寒潮来袭 中国各地飘大雪

动员志愿者清除积雪

北京在经历了几十年来最暖的一个十月后，本周接连受到两股寒潮侵袭。降雪量之大，以至于市政府不得不动员志愿者，帮助73000名市政工人清除积雪。否则，这些游人就无法徜徉在公园古迹，享受美好的雪景了。