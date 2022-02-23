實時更新：西方譴責俄羅斯發動攻擊 烏克蘭宣布戒嚴

（德國之聲中文網）

－西方各國領導人譴責俄羅斯的攻擊行動

－基輔響起空襲警報，當局呼籲民眾不出門

－俄羅斯總統敦促烏克蘭軍隊 「放下武器」

－聯合國安理會正要求俄羅斯停止行動



最後更新：14:00 北京/台北時間

德國總理譴責俄羅斯

德國總理肖爾茨週四 （2月24日）譴責了俄羅斯對烏克蘭的攻擊，認為這是一種無理和公然違反國際法的行為，並表示柏林將與七國集團（G7）協商。

「這對烏克蘭來說是一個可怕的日子，對歐洲來說是一個黑暗的日子，」肖爾茨在一份聲明中說。

烏克蘭總統宣布戒嚴

烏克蘭總統澤連斯基早前呼籲其國家安全和國防委員會宣布戒嚴。另外基輔市長則要求人們留在家中。基輔市市長聽到爆炸聲後，敦促市民待在家裡。還有報導稱，一些地方沒有燈光了。

基輔市中心響起了空襲警報，德國之聲記者在基輔聽到許多警笛聲，並表示當地人並不感到驚訝，但覺得害怕。

烏克蘭各地城市遭到了烏克蘭官員所說的俄羅斯導彈襲擊和炮擊。法新社記者看到，市民們紛紛前往地下地鐵站躲避，因為當局在他們擔心的全面入侵面前宣佈了戒嚴令。

國際文傳通訊社（The Interfax news agency）報導，俄羅斯黑海艦隊的部隊在亞速海和西部的敖德薩港進行了登陸行動。法新社報導了在敖德薩（Odessa）發生的爆炸。

聯合國懇請普京轉向烏克蘭乌克兰

在俄羅斯領導人下令在烏克蘭東部開展軍事行動後不久，聯合國秘書長古特雷斯（General Antonio Guterres）呼籲俄羅斯總統普京以人道的名義「停止戰爭」。他說：「普京總統，以人道的名義，請讓你的軍隊回到俄羅斯。」

他補充，戰爭的影響對烏克蘭來說是毀滅性的，對全球經濟也是深遠的。

拜登稱攻擊「無緣無故，毫無道理」

美國總統拜登譴責俄羅斯在烏克蘭東部開展軍事行動的決定，稱其「無緣無故，毫無道理」。拜登並稱，世界將會「追究俄羅斯的責任」。他將於美國時間24日就俄羅斯的行徑向全國發表講話。

拜登表示，他正在白宮監測烏克蘭局勢，並將於週四與七國集團的盟友進行會談。拜登說，美國及其盟友將以團結和果斷的方式回應對烏克蘭的攻擊。他在聲明中說：「普京總統選擇了一場有預謀的戰爭，將帶來災難性的生命損失和人類的痛苦。」

路透社指出，拜登表示，他在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基美國正在採取的措施，要爭取國際社會譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。拜登說，美國及其盟友和合作夥伴將對俄羅斯實施嚴厲制裁，並將繼續向烏克蘭提供支持和援助。

中國駐聯大使呼籲各方克制

中國駐聯合國大使張軍在參與聯合國安理會的緊急會議時表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中國關於維護各國主權和領土完整的立場是一貫的，聯合國憲章的宗旨和原則也應當得到共同維護。

張軍說，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果。當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。

他說，中方呼籲各方認識到落實安全不可分割原則的重要性，繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案。中方歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

延伸閱讀：專訪：俄烏之間不願選邊站 中國有何盤算？

基輔傳出爆炸聲、烏克蘭禁民航機

法新社報道，在普京宣佈採取軍事行動後，烏克蘭首都基輔和沿海幾個城市都傳出爆炸聲。法新社記者在港口城市敖德薩（Odesa）也聽到了爆炸聲，整個烏克蘭首都城市都聽到了警察和救護車的警報聲。

另外，在俄羅斯邊境以約35公里的大城市哈爾科夫也響起了爆炸聲。美國CNN報道稱，基輔上空稍早發生爆炸，現場報道時遠處傳來的巨大爆炸聲。當地許多媒體更早前則報導當地發生網路斷訊情況。

早前，烏克蘭對民用飛機關閉了領空，路透社稱，烏克蘭表示，由於存在「高風險」，它已向民用航班關閉了其領空。一名監測員警告航空公司應停止飛越，以免發生意外擊落或網絡攻擊的風險。

俄國對頓巴斯地區進行「軍事行動」

俄羅斯總統普京在一次的電視講話中宣佈在烏克蘭開展軍事行動，普京說，這一行動是對他聲稱來自烏克蘭的威脅的回應。他在一份聲明中說：「我已經做出了軍事行動的決定。」普京呼籲烏克蘭軍隊「放下武器」，並稱放下武器的軍人，將能夠安全地離開戰區。

普京並稱，俄羅斯沒有佔領烏克蘭的計劃。烏克蘭人民擁有選擇「誰來執政」的權力。但他同時警告其他國家，任何干預俄羅斯行動的企圖都將導致「他們從未見過的後果」。普京聲稱，該行動的目標是保護平民。

普京已於2月22日承認這一區域由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家。

烏克蘭外長：普京已經發動了全面入侵

烏克蘭外長稍早在推特上表示：「普京剛剛發動了對烏克蘭的全面入侵。」他強調，烏克蘭將會自衛，世界能夠而且必須阻止普京"。據路透社報道，烏克蘭的聯合國大使基斯利茲亞（Sergiy Kyslytsya）說，俄羅斯駐聯合國大使已證實俄國總統宣佈「對我的國家發動戰爭」。

观看视频 02:02 如果战争爆发，我该怎么办？乌克兰年轻人面对两难抉择

(路透社、法新社等)

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