實時更新：俄罗斯称炸毁乌克兰境内74处军事设施 乌俄断交

（德國之聲中文網）

－俄稱摧毁烏克蘭数十处军事设施，乌克兰政府称40名士兵阵亡

－一架乌克兰军机坠毁

－中國拒稱俄軍「入侵」烏克蘭

－德国总理肖尔茨：这是普京的战争

－乌克兰俄罗斯断交



最後更新：16:50 柏林時間

莫斯科当时时间2月24日凌晨，俄罗斯总统普京发表电视讲话宣布在乌克兰东部的顿巴斯地区展开“特别军事行动”。但俄罗斯方面的军事行动不局限于乌克兰东部，普京讲话后不久有报道称乌克兰首都基辅传来爆炸声，随后防空警笛鸣响。乌克兰位于各地的军事设施遭到俄罗斯军队袭击。据乌克兰边防军报道，首批俄罗斯地面部队以及坦克，包括从白俄罗斯边境，已从多个地点越过边界进入乌克兰领土。据白俄罗斯通讯社报道，白俄罗斯军队没有参与行动。

俄罗斯发动对乌克兰的入侵地点

乌克兰总统泽伦斯基同拜登通话后，召集了军界最高层紧急会议，并以乌克兰三军最高司令的名义下达命令，“让侵略者遭受最大限度的损失”。他还宣布乌俄断交。事实上，两国关系持续恶化，多年来都没有互派大使。乌克兰总统在讲话中还呼吁所有公民，只要愿意，“都可以拿起武器保卫我们的国家”。乌克兰警方表示，已向退伍军人发放了枪支以及其它武器。

泽伦斯基发推特要求各方立即开启对俄罗斯的制裁，此外，他还希望得到用于国防的救援物资以及财政支持。他呼吁全球成立“反普京联盟”，以"团结一致的行为阻止侵略者向乌克兰发动的进攻"。

乌克兰内政部称，该国多处军事指挥中心受到袭击。不仅首都基辅，东南部港口城市马里乌波尔市（Mariupol）、黑海沿岸大都市敖德萨、第二大城市卡尔科夫等均同时被炮火轰炸。俄军还轰炸了基辅国际机场。

乌克兰马里乌波尔市的空军基地被炸

俄罗斯国防部发声明表示，已摧毁乌克兰境内74处地面军事设施，没有袭击乌克兰城市，平民没有危险。

德國之聲駐基輔的記者表示，在烏克蘭首都的瓦西爾科夫、布羅瓦里和波利斯皮爾地區聽到了爆炸聲。

据报道，基辅西北部的霍斯托迈尔军用机场附近展开激烈了战斗，多架俄罗斯军用直升机袭击了这座机场。战斗中烏克蘭一架军机坠毁，至少造成5人死亡。此前基辅政府称，烏克蘭方面已有40名士兵阵亡，约10名平民死亡。基辅政府还称，在东部卢甘斯克地区打退了俄军进攻，消灭了约50名俄罗斯侵略者，但该消息还难以确认。

乌东亲俄的分离主义者对当地电视台表示，来自乌克兰方面的扫射造成伤亡，其中有战士，也有平民。他还说，许多乌克兰士兵缴械投降，“战俘数字越来越大”。但这些信息也难以确认。

此外，从周三开始，俄罗斯对乌克兰开始了大规模网络袭击，袭击的力度在周四进一步加强，多个乌克兰银行、该国外交部、国防部的网站已无法访问。

周四早晨，乌克兰首都基辅市开始出现恐慌，许多人拎着箱子躲进地铁站，也有很多人选择离开基辅。决定留守的人则赶到超市采购食品，超市门前和银行取款处均出现长长的队伍。

中國：俄軍行動不算「入侵」、籲在烏公民外出掛國旗

路透社報道，中國週四（2月24日）再次呼籲各方針對烏克蘭局勢保持克制，並拒絕接受一名外國記者將俄羅斯行動描述為「入侵」的說法。

中國駐基輔大使館告訴其在烏克蘭的公民待在家裡、留在學校，或至少採取預防措施。中国外交部没有呼吁公民离开乌克兰，而是发出安全提醒。如果他們需要開車到任何地方，至少要在他們的車輛上，掛上中國國旗。

俄羅斯：烏克蘭空軍基地和防空系統「被摧毀」

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四下午说，对乌克兰发动军事行动旨在完成设定的两项任务，即“解除乌克兰的军事化以及纳粹化”。军事行动的期限由普京总统决定，该决定取决于这两项任务完成的进程。

