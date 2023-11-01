 寒潮来袭 中国各地飘大雪 | 所有节目 | DW | 14.12.2023

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科技环境

寒潮来袭 中国各地飘大雪

本周中国连续经历两次寒潮，气象部门十年来首次发布冰冻警告。全国大部分地区普降瑞雪，就连以往很少飘雪的一些南方地区，也裹上了银装。

  • 在位于北京东北约200公里的清代皇家宫苑——承德避暑山庄，游人们享受着空灵雪景。不过西部和北部不少山区的旅游景区，因风雪警报而临时关闭。根据预报，12月13日，中国迎来今冬最强寒潮。中央气象台暴雪、冰冻、寒潮三预警齐发。北京可能迎来零下18度的超低温。

    北国雪景

    在位于北京东北约200公里的清代皇家宫苑——承德避暑山庄，游人们享受着空灵雪景。不过西部和北部不少山区的旅游景区，因风雪警报而临时关闭。根据预报，12月13日，中国迎来今冬最强寒潮。中央气象台暴雪、冰冻、寒潮三预警齐发。北京可能迎来零下18度的超低温。

  • 中国中央气象台十年来首次发布冰冻黄色预警，并呼吁各地市政部门采取措施，保护热带作物和水生植物免受冰冻损害。不过动物园里的一些居民还是很享受这场雪。图为北京动物园的大熊猫萌兰在雪后爬树嬉戏。

    嬉戏的大熊猫

    中国中央气象台十年来首次发布冰冻黄色预警，并呼吁各地市政部门采取措施，保护热带作物和水生植物免受冰冻损害。不过动物园里的一些居民还是很享受这场雪。图为北京动物园的大熊猫萌兰在雪后爬树嬉戏。

  • 受降雪天气影响，12月13日，北京铁路近百趟列车临时停运，北京两大机场共有700多班航班临时取消。学校也改为线上授课。当局呼吁公司企业让员工灵活办公。图为北京著名的古建筑鼓楼前，年轻人掷雪球、拍照。

    打雪仗还是打卡？

    受降雪天气影响，12月13日，北京铁路近百趟列车临时停运，北京两大机场共有700多班航班临时取消。学校也改为线上授课。当局呼吁公司企业让员工灵活办公。图为北京著名的古建筑鼓楼前，年轻人掷雪球、拍照。

  • 北京在经历了几十年来最暖的一个十月后，本周接连受到两股寒潮侵袭。降雪量之大，以至于市政府不得不动员志愿者，帮助73000名市政工人清除积雪。否则，这些游人就无法徜徉在公园古迹，享受美好的雪景了。

    动员志愿者清除积雪

    北京在经历了几十年来最暖的一个十月后，本周接连受到两股寒潮侵袭。降雪量之大，以至于市政府不得不动员志愿者，帮助73000名市政工人清除积雪。否则，这些游人就无法徜徉在公园古迹，享受美好的雪景了。

  • 中央气象台预计，12月14日下午至12月17日早晨，中国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8～12℃。华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值。这个静享冬日的雪人，摄于北京以南450公里的河南安阳市。

    自北向南

    中央气象台预计，12月14日下午至12月17日早晨，中国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8～12℃。华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值。这个静享冬日的雪人，摄于北京以南450公里的河南安阳市。

  • 在江苏连云港的“花果山”，积雪和冰霜是难得一见的景象。连云港所在的江苏省北部，在气候上属于亚热带季风气候，冬季一般较为温和干燥。

    白色花果山

    在江苏连云港的“花果山”，积雪和冰霜是难得一见的景象。连云港所在的江苏省北部，在气候上属于亚热带季风气候，冬季一般较为温和干燥。

  • 在吉林省的长春，人们则对冰雪寒冬习以为常。冰雕雪塑，也是东北城市特有的一道风景和吸引访客的旅游项目。今年的长春“冰雪新天地”已经该市第27次举办冰雪游园活动。今年冰雪总用量73.8万立方米，建设冰雪建筑120组。

    冰雪世界

    在吉林省的长春，人们则对冰雪寒冬习以为常。冰雕雪塑，也是东北城市特有的一道风景和吸引访客的旅游项目。今年的长春“冰雪新天地”已经该市第27次举办冰雪游园活动。今年冰雪总用量73.8万立方米，建设冰雪建筑120组。


