寒风呼啸 印度农民为何露营抗议？

（德国之声中文网）数以万计的印度农民持续抗议农业法改革，认为这些法律威胁到自己的生计。尽管寒冷的天气已经导致死亡事件发生，但抗议者发誓要继续坚持24小时静坐示威。

据早前报道，9月20日，印度联邦院（上院） 通过了《2020农产品贸易和商业（促进和便利）法案》和《2020农民（授权和保护）价格保证协议和农业服务法案》，加上此前已经通过的《2020基本商品（修正）法案》，这些法案让抗议者担心现行的"最低支持价格"（MSP）体系将被破坏。这引起了农业大省旁遮普邦和哈里亚纳邦的农民以及印度反对党人士的强烈反对。

气温降至2-3摄氏度。来自北部旁遮普邦、哈里亚纳邦和北方邦以及沙漠地区的贾斯坦邦的农民已经在主要的国家公路上安营扎寨数周之久。包括大量老年人在内的抗议农民表示，他们无惧席卷包括首都新德里在内的印度北部的寒冬天气，直到莫迪政府废除这些法律。

"在这种天气中露宿非常困难，但我们并不害怕，"来自旁遮普邦八旬老人辛格（Balbir Singh）说，"在要求得到满足之前，我们不会回去。即便死在这里，我们也不会退缩。"

抗议者说，自11月下旬以来，数千名农民乘坐卡车和拖拉机抵达新德里边境露营，已有近30人死亡，包括因天气寒冷而冻死。

他们说，大约有10人在抗议点附近因交通事故而丧生。

76岁的辛格（Paagh Singh）裹着蓝色的毯子对记者说："我们不希望更多的人死于抗议活动，希望莫迪和他的政府能够尽快废除这些法律。这是一个民主国家，他（莫迪）必须听我们的。"

随着气温下降，一个主要抗议点变布小帐篷和油布覆盖的拖拉机。但是一些示威者仍然不得不露宿。

另一位也叫辛格（Surminder Singh）的农民说，"我不在乎天气有多冷。我既不怕寒冷，也不怕莫迪。我们将抗争到底，直到法律被撤销。"

张平/叶宣（路透社）

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