俄羅斯媒體援引官員說法稱，烏克蘭的防空系統已經被「消滅」。報導稱，俄羅斯國防部在一份聲明中說：「烏克蘭軍隊空軍基地的軍事基礎設施已經失去了作用。」另外，烏克蘭軍方聲稱已在烏東擊落了5架俄羅斯戰機和1架直升機。對此，俄羅斯否認相關報道。

德國力挺烏克蘭

德国驻基辅大使馆呼吁本国公民停留在安全地带，在一份发给他们的邮件中写道，“目前德国政府无法进行疏散，请在俄罗斯进攻的当下自我做好安全工作。” 目前仍有数千名德国人停留在乌克兰境内。

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）說：「世界『不會忘記這個恥辱的日子』。」她在一份聲明中寫道，「我們將與我們的盟友一起作出回應。」

德國外交部表示，貝爾博克召集聯邦政府危機應對小組將於柏林舉行會議。德國目前是七國集團論壇的主席國，他敦促莫斯科「立即」停止其軍事行動。

德國聯邦政府發言人赫伯施特萊特（Steffen Hebestreit）在推特推文中稱，他還與烏克蘭總統澤倫斯基通話，表達德國的「全力聲援」。

另外，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在一份聲明中說：「這次襲擊將對俄羅斯產生嚴重的政治和經濟後果。」

歐盟召见俄罗斯大使

欧盟各成员国周四已就新的制裁俄罗斯框架达成一致，其中包括能源领域、金融以及交通，此外，对高科技和软件出口进行设限，以及收紧签证政策。

当日，欧盟召见俄罗斯大使持撤夫（Wladimir Tschischow）并向他就俄罗斯侵略乌克拉表达”最强烈的谴责“。

歐盟航空安全局（EASA）向民航警告說，因軍事活動，不要在俄羅斯和白俄羅斯的接壤地區飛行。此前，烏克蘭以安全風險高為由，對民用航班關閉了其空域。

歐洲航空安全局在一份特別公告中說：「特別是存在故意瞄準和遭誤認民用飛機的風險」之下，「所有高度和飛行水平」都有危險。

俄軍自白俄羅斯攻擊

路透社報導稱，俄羅斯軍隊正從白俄羅斯進攻烏克蘭。烏克蘭邊防局表示，烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的北部邊境地區正在遭受砲擊。該局在一份聲明中表示，烏克蘭部隊對炮火進行了回擊。

邊防局表示，俄羅斯軍隊得到了白俄羅斯的支持，並且從克里米亞發動攻擊。聲明稱：「（俄羅斯）對邊境單位、邊境支隊和檢查站的攻擊是使用大砲、重型裝備和小型武器所進行。」

肖爾茨：这是普京的战争

德國總理肖爾茨週四 （2月24日）譴責了俄羅斯對烏克蘭的攻擊，認為這是一種無理和公然違反國際法的行為，並表示柏林將與七國集團（G7）協商。他说，“没有任何理由能够为现在发生的一切开脱。这是普京的战争。俄罗斯必须立即停止这一军事行动”。「這對烏克蘭來說是一個可怕的日子，對歐洲來說是一個黑暗的日子，」肖爾茨說。他将在周四晚间向全国发表电视讲话。

马克龙呼吁“停止战争”

法国总统马克龙要求俄罗斯方面“立即停止对乌克兰的侵略”。他在推特表示，“法国强烈谴责俄罗斯同乌克兰开战的决定”。他呼吁莫斯科“立即停止所有军事行动”。马克龙还写道，法国与乌克兰团结在一起，站在乌克兰一边，并同伙伴及盟友一道致力于结束战争。

烏克蘭總統不知自己还能活多久

乌克兰总统泽伦斯基跟奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）周四通话时开头便说，他不知道他的国家还能存在多长时间，作为这个国家的总统，他也不知道自己还能活多久。内哈默对到访的巴伐利亚州长索德尔（Markus Söder）说，泽伦斯基的话“让我们不得不相信，在乌克兰土地上展开了激烈战斗。

烏克蘭總統澤連斯基早前呼籲其國家安全和國防委員會宣布戒嚴。另外基輔市長則要求人們留在家中。基輔市市長聽到爆炸聲後，敦促市民待在家裡。還有報導稱，一些地方沒有燈光了。

