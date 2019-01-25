寒冬难挨 叙利亚多名儿童冻亡

（德国之声中文网）在叙利亚东部，不少逃难中的儿童和婴儿由于低温天气死去。根据世界卫生组织发布的消息，在过去的8个星期里，至少有29名儿童在东北部的哈塞克省死去，死亡或发生在逃难途中，或者是到达阿尔霍尔难民营之后不久。
"阿尔霍尔的情况很揪心"，世界卫生组织在叙利亚的代表霍夫（Elizabeth Hoff）说。"他们的家庭想要获得安全，孩子却死了。"位于叙利亚北部的这座难民营的情况在过去的两个月内急剧恶化，营内的难民数量从1万人增长到了快3.3万人。
冬日里的伊德利卜难民营，寒冷泥泞
世界卫生组织报道说，数千名新到达的难民不得不连续几日在冰冷的天气中夜宿户外，没有遮蔽和取暖。世界卫生组织还解释说，他们中的很多人已经在酷寒中行走数日，或者在货车上呆了很多天。此外，遇到叙利亚民主力量（SDF）检查证件以查找圣战分子，还造成这些难民经常需要在沙漠中艰辛等待数小时。
在国际反IS联盟的支持下，叙利亚民主力量（SDF）正向伊拉克边境最后一个"伊斯兰国"据点发起攻击。尽管那里的圣战分子只控制了几平方公里的地区，他们的抵抗却非常激烈。
Ellen/叶宣（德新社、法新社）
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
战地摄影师安迪·施皮拉
1984年安迪·施皮拉（Andy Spyra）出生于德国小城哈根。高中毕业后他前往中美洲和东南亚旅行期间，发现自己对摄影有着特殊的爱好。他多次前往危机地区。拍摄的几乎是清一色的黑白图片，并在许多知名报刊和杂志上发表。
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
长期项目“克什米尔”
克什米尔边境地区被认为是全球最军事化的地区。无论是印度还是巴基斯坦都对该地区提出领土要求。自1989年两国在该边境地区发生冲突以来，已经造成近7万人丧生。安迪·施皮拉的“克什米尔”长期拍摄项目获得“莱卡奥斯卡巴纳克奖”（Leica Oskar Barnack Award）。 施皮拉在介绍这张照片时说：“照片中的2个男青年除了暴力不知道别的。”
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
危机地区的日常状况
2014年，施皮拉在马扎里沙里夫蓝色清真寺拍摄了男人们星期五祈祷时的镜头。据说这个建于15世纪的清真寺是穆斯林先知穆罕默德女婿的墓地。因此，马扎里沙里夫成为阿富汗最重要的朝圣地。为了突出“照片的感性层面”，施皮拉通常使用黑白胶片。
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
前线附近的课堂
即便是战争期间，人们也试图继续他们的日常生活。2014年6月，施皮拉在马扎里沙里夫的一所学校拍摄了这幅照片。其中最引入注目的地方是模糊的画面与灯光。对此摄影师的解释是：“情感就产生于这种模糊的画面与空隙之间。 ”“我经常采用这种不清晰的画面，以表达我的内心感触。”
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
喧嚣的市场
尽管面临着塔利班袭击的危险，但是阿富汗人照常到市场上购物。2015年5月，施皮拉在马扎里沙里夫的一个集市上拍下了这张充满生活气氛的照片。他想以此向人们展示上热闹的集市生活，而不是战争的“紧张氛围”。
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
在叙利亚-伊拉克边境
库尔德民兵与努斯拉阵线及所谓“伊斯兰国”的伊斯兰分子之间产生激战，百姓被迫逃离叙利亚的库尔德地区。施皮拉在伊拉克-叙利亚之间的Fish Khabour 地区拍下了这幅照片。目前已经有22万人通过该边境地区逃亡。
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
难民营
逃出叙利亚的人都希望在边境附近的难民营获得安全。由于战斗的激烈状况不同，联合国难民署估计每天都有上百至数千难民通过非正式过境站逃离家园。之后他们被分派至大巴上前往各个难民营。施皮拉的镜头也拍下了战争的这一面。
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
来自战场前线的罕见照片
施皮拉通常远离战场，只是搜集与战争有关的故事。但是这张照片却是他亲临叙利亚北部战斗前线所拍摄。该地区人人都在作战：库尔德人对阿拉伯人开战；土耳其人打库尔德人；极端伊斯兰分子攻击基督徒；多个武装阵营反抗政府。
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
伊拉克的基督徒少数群体
2011年年6月，施皮拉在伊拉克的阿尔-哈姆达尼亚地区参加了一次葬礼。该地区近98%的居民是基督徒，从属于叙利亚天主教和东正教。从2014年8月至2016年10月，所谓的“伊斯兰国”占领了该城市，很多基督教居民被迫逃亡。
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战地摄影师施皮拉的黑白世界
尼日利亚和博科圣地
施皮拉多次前往尼日利亚，并拍摄了大约80名被博科圣地劫持的妇女和女孩儿。这是他拍摄的首批肖像。在他看来，不将妇女作为受害者来展现很重要。他说：“但是我认为作为摄影师我已经达到了自己的极限。因为还有很多的东西是无法通过一张照片所能体现出来的。”
作者: Bettina Baumann