  • 在位于北京东北约200公里的清代皇家宫苑——承德避暑山庄，游人们享受着空灵雪景。不过西部和北部不少山区的旅游景区，因风雪警报而临时关闭。根据预报，12月13日，中国迎来今冬最强寒潮。中央气象台暴雪、冰冻、寒潮三预警齐发。北京可能迎来零下18度的超低温。

    北国雪景

    在位于北京东北约200公里的清代皇家宫苑——承德避暑山庄，游人们享受着空灵雪景。不过西部和北部不少山区的旅游景区，因风雪警报而临时关闭。根据预报，12月13日，中国迎来今冬最强寒潮。中央气象台暴雪、冰冻、寒潮三预警齐发。北京可能迎来零下18度的超低温。

  • 中国中央气象台十年来首次发布冰冻黄色预警，并呼吁各地市政部门采取措施，保护热带作物和水生植物免受冰冻损害。不过动物园里的一些居民还是很享受这场雪。图为北京动物园的大熊猫萌兰在雪后爬树嬉戏。

    嬉戏的大熊猫

    中国中央气象台十年来首次发布冰冻黄色预警，并呼吁各地市政部门采取措施，保护热带作物和水生植物免受冰冻损害。不过动物园里的一些居民还是很享受这场雪。图为北京动物园的大熊猫萌兰在雪后爬树嬉戏。

  • 受降雪天气影响，12月13日，北京铁路近百趟列车临时停运，北京两大机场共有700多班航班临时取消。学校也改为线上授课。当局呼吁公司企业让员工灵活办公。图为北京著名的古建筑鼓楼前，年轻人掷雪球、拍照。

    打雪仗还是打卡？

    受降雪天气影响，12月13日，北京铁路近百趟列车临时停运，北京两大机场共有700多班航班临时取消。学校也改为线上授课。当局呼吁公司企业让员工灵活办公。图为北京著名的古建筑鼓楼前，年轻人掷雪球、拍照。

  • 北京在经历了几十年来最暖的一个十月后，本周接连受到两股寒潮侵袭。降雪量之大，以至于市政府不得不动员志愿者，帮助73000名市政工人清除积雪。否则，这些游人就无法徜徉在公园古迹，享受美好的雪景了。

    动员志愿者清除积雪

    北京在经历了几十年来最暖的一个十月后，本周接连受到两股寒潮侵袭。降雪量之大，以至于市政府不得不动员志愿者，帮助73000名市政工人清除积雪。否则，这些游人就无法徜徉在公园古迹，享受美好的雪景了。

  • 中央气象台预计，12月14日下午至12月17日早晨，中国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8～12℃。华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值。这个静享冬日的雪人，摄于北京以南450公里的河南安阳市。

    自北向南

    中央气象台预计，12月14日下午至12月17日早晨，中国大部地区将自西向东、自北向南先后降温8～12℃。华北、黄淮北部等地的部分地区最低气温将接近或跌破历史同期极值。这个静享冬日的雪人，摄于北京以南450公里的河南安阳市。

  • 在江苏连云港的“花果山”，积雪和冰霜是难得一见的景象。连云港所在的江苏省北部，在气候上属于亚热带季风气候，冬季一般较为温和干燥。

    白色花果山

    在江苏连云港的“花果山”，积雪和冰霜是难得一见的景象。连云港所在的江苏省北部，在气候上属于亚热带季风气候，冬季一般较为温和干燥。

  • 在吉林省的长春，人们则对冰雪寒冬习以为常。冰雕雪塑，也是东北城市特有的一道风景和吸引访客的旅游项目。今年的长春“冰雪新天地”已经该市第27次举办冰雪游园活动。今年冰雪总用量73.8万立方米，建设冰雪建筑120组。

    冰雪世界

    在吉林省的长春，人们则对冰雪寒冬习以为常。冰雕雪塑，也是东北城市特有的一道风景和吸引访客的旅游项目。今年的长春“冰雪新天地”已经该市第27次举办冰雪游园活动。今年冰雪总用量73.8万立方米，建设冰雪建筑120组。


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