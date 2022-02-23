 實時更新：俄罗斯军队进入乌克兰领土 乌俄断交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

實時更新：俄罗斯军队进入乌克兰领土 乌俄断交

俄羅斯總統普京24日凌晨发表电视讲话宣佈在烏克蘭東部顿巴斯展开特别軍事行動後，俄罗斯军队从各个方向入侵乌克兰。烏克蘭宣布同俄罗斯断交。乌方阵亡士兵已上升至40人。德國之聲持續更新最新狀況。

Ukraine russischer Militäreinsatz in Ostukraine | Armyansk

俄罗斯军车从克里米亚进入乌克兰领土

（德國之聲中文網）

－俄稱烏克蘭防空力量「已被摧毀」，乌克兰政府称40名士兵阵亡
－中國拒稱俄軍「入侵」烏克蘭
－俄發動軍事行動後，西方各國領導人譴責俄羅斯的攻擊行動
－乌克兰俄罗斯断交

 

最後更新：11:50 柏林時間

莫斯科当时时间2月24日凌晨，俄罗斯总统普京发表电视讲话宣布在乌克兰东部的顿巴斯地区展开“特别行动”。但俄罗斯方面的军事行动不局限于乌克兰东部，普京讲话后不久有报道称乌克兰首都基辅传来爆炸声，随后防空警笛鸣响。乌克兰位于各地的军事设施遭到俄罗斯军队袭击。据乌克兰边防军报道，首批俄罗斯地面部队以及坦克，包括从白俄罗斯边境，已越过边界进入乌克兰领土。

乌克兰总统泽伦斯基同拜登通话后，召集了军界最高层紧急会议，并以乌克兰三军最高司令的名义下达命令，“让侵略者遭受最大限度的损失”。

德國之聲駐基輔的記者表示，在烏克蘭首都的瓦西爾科夫、布羅瓦里和波利斯皮爾地區聽到了爆炸聲。

烏克蘭政府称，烏克蘭方面已有40名士兵阵亡，约10名平民死亡。基辅政府还称，在东部卢甘斯克地区打退了俄军进攻，消灭了约50名俄罗斯侵略者。但该消息还难以确认。

 

Ukraine Konflikt | Rauchwolke über Militärflughafen in Chuguyev

烏克蘭哈尔科夫附近的一个军用机场冒出黑烟。

中國：俄軍行動不算「入侵」、籲在烏公民外出掛國旗

路透社報道，中國週四（2月24日）再次呼籲各方針對烏克蘭局勢保持克制，並拒絕接受一名外國記者將俄羅斯行動描述為「入侵」的說法。

中國駐基輔大使館告訴其在烏克蘭的公民待在家裡、留在學校，或至少採取預防措施。中国外交部没有呼吁公民离开乌克兰，而是发出安全提醒。如果他們需要開車到任何地方，至少要在他們的車輛上，掛上中國國旗。

俄羅斯：烏克蘭空軍基地和防空系統「被摧毀」

俄羅斯媒體援引官員說法稱，烏克蘭的防空系統已經被「消滅」。報導稱，俄羅斯國防部在一份聲明中說：「烏克蘭軍隊空軍基地的軍事基礎設施已經失去了作用。」另外，烏克蘭軍方聲稱已在烏東擊落了5架俄羅斯戰機和1架直升機。對此，俄羅斯否認相關報道。

德國力挺烏克蘭

德国驻基辅大使馆呼吁本国公民停留在安全地带，在一份发给他们的邮件中写道，“目前德国政府无法进行疏散，请在俄罗斯进攻的当下自我做好安全工作。”

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）說：「世界『不會忘記這個恥辱的日子』。」她在一份聲明中寫道，「我們將與我們的盟友一起作出回應。」

德國外交部表示，貝爾博克召集聯邦政府危機應對小組將於柏林舉行會議。德國目前是七國集團論壇的主席國，他敦促莫斯科「立即」停止其軍事行動。

Ukraine Konflikt | Rauchwolke über Militärflughafen in Chuguyev

烏克蘭东北部哈尔科夫市的一名居民，担心地看到附近军用机场2月24日遭到俄军轰炸

德國聯邦政府發言人赫伯施特萊特（Steffen Hebestreit）在推特推文中稱，他還與烏克蘭總統澤倫斯基通話，表達德國的「全力聲援」。

另外，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在一份聲明中說：「這次襲擊將對俄羅斯產生嚴重的政治和經濟後果。」

歐盟對民航發出警告

歐盟航空安全局（EASA）向民航警告說，因軍事活動，不要在俄羅斯和白俄羅斯的接壤地區飛行。此前，烏克蘭以安全風險高為由，對民用航班關閉了其空域。

歐洲航空安全局在一份特別公告中說：「特別是存在故意瞄準和遭誤認民用飛機的風險」之下，「所有高度和飛行水平」都有危險。

俄軍自白俄羅斯攻擊

路透社報導稱，俄羅斯軍隊正從白俄羅斯進攻烏克蘭。烏克蘭邊防局表示，烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的北部邊境地區正在遭受砲擊。該局在一份聲明中表示，烏克蘭部隊對炮火進行了回擊。

