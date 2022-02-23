實時更新：烏克蘭稱俄羅斯發動全面入侵 傳飛彈攻擊與爆炸聲

（德國之聲中文網）

-俄羅斯總統敦促烏克蘭軍隊「放下武器」。

-聯合國安理會正要求俄羅斯停止行動



最後更新：13:00 北京/台北時間

基輔傳出爆炸聲、烏克蘭禁民航機

法新社報道，在普京宣佈採取軍事行動後，烏克蘭首都基輔和沿海幾個城市都傳出爆炸聲。法新社記者在港口城市敖德薩（Odesa）也聽到了爆炸聲，整個烏克蘭首都城市都聽到了警察和救護車的警報聲。另外，在俄羅斯邊境以約35公里的大城市哈爾科夫也響起了爆炸聲。美國CNN報道稱，基輔上空稍早發生爆炸，現場報道時遠處傳來的巨大爆炸聲。當地許多媒體更早前則報導當地發生網路斷訊情況。

早前，烏克蘭對民用飛機關閉了領空，路透社稱，烏克蘭表示，由於存在「高風險」，它已向民用航班關閉了其領空。一名監測員警告航空公司應停止飛越，以免發生意外擊落或網絡攻擊的風險。

俄國對頓巴斯地區進行「軍事行動」

俄羅斯總統普京在一次的電視講話中宣佈在烏克蘭開展軍事行動，普京說，這一行動是對他聲稱來自烏克蘭的威脅的回應。他在一份聲明中說：「我已經做出了軍事行動的決定。」普京呼籲烏克蘭軍隊「放下武器」，並稱放下武器的軍人，將能夠安全地離開戰區。

普京並稱，俄羅斯沒有佔領烏克蘭的計劃。烏克蘭人民擁有選擇「誰來執政」的權力。但他同時警告其他國家，任何干預俄羅斯行動的企圖都將導致「他們從未見過的後果」。普京聲稱，該行動的目標是保護平民。

普京已於2月22日承認這一區域由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家。

烏克蘭外長：普京已經發動了全面入侵

烏克蘭外長稍早在推特上表示：「普京剛剛發動了對烏克蘭的全面入侵。」他強調，烏克蘭將會自衛，世界能夠而且必須阻止普京"。據路透社報道，烏克蘭的聯合國大使基斯利茲亞（Sergiy Kyslytsya）說，俄羅斯駐聯合國大使已證實俄國總統宣佈「對我的國家發動戰爭」。

(路透社、法新社等)

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