 “对不起，我们要白人” | 文化经纬 | DW | 17.07.2022

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文化经纬

“对不起，我们要白人”

羞辱性视频、征聘面试缺乏机会：中国针对黑人的种族歧视在新冠疫情期间有所加剧。而对于种族歧视这个话题本身，中国人十分敏感。一位在华生活了13年的非洲人对德广联表示，“要是中国人对非洲人也有同样的意识，那就好了。”

中国当局称，对种族主义采取零容忍态度。然而，中国国内几乎没有涉及歧视和排斥现象的教育及公开讨论

中国当局称，对种族主义采取零容忍态度。然而，中国国内几乎没有涉及歧视和排斥现象的教育及公开讨论（资料图片）

（德国之声中文网）“我是黑鬼，智商很低”，一群非洲儿童用中文对着镜头喊。这是一段特别有辱人格的视频。在中国，此类视频目前已成一产业。经由网络平台，可订购这样的问候视频。供应商承诺，24小时内交货。所有视频均符合“非洲人落后”这一俗调。按价目表所列，跳舞的孩子视频要价约折合13欧元，持枪的半裸男子，价格折合20欧元。此类视频此前一度火爆。 

中国的种族主义   

奥卢费米（Olufemi）熟悉此类视频，因此并不惊讶。他17岁时从尼日利亚来上海上大学，迄今已在中国生活了13年，能说一口流利的普通话。中国实际上已是他家，却常因肤色而被排斥。

他告诉德广联（ARD）记者：“我常会被提醒我是黑人，来自非洲，和其他人不一样。” 即使在大都市，人家也惯常叫他“黑人”，或用手指他。他认为，这很少是一种示好的表现。

奥卢费米表示，黑皮肤在找工作时更难。他回忆道：“他们直接了当地对你说：‘对不起，我们要白人’。” 

缺乏敏感？  

中国当局称，对种族主义采取零容忍态度。然而，中国国内几乎没有涉及歧视和排斥现象的教育及公开讨论。奥卢费米本人不愿指责中国人存在种族主义，而更愿说是“无知”使然，或者说，“缺乏敏感”。他说：“他们不愿想想，这对另一个人来说会是什么感觉？要是我在一个人身后喊‘黑人！’.....”  

Screenshot Chinesischer Werbespot

2016年，中国电视连续数星期播出一洗衣粉广告：一亚洲女性将一粒洗涤剂胶囊塞进一黑人劳工嘴里，然后把他一头推入洗衣机。经短暂洗涤，洗衣机门打开，一白皙的亚洲男性眨着眼睛走出，女子开心了。在外国媒体询问时，该洗涤剂制造商表示，未认识到这会是问题。

洗衣粉广告一年后，武汉的一次摄影展震惊了一名外国游客。此展取名 《面孔反映心灵》，其中有作品将黑人与动物做对比。例如，将一张老人的照片与一只猴子的照片放在一起；一张嘴孩子与一张嘴大猩猩相邻。在一些非洲国家大使馆对此表示不满后，展方才取走相关照片。

疫情期间情况变得更糟

新冠疫情期间，种族主义问题加剧。一直居住有不少非洲人的千万人口城市广州发生了一起轰动事件。2020年春，数名尼日利亚人检测结果呈阳性，为此，当局下令隔离市内全部非裔群体，对之检测，不少人因此被赶出住家和旅店，流落街头。美国一度发出去华旅行警告。  

这样的举动助长了关于非洲人是病毒携带者的偏见。北京外交部此后不得不重申，对种族主义采取零容忍立场。 

金赛（ Jacobie Kinsey ）指出，这一政策的执行情况很不理想。封城期间，他在上海。当时，2500万人不能离开所在住宅区，尤其在初期，部分人的情绪有失控危险。他回忆说，“大多数家庭里食物只够吃一星期，所以，当时所有人的食物都告急。” 

他通过网上群聊和所在高楼的居民就如何获得食物交换意见。他回忆道：“这时，一邻居说，或许，我们可以把七楼的那个黑人弄来吃。”他承认，回想起来，仍非常恼火。

他是整个住宅区内唯一的黑人。因为封城，气氛紧张。他回忆说，当时他想：这家伙可能是在开玩笑，但也可能不是随口说说的。他在群聊中这样回复邻居：“别吃我”。朋友传播了这一聊天记录。在华外国人当中，此言不胫而走，已成一讽刺性笑话。   

让很多非洲人惊讶的是，一旦自己成为所谓的种族主义的受害者，中国人立即义愤填膺，反应激烈。比如，去年，西方商家展示的中国模特，眼睛明显变窄，引起强烈反响，法国奢侈品牌迪奥的摄影师被指贬低中国人，不得不公开道歉，德国汽车制造商梅赛德斯也因种族主义指控撤回广告。  