基輔市中心響起了空襲警報，德國之聲記者在基輔聽到許多警笛聲，並表示當地人並不感到驚訝，但覺得害怕。

烏克蘭各地城市遭到了烏克蘭官員所說的俄羅斯導彈襲擊和炮擊。法新社記者看到，市民們紛紛前往地下地鐵站躲避，因為當局在他們擔心的全面入侵面前宣佈了戒嚴令。

國際文傳通訊社（The Interfax news agency）報導，俄羅斯黑海艦隊的部隊在亞速海和西部的敖德薩港進行了登陸行動。法新社報導了在敖德薩（Odessa）發生的爆炸。

聯合國懇請普京轉向烏克蘭

在俄羅斯領導人下令在烏克蘭東部開展軍事行動後不久，聯合國秘書長古特雷斯（General Antonio Guterres）呼籲俄羅斯總統普京以人道的名義「停止戰爭」。他說：「普京總統，以人道的名義，請讓你的軍隊回到俄羅斯。」

他補充，戰爭的影響對烏克蘭來說是毀滅性的，對全球經濟也是深遠的。

拜登稱攻擊「無緣無故，毫無道理」

美國總統拜登譴責俄羅斯在烏克蘭東部開展軍事行動的決定，稱其「無緣無故，毫無道理」。拜登並稱，世界將會「追究俄羅斯的責任」。他將於美國時間24日就俄羅斯的行徑向全國發表講話。

在乌克兰顿涅茨克市郊区的街道上可看到一排军车

拜登表示，他正在白宮監測烏克蘭局勢，並將於週四與七國集團的盟友進行會談。拜登說，美國及其盟友將以團結和果斷的方式回應對烏克蘭的攻擊。他在聲明中說：「普京總統選擇了一場有預謀的戰爭，將帶來災難性的生命損失和人類的痛苦。」

路透社指出，拜登表示，他在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基美國正在採取的措施，要爭取國際社會譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。拜登說，美國及其盟友和合作夥伴將對俄羅斯實施嚴厲制裁，並將繼續向烏克蘭提供支持和援助。

中國駐聯大使呼籲各方克制

中國駐聯合國大使張軍在參與聯合國安理會的緊急會議時表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中國關於維護各國主權和領土完整的立場是一貫的，聯合國憲章的宗旨和原則也應當得到共同維護。

張軍說，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果。當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。

他說，中方呼籲各方認識到落實安全不可分割原則的重要性，繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案。中方歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

延伸閱讀：專訪：俄烏之間不願選邊站 中國有何盤算？

基輔傳出爆炸聲、烏克蘭禁民航機

法新社報道，在普京宣佈採取軍事行動後，烏克蘭首都基輔和沿海幾個城市都傳出爆炸聲。法新社記者在港口城市敖德薩（Odesa）也聽到了爆炸聲，整個烏克蘭首都城市都聽到了警察和救護車的警報聲。

另外，在俄羅斯邊境以約35公里的大城市哈爾科夫也響起了爆炸聲。美國CNN報道稱，基輔上空稍早發生爆炸，現場報道時遠處傳來的巨大爆炸聲。當地許多媒體更早前則報導當地發生網路斷訊情況。

早前，烏克蘭對民用飛機關閉了領空，路透社稱，烏克蘭表示，由於存在「高風險」，它已向民用航班關閉了其領空。一名監測員警告航空公司應停止飛越，以免發生意外擊落或網絡攻擊的風險。

俄國對頓巴斯地區進行「軍事行動」

俄羅斯總統普京在一次的電視講話中宣佈在烏克蘭開展軍事行動，普京說，這一行動是對他聲稱來自烏克蘭的威脅的回應。他在一份聲明中說：「我已經做出了軍事行動的決定。」普京呼籲烏克蘭軍隊「放下武器」，並稱放下武器的軍人，將能夠安全地離開戰區。

普京並稱，俄羅斯沒有佔領烏克蘭的計劃。烏克蘭人民擁有選擇「誰來執政」的權力。但他同時警告其他國家，任何干預俄羅斯行動的企圖都將導致「他們從未見過的後果」。普京聲稱，該行動的目標是保護平民。

普京已於2月22日承認這一區域由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家。

烏克蘭外長：普京已經發動了全面入侵

烏克蘭外長稍早在推特上表示：「普京剛剛發動了對烏克蘭的全面入侵。」他強調，烏克蘭將會自衛，世界能夠而且必須阻止普京"。據路透社報道，烏克蘭的聯合國大使基斯利茲亞（Sergiy Kyslytsya）說，俄羅斯駐聯合國大使已證實俄國總統宣佈「對我的國家發動戰爭」。

观看视频 02:02 如果战争爆发，我该怎么办？乌克兰年轻人面对两难抉择

(路透社、法新社等)

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