邊防局表示，俄羅斯軍隊得到了白俄羅斯的支持，並且從克里米亞發動攻擊。聲明稱：「（俄羅斯）對邊境單位、邊境支隊和檢查站的攻擊是使用大砲、重型裝備和小型武器所進行。」

肖爾茨譴責俄羅斯

德國總理肖爾茨週四 （2月24日）譴責了俄羅斯對烏克蘭的攻擊，認為這是一種無理和公然違反國際法的行為，並表示柏林將與七國集團（G7）協商。

Ukraine | Ukrainische Panzer in Mariupol

俄罗斯总统普京授权在乌克兰东部开展军事行动后，乌克兰坦克驶入乌东重镇马里乌波尔市（Mariupol）。

「這對烏克蘭來說是一個可怕的日子，對歐洲來說是一個黑暗的日子，」肖爾茨在一份聲明中說。

烏克蘭總統宣布戒嚴

烏克蘭總統澤連斯基早前呼籲其國家安全和國防委員會宣布戒嚴。另外基輔市長則要求人們留在家中。基輔市市長聽到爆炸聲後，敦促市民待在家裡。還有報導稱，一些地方沒有燈光了。

基輔市中心響起了空襲警報，德國之聲記者在基輔聽到許多警笛聲，並表示當地人並不感到驚訝，但覺得害怕。

烏克蘭各地城市遭到了烏克蘭官員所說的俄羅斯導彈襲擊和炮擊。法新社記者看到，市民們紛紛前往地下地鐵站躲避，因為當局在他們擔心的全面入侵面前宣佈了戒嚴令。

Ukraine | Ansprache Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Ankündigung der russischen Militäroperation

烏克蘭總統澤倫斯基宣布戒嚴。他表示，俄羅斯已將烏克蘭的軍事基礎設施作為目標。他敦促烏克蘭人留在家裡，不要驚慌。

國際文傳通訊社（The Interfax news agency）報導，俄羅斯黑海艦隊的部隊在亞速海和西部的敖德薩港進行了登陸行動。法新社報導了在敖德薩（Odessa）發生的爆炸。

聯合國懇請普京轉向烏克蘭

在俄羅斯領導人下令在烏克蘭東部開展軍事行動後不久，聯合國秘書長古特雷斯（General Antonio Guterres）呼籲俄羅斯總統普京以人道的名義「停止戰爭」。他說：「普京總統，以人道的名義，請讓你的軍隊回到俄羅斯。」

他補充，戰爭的影響對烏克蘭來說是毀滅性的，對全球經濟也是深遠的。

拜登稱攻擊「無緣無故，毫無道理」

美國總統拜登譴責俄羅斯在烏克蘭東部開展軍事行動的決定，稱其「無緣無故，毫無道理」。拜登並稱，世界將會「追究俄羅斯的責任」。他將於美國時間24日就俄羅斯的行徑向全國發表講話。

Ostukraine Militärfahrzeuge bei Donetsk

在乌克兰顿涅茨克市郊区的街道上可看到一排军车

拜登表示，他正在白宮監測烏克蘭局勢，並將於週四與七國集團的盟友進行會談。拜登說，美國及其盟友將以團結和果斷的方式回應對烏克蘭的攻擊。他在聲明中說：「普京總統選擇了一場有預謀的戰爭，將帶來災難性的生命損失和人類的痛苦。」

路透社指出，拜登表示，他在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基美國正在採取的措施，要爭取國際社會譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。拜登說，美國及其盟友和合作夥伴將對俄羅斯實施嚴厲制裁，並將繼續向烏克蘭提供支持和援助。

中國駐聯大使呼籲各方克制

中國駐聯合國大使張軍在參與聯合國安理會的緊急會議時表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中國關於維護各國主權和領土完整的立場是一貫的，聯合國憲章的宗旨和原則也應當得到共同維護。

張軍說，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果。當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

俄羅斯入侵烏克蘭，考驗中俄兩國之間的密切關係。

他說，中方呼籲各方認識到落實安全不可分割原則的重要性，繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案。中方歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

延伸閱讀：專訪：俄烏之間不願選邊站 中國有何盤算？

基輔傳出爆炸聲、烏克蘭禁民航機

法新社報道，在普京宣佈採取軍事行動後，烏克蘭首都基輔和沿海幾個城市都傳出爆炸聲。法新社記者在港口城市敖德薩（Odesa）也聽到了爆炸聲，整個烏克蘭首都城市都聽到了警察和救護車的警報聲。

另外，在俄羅斯邊境以約35公里的大城市哈爾科夫也響起了爆炸聲。美國CNN報道稱，基輔上空稍早發生爆炸，現場報道時遠處傳來的巨大爆炸聲。當地許多媒體更早前則報導當地發生網路斷訊情況。

早前，烏克蘭對民用飛機關閉了領空，路透社稱，烏克蘭表示，由於存在「高風險」，它已向民用航班關閉了其領空。一名監測員警告航空公司應停止飛越，以免發生意外擊落或網絡攻擊的風險。

