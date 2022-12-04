寒潮席卷东亚 漠河最低气温低于-50℃

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今年冬天北半球各地出现不同的异常天气。北美地区遭遇暴风雪，欧洲则出现历史性暖冬，而东亚迎来了强寒潮。受超强极地冷空气影响，日本、韩国、中国和朝鲜近期均出现强降温天气。
受超强极地冷空气影响，中国黑龙江省大兴安岭漠河市已经连续数日气温低于-50℃。1月22日，阿木尔镇劲涛气象站实测最低温度为-53℃，突破了漠河市最低气温的历史极值-52.3℃（1969年）。漠河是中国最北边的城市，有“中国北极”之称，全年平均气温-3.8℃。很多南方游客专门前往漠河，感受独特的极寒天气，赏冰玩雪。
韩国全国各地气温都下降到-15℃到-20℃。由于大风雪的影响，济州岛数百个航班被取消。大约4万多名在济州岛度春节假期的游客因航班取消而滞留当地。气象部门预测，首尔和附近地区周三到周四还会出现大降雪。
朝鲜发布强寒潮预警，预计朝鲜北部地区气温将跌至-30℃，平壤最低气温降至-20℃。朝鲜当局预计，本轮寒潮将为2001年以来最强寒潮。
日本遭遇今冬最强冷空气，各地出现罕见低温。日本气象厅称，到26日为止持续较强的冬季气压分布，从东日本到西日本大气状态非常不稳定。预计全国范围有大风天气，海上会出现风暴。熊本县甲佐町观测到-9℃，刷新观测史低温纪录，全国范围出现罕见低温。东京都中心地区、大阪市和名古屋市也降至零度以下。
受寒潮影响，中国春节假期期间，西北、华北、东北等地的部分地区气温均达到今年入冬以来新低。中国气象部门表示，本轮寒潮正在接近尾声，北方大部地区开始回暖。由于天寒地冻，特别是在中国北方，很多人利用春节假期参加冰雪活动项目。公园里的滑冰、雪车、雪橇游艺项目以及各地滑雪场都迎来大量的游客。
乌克兰的寒冬即将袭来，那里的人们将面临战争和寒冷双重折磨。人类抵抗寒冷的能力究竟有多强？
巴基斯坦洪水为患，楼房建筑被冲走，众多民众无家可归，一些灾民被迫涉水逃难，政府部门正在加紧疏散居民。巴基斯坦气候变化部长雪莉·雷曼接受德国之声采访时指出，许多灾区看上去“就像一片小海洋”。
在德克萨斯州的华人这回算是过了史上最惨的春节——遭遇了罕见的暴雪严寒天气。同样生活在德州的德国之声中文网特约记者刘文发来亲身感受。
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