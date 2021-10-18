寬鬆防疫照舊 英單日新增染疫數恐破十萬人 

（德國之聲中文網）世界衛生組織（WHO）10月20日指出，上週全歐洲新冠新增染疫人數增長7%，是全世界唯一染疫趨勢成長的地區。其中病情最嚴峻的英國，預期單日新增病例可能達到10萬人，但英國政界人士仍堅持，維持目前寬鬆的新冠措施。

英国：恢復防疫措施 仍言之過早

歐洲已連續3週新冠病例大幅增長，其中英國、俄羅斯與土耳其佔最大宗，歐洲上週新增130萬個病例，超過半數的國家都通報國內染疫人數持續上漲，英俄兩國分別染疫比例成長逾15%。

昨日英國單日新增染疫49139人、223人死亡，自月初以來，英國確診人數就不斷飆升，目前每日住院人數近1000人。

英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）在一場記者會中提出警告，按照這個趨勢，很可能最後會飆到單日新增十萬名新冠病例。但他也說，「在這個時間點」要恢復英國多數地區7月實施的新冠防疫措施，還言之過早。

反之，賈維德認為，與其重新要求人民戴上口罩，或是大型集會須出示疫苗接種證明等措施，現在應加緊努力，為更多國人接種疫苗。目前，在青少年和需要施打第三劑的老人當中，接種進展不夠順利。

俄全國放假一週 薪水照領

俄羅斯的情況也相對吃緊。過去數週俄羅斯不停打破國內單日新增染疫病例數紀錄，昨單日新增染疫數多達34073人，過去24小時內更有高達1028名新冠死亡病例，創下疫情以來最高紀錄。

俄羅斯總統普丁因此下令，全國僱員從10月30日至11月7日，長達一週時間只准待在家，不能出外工作，但這週薪水照付。在疫情嚴峻地區，這項措施可以延長施行。

波蘭：拚18歲以上施打第三劑

波蘭、拉脫維亞、捷克的疫情也不斷惡化，並祭出不同防疫措施，試圖減緩疫情傳播速度。

波蘭衛生部長尼澤爾斯基（Adam Niedzielski ）警告，該國新冠疫情或有「異常爆發」。昨24小時內通報新染疫人數為5550人、75人死亡。與前一周相比增加100%，前天的數據則是增加85%。也就是說，新增病例數每週以倍數增長。

尼澤爾斯基指出，「若按照這種情況持續下去，新冠疫情發展將打破我們迄今為止的所有預測。」

在波蘭，18歲以上的國民，若完全接種已滿6個月，不久將可施打第三劑。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在臉書上發文稱，這項計劃在數週內就能開始。自9月底以來，波蘭向50歲以上、已完全接種的國民提供加強針。

拉脱维亚首都里加一个购物中心检查顾客的接种证明

防疫破功 拉脫維亞今起封城4週

相較於歐洲其他國家，拉脫維亞率先宣布，今天開始將實施為期4週的封城，直至11月15日，且同時實施宵禁，晚上8點到凌晨5點，國民皆不得外出，學校也轉為遠距教學。拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）指出，這是為了打破病毒傳染鏈，並減少醫療體系「極糟的負荷過量」。

拉脫維亞自去年疫情開始，始終被視為防疫表現極佳的國家。但過去14天以來，平均每十萬名居民新增1400.8人染疫，達到該國疫情以來最高水平。衛生部長帕夫盧茨（Daviels Pavluts）指出，全國數家醫院的新冠重症病床都已滿床。

卡林斯認為，該國會陷入這般危機，是因為疫苗接種率過低，「我們的醫療系統陷入危機，唯一解決之道唯有讓人民接種。」拉脱維亞全國190萬人，但完整接種率僅57%，遠低於歐盟平均的74%。

捷克：新冠檢測不是防疫解決之道

捷克面對國內疫情加劇，也選擇收緊防疫措施。該國衛生部長沃伊特奇（Adam Vojtech）宣布，自下週起，所有室內工作場所都必須配戴FFP2口罩。

且為了鼓勵人民接種疫苗，國內新冠快篩與PCR檢測的有效期分別縮短為1天、3天。沃伊特奇指出，「新冠檢測不是防疫解決之道」。未來成人的新冠檢測費用也將依照醫生建議，決定健康保險是否負擔。

捷克過去7天每十萬名居民就有117人感染新冠，24小時內新增3246人染疫。

(德新社、路透社)

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