一只猴子的照片放在一起；一张嘴孩子与一张嘴大猩猩相邻。在一些非洲国家大使馆对此表示不满后，展方才取走相关照片。

疫情期间情况变得更糟

新冠疫情期间，种族主义问题加剧。一直居住有不少非洲人的千万人口城市广州发生了一起轰动事件。2020年春，数名尼日利亚人检测结果呈阳性，为此，当局下令隔离市内全部非裔群体，对之检测，不少人因此被赶出住家和旅店，流落街头。美国一度发出去华旅行警告。

这样的举动助长了关于非洲人是病毒携带者的偏见。北京外交部此后不得不重申，对种族主义采取零容忍立场。

金赛（ Jacobie Kinsey ）指出，这一政策的执行情况很不理想。封城期间，他在上海。当时，2500万人不能离开所在住宅区，尤其在初期，部分人的情绪有失控危险。他回忆说，“大多数家庭里食物只够吃一星期，所以，当时所有人的食物都告急。”

他通过网上群聊和所在高楼的居民就如何获得食物交换意见。他回忆道：“这时，一邻居说，或许，我们可以把七楼的那个黑人弄来吃。”他承认，回想起来，仍非常恼火。

他是整个住宅区内唯一的黑人。因为封城，气氛紧张。他回忆说，当时他想：这家伙可能是在开玩笑，但也可能不是随口说说的。他在群聊中这样回复邻居：“别吃我”。朋友传播了这一聊天记录。在华外国人当中，此言不胫而走，已成一讽刺性笑话。

让很多非洲人惊讶的是，一旦自己成为所谓的种族主义的受害者，中国人立即义愤填膺，反应激烈。比如，去年，西方商家展示的中国模特，眼睛明显变窄，引起强烈反响，法国奢侈品牌迪奥的摄影师被指贬低中国人，不得不公开道歉，德国汽车制造商梅赛德斯也因种族主义指控撤回广告。

奥卢费米说：“要是中国人对非洲人也有同样的意识，那就好了。”但是，如果对这一问题没有反思，没有公开的讨论，那就很难实现。”

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