奥卢费米说：“要是中国人对非洲人也有同样的意识，那就好了。”但是，如果对这一问题没有反思，没有公开的讨论，那就很难实现。”    

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

  • China Kaiser Ausstellung QUERFORMAT (EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Schlitzauge “眯缝眼”

    德国普通民众中，确实还有人经常使用这个歧视性的词汇，针对的是以中国人为代表的东亚族群。早在19世纪，格林兄弟编撰《德语辞典》时，这个词就已作为骂人词汇被收录。从前的西方人都习惯以宽脸、细眼的鞑靼人形象来形容东亚的中国人等族群。有些人还会使用Reisfresser(猛吃大米的人)一词来歧视中国人。

  • Symbolbild Hass im Web (picture-alliance/dpa/L. Schulze)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Kanacke/Kanaken “南面人”

    这个词如今被用来蔑称来自南欧、中东、土耳其一带的人，在难民危机之后更是喧嚣于网络。该词最初于19世纪出现时，可是个褒义词：当年的德国水手惊叹于来自南太平洋岛国同行的出色航海技能，而在夏威夷语中，kanaka的意思就是“人”。后来，水手们甚至将Kanacke作为荣誉称号，用来指称一切技艺精湛的同行，不论他来自欧洲还是南太平洋。

  • Polen Rechtsextremisten beim Nationalfeiertag (Reuters)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Polacke “波兰佬”

    在波兰语中，波兰人将自己称作Polak。而一些德国人则将这个词与发音有些相近的Kanacke进行糅合，造出了一个专门用于骂波兰人的词汇。

  • Schulmädchen mit Kopftuch in der Rosensteinschule in Stuttgart (picture-alliance/dpa/W.Kastl)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Kopftuchmädchen “头巾妹”

    在2009年之前，这还是一个很平常的德语组合词：戴头巾的女孩。但在2009年，德国联邦银行董事萨拉金(Thilo Sarrazin)发表了带有种族歧视色彩的言论：“那些靠这个国家生活、又不承认这个国家的人，不怎么关心子女的教育，却总是在不断地制造新的头巾妹。”在此之后，“头巾妹”一词就带有了明显的针对穆斯林女性的歧视色彩。

  • Karneval der Kulturen - Angolaner in Deutschland (DW/ D.Feijó)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Neger “黑鬼”

    在拉丁语中，niger就是黑色的意思。如今，在许多西方语言中，这个词都具有强烈的种族歧视色彩。在当代德语中，可以用Afrikaner(非洲人)、Afrodeutsche(非洲裔德国人)来指称黑色人种，并且避免种族歧视的嫌疑。(图为一名安哥拉人正在柏林参加文化嘉年华活动)

  • Schokokuss Gesichtsausdruck (Fotolia/Unbreakable)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Mohr “黑人”

    早在公元8世纪的古高地德语中，就已经有了Mōr一词，该词脱胎于拉丁语Maure，指生活在北非Mauretania地区(并非今天的毛里塔尼亚)的深肤色人种。这个词在历史上一直就带有歧视意味，在当代德语中，该词的歧视色彩不亚于Neger。不过，Mohrkopf“黑人头”、或是Negerkuss“黑鬼之吻”这两个词汇，虽然起初也来源于种族歧视，但在当代德语中却能够广泛使用，谁愿意同美味的巧克力甜点过不去呢？

  • Frosch National Geographic Fotografie (Joel Sartore/National Geographic Photo Ark)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    Froschfresser “食蛙族”

    和欧洲各国人民一样，德国人对邻国也绝不会嘴下留情。由于法国人拥有吃青蛙的习惯，于是德国人就称其为“食蛙族”。当然，邻国对德国人也毫不留情，直呼“吃 啃土豆的”(Kartoffelfresser)。不过，和其他歧视词汇相比，这些词的歧视色彩不这么强，因此一些德国人也很幽默地自嘲“我们吃土豆的”。

  • Deutschland Frankreich Geschichte Erster Weltkrieg Schlacht um Verdun (picture-alliance/dpa)

    千万不要学！德语里的种族歧视语汇

    “枪毙俄国佬、撞死法国佬、踩死英国佬、拍死日本佬””

    这是来自第一次世界大战时期奥地利士兵间流传的顺口溜：Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Britt, jeder Klapps ein Japs. 和前一张图中略带诙谐意味的“食蛙族”不同，这句一个世纪前的顺口溜绝对不应该在日常交往中使用。毕竟，这场战争造成了1600万人丧生，是欧洲各国对种族主义以及民族主义最为深刻的教训。

    作者: 文山


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