Ukraine Kiew | Nachtaufnahme Innenstadt nach Ankündigung Militäroperation

普京授權在烏克蘭東部開展軍事行動後，基輔城市樣貌。

俄國對頓巴斯地區進行「軍事行動」

俄羅斯總統普京在一次的電視講話中宣佈在烏克蘭開展軍事行動，普京說，這一行動是對他聲稱來自烏克蘭的威脅的回應。他在一份聲明中說：「我已經做出了軍事行動的決定。」普京呼籲烏克蘭軍隊「放下武器」，並稱放下武器的軍人，將能夠安全地離開戰區。

普京並稱，俄羅斯沒有佔領烏克蘭的計劃。烏克蘭人民擁有選擇「誰來執政」的權力。但他同時警告其他國家，任何干預俄羅斯行動的企圖都將導致「他們從未見過的後果」。普京聲稱，該行動的目標是保護平民。

Russland TV Ansprache Putin Militäroperation Ukraine

普京2月24日凌晨在莫斯科克里姆林宮向全國發表講話，宣佈在东乌顿巴斯進行「特别軍事行動」。

普京已於2月22日承認這一區域由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家。

烏克蘭外長：普京已經發動了全面入侵

烏克蘭外長稍早在推特上表示：「普京剛剛發動了對烏克蘭的全面入侵。」他強調，烏克蘭將會自衛，世界能夠而且必須阻止普京"。據路透社報道，烏克蘭的聯合國大使基斯利茲亞（Sergiy Kyslytsya）說，俄羅斯駐聯合國大使已證實俄國總統宣佈「對我的國家發動戰爭」。

观看视频 02:02

如果战争爆发，我该怎么办？乌克兰年轻人面对两难抉择

(路透社、法新社等) 

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

俄乌危机如何走到今天这一步？

俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。  

蔡英文要求强化军事因应整备 北京：台湾不是乌克兰

在全球舆论关注乌克兰局势激化的背景下，台湾总统蔡英文表示将强化台海军事因应整备。中国政府则批评这是“蹭热点”。  

乌克兰危机升级 中国陷入两难境地？

北京冬奥会上，中国党和国家领导人习近平还曾高调表达对俄罗斯总统普京的支持。但随着俄乌争执不断升级，中国的态度也日趋模糊，毕竟事态发展同中国的经济大局密切相关。  

普丁揮軍進烏東 美批北京不出力

美國則稱中俄希望創造一個「極度不自由」的新世界秩序，而俄羅斯對烏克蘭的行動只是一部份。最新消息指出，普丁已指示軍隊進入烏東，俄烏領空的民航機也緊急改變航線以免遭到攻擊。  

相关内容

Russian President Vladimir Putin talks with Chinese President Xi Jinping via videoconference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Dec. 15, 2021. Chinese President Xi Jinping supported Russian President Vladimir Putin in his push to get Western security guarantees precluding NATO's eastward expansion, the Kremlin said Wednesday after the two leaders held a virtual summit. Putin and Xi spoke as Moscow faces heightened tensions with the West over a Russian troop buildup near Ukraine's border. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

專訪：俄烏之間不願選邊站 中國有何盤算？ 23.02.2022

烏克蘭危機升級之際，中國如同走鋼索一般不願在烏俄之間選邊站，謹慎表態立場。面對「老朋友」俄羅斯動作頻頻，北京仍持續保持中立，德國之聲分別採訪了俄羅斯智庫「俄羅斯國際事務委員會」（RIAC）學者博奇科夫（Danil Bochkov）及澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung），以了解北京在烏克蘭危機上採取的策略，背後有哪些考量？

6754009 03.02.2022 Military hardware takes part in the joint military drills to test response forces of the Union State of Russia and Belarus at the Brestsky military ground, in Brest Region, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

华盛顿称俄罗斯随时可能入侵乌克兰 呼吁美国公民离境 12.02.2022

美国方面的情报显示，俄罗斯可能打算在北京冬奥会结束前攻击乌克兰。此前，美国总统拜登已经敦促乌克兰境内的美国公民“立即离境”，警告当地情势可能很快遽变。德国等国也呼吁国民离开乌克兰。鉴于紧张局势飙升，拜登将在周六与普京通电话。

TOPSHOT - Ukrainian troops patrol at the frontline outside the town of Novoluhanske, eastern Ukraine, on February 19, 2022. - Ukraine's army said Saturday that two of its soldiers died in attacks in on the frontline with Russian-backed separatists, the first fatalities in the conflict in more than a month. As a result of a shelling attack, two Ukrainian servicemen received fatal shrapnel wounds, the military command for the separatist conflict said. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

俄乌危机如何走到今天这一步？ 24.02.2022

俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。

广告

媒体看中国

Russische und chinesische Flagge auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

德语媒体: 乌克兰危机 中国到底是赢是输？

《每日镜报》认为，俄罗斯必然是这场闹剧的输家，而中国能够渔翁得利。《时代周报》的观点则相反，认为普京正让中国陷入两难境地。  