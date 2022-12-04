 寒潮席卷东亚 漠河最低气温低于-50℃ | 所有节目 | DW | 26.01.2023

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科技环境

寒潮席卷东亚 漠河最低气温低于-50℃

今年冬天北半球各地出现不同的异常天气。北美地区遭遇暴风雪，欧洲则出现历史性暖冬，而东亚迎来了强寒潮。受超强极地冷空气影响，日本、韩国、中国和朝鲜近期均出现强降温天气。

  • China | Dorf Beiji in Mohe in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang

    漠河突破中国最低温历史极值

    受超强极地冷空气影响，中国黑龙江省大兴安岭漠河市已经连续数日气温低于-50℃。1月22日，阿木尔镇劲涛气象站实测最低温度为-53℃，突破了漠河市最低气温的历史极值-52.3℃（1969年）。漠河是中国最北边的城市，有“中国北极”之称，全年平均气温-3.8℃。很多南方游客专门前往漠河，感受独特的极寒天气，赏冰玩雪。

  • Südkorea | Schneefall in Gwangju

    韩国全国大降温

    韩国全国各地气温都下降到-15℃到-20℃。由于大风雪的影响，济州岛数百个航班被取消。大约4万多名在济州岛度春节假期的游客因航班取消而滞留当地。气象部门预测，首尔和附近地区周三到周四还会出现大降雪。

  • Nordkorea | Coronavirus Pjöngjang

    朝鲜发布强寒潮预警

    朝鲜发布强寒潮预警，预计朝鲜北部地区气温将跌至-30℃，平壤最低气温降至-20℃。朝鲜当局预计，本轮寒潮将为2001年以来最强寒潮。

  • Japan | Schneefall in Niigata

    日本遭遇今冬最强冷空气

    日本遭遇今冬最强冷空气，各地出现罕见低温。日本气象厅称，到26日为止持续较强的冬季气压分布，从东日本到西日本大气状态非常不稳定。预计全国范围有大风天气，海上会出现风暴。熊本县甲佐町观测到-9℃，刷新观测史低温纪录，全国范围出现罕见低温。东京都中心地区、大阪市和名古屋市也降至零度以下。

  • China | Menschen fahren mit einem Schlitten im Landschaftsgebiet Tianchi

    中国这一轮寒潮正在接近尾声

    受寒潮影响，中国春节假期期间，西北、华北、东北等地的部分地区气温均达到今年入冬以来新低。中国气象部门表示，本轮寒潮正在接近尾声，北方大部地区开始回暖。由于天寒地冻，特别是在中国北方，很多人利用春节假期参加冰雪活动项目。公园里的滑冰、雪车、雪橇游艺项目以及各地滑雪场都迎来大量的游客。


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