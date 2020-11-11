 寒风呼啸 印度农民为何露营抗议？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

寒风呼啸 印度农民为何露营抗议？

气温骤降，数以万计的印度农民继续坚持露营抗议农业法改革。抗议者说，“这是一个民主国家，他（莫迪）必须听我们的。"

Indien Shahjahanpur | Bauernproteste | Deregulierung Landwirtschaft

12月中旬的抗议场景，当时寒流尚未到来

（德国之声中文网）数以万计的印度农民持续抗议农业法改革，认为这些法律威胁到自己的生计。尽管寒冷的天气已经导致死亡事件发生，但抗议者发誓要继续坚持24小时静坐示威。

据早前报道，9月20日，印度联邦院（上院） 通过了《2020农产品贸易和商业（促进和便利）法案》和《2020农民（授权和保护）价格保证协议和农业服务法案》，加上此前已经通过的《2020基本商品（修正）法案》，这些法案让抗议者担心现行的"最低支持价格"（MSP）体系将被破坏。这引起了农业大省旁遮普邦和哈里亚纳邦的农民以及印度反对党人士的强烈反对。

气温降至2-3摄氏度。来自北部旁遮普邦、哈里亚纳邦和北方邦以及沙漠地区的贾斯坦邦的农民已经在主要的国家公路上安营扎寨数周之久。包括大量老年人在内的抗议农民表示，他们无惧席卷包括首都新德里在内的印度北部的寒冬天气，直到莫迪政府废除这些法律。

"在这种天气中露宿非常困难，但我们并不害怕，"来自旁遮普邦八旬老人辛格（Balbir Singh）说，"在要求得到满足之前，我们不会回去。即便死在这里，我们也不会退缩。"

抗议者说，自11月下旬以来，数千名农民乘坐卡车和拖拉机抵达新德里边境露营，已有近30人死亡，包括因天气寒冷而冻死。

他们说，大约有10人在抗议点附近因交通事故而丧生。

76岁的辛格（Paagh Singh）裹着蓝色的毯子对记者说："我们不希望更多的人死于抗议活动，希望莫迪和他的政府能够尽快废除这些法律。这是一个民主国家，他（莫迪）必须听我们的。"

随着气温下降，一个主要抗议点变布小帐篷和油布覆盖的拖拉机。但是一些示威者仍然不得不露宿。

另一位也叫辛格（Surminder Singh）的农民说，"我不在乎天气有多冷。我既不怕寒冷，也不怕莫迪。我们将抗争到底，直到法律被撤销。"

 

 

张平/叶宣（路透社）

©2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

China - Narendra Modi und Xi Jinping

上合组织峰会低调落幕 中印互动引关注 11.11.2020

中国过去经常要求他国尊重其主权与领土完整。但在这次刚刚落幕的上海合作组织成员国元首理事会上，却是印度向中国这么喊话。

Indien Kaschmir Soldaten an der Grenze zu China

客座评论：中印边境战何时打响？ 09.09.2020

今年6月的加勒万河谷冲突事件后，外界一直关注中印是否会爆发第二次边境战争，近日“鸣枪事件”的发生，让这种可能性增加。

Coronavirus - Indiens Premierminister Narendra Modi

总理莫迪：印度生气了 20.06.2020

印度总理在一次执政党与反对党联合特别会议上表示，在周一的冲突中，“没有任何中国军人”能够侵入印度领土。印度军方匿名人士则披露，中国军队的指挥官也在冲突中丧生。中国外交部则指责印方“跨越实际控制线蓄意挑衅”。

广告

时事评论

Australische Soldaten in Afghanistan

评论：阿富汗境内战争罪行——只是冰山一角

澳大利亚军人对阿富汗平民的战争罪行让人震惊，而这可能只是冰山一角。德国之声阿富汗语编辑部负责人Waslat Nasrat-Hazimi认为，现在必须进行追责反省、提供赔偿。  