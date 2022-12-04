寒潮席卷东亚 漠河最低气温低于-50℃

韩国全国大降温

韩国全国各地气温都下降到-15℃到-20℃。由于大风雪的影响，济州岛数百个航班被取消。大约4万多名在济州岛度春节假期的游客因航班取消而滞留当地。气象部门预测，首尔和附近地区周三到周四还会出现大降雪。