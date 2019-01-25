寒冬难挨 叙利亚多名儿童冻亡

（德国之声中文网）在叙利亚东部，不少逃难中的儿童和婴儿由于低温天气死去。根据世界卫生组织发布的消息，在过去的8个星期里，至少有29名儿童在东北部的哈塞克省死去，死亡或发生在逃难途中，或者是到达阿尔霍尔难民营之后不久。

"阿尔霍尔的情况很揪心"，世界卫生组织在叙利亚的代表霍夫（Elizabeth Hoff）说。"他们的家庭想要获得安全，孩子却死了。"位于叙利亚北部的这座难民营的情况在过去的两个月内急剧恶化，营内的难民数量从1万人增长到了快3.3万人。

世界卫生组织报道说，数千名新到达的难民不得不连续几日在冰冷的天气中夜宿户外，没有遮蔽和取暖。世界卫生组织还解释说，他们中的很多人已经在酷寒中行走数日，或者在货车上呆了很多天。此外，遇到叙利亚民主力量（SDF）检查证件以查找圣战分子，还造成这些难民经常需要在沙漠中艰辛等待数小时。

在国际反IS联盟的支持下，叙利亚民主力量（SDF）正向伊拉克边境最后一个"伊斯兰国"据点发起攻击。尽管那里的圣战分子只控制了几平方公里的地区，他们的抵抗却非常激烈。

Ellen/叶宣（德新社、法新社）

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