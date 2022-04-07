富裕生活不保？战争如何迫使我们做出割舍

（德国之声中文网）德国绿党籍的经济部长哈贝克（ Robert Habeck）明确表示，乌克兰战争"将使我们的富裕水平受损"；自民党人、财政部长林德纳（ Christian Lindner ）提醒，德国得"发掘社会繁荣新源泉"。绿党和自民党人士罕见一致。鉴于这一战争，未来，俄罗斯是否还能成为可靠合作伙伴，继续向德国经济提供负担得起的石油和天然气，大成问题。

德国消费者正日益明显看到战争带来的后果：汽油价格升至创纪录水平；大量零售商品越来越贵。在一些超市，食用油货架空空。新冠危机尚未过去，这场发生在东欧的战争却正使富裕西方社会进入一个新时代。

3 月中旬，前联邦总统高克（Joachim Gauck）在媒体一次脱口秀节目中表示， "为了自由，我们也可以忍受寒冷，生活中幸福和快乐减少，我们也可以忍受它几年。" 新闻杂志《明镜周刊》报称："长久未在德国现实生活中扮演角色的一些词汇正在回归：放弃、知足、愿做出牺牲、匮乏。"

调查结果显示，很多德国人已开始限制自己。根据邮政银行委托民意调查机构 YouGov 所做的一项调查，通胀率上升已致约七分之一成年人难以支付生活成本-- 3 月份为 7.3%。对月净收入低于 2500 欧元的家庭的调查中，近四分之一（ 24% ）的人表示，由于物价上涨，他们几乎无法应付日常开支，而一月份时，该群体所占比例是 17%。通胀在侵蚀消费者购买力。

联邦政府新近出台 20 亿欧元一揽子计划，以减轻能源和燃料价格给居民带来的压力。然而，从长远看，国家无法仅靠拨款解决相关问题。 本月初，自民党主席林德纳在《星期天图片报》（Bild am Sonntag）上表示，"乌克兰战争使我们所有人口袋里的钱都变少了，比如，我们必须为进口能源支付更多费用。国家也无力补偿这种生活富裕程度的损失。"

市场研究机构益普索(Ipso)自 2012 年以来每季度进行一次的调查结果显示，问及人们对富裕的理解，以下这些要素在富裕晴雨表中有高认同率：有保障的收入，能满足物质要求。

与近些年有过的危机相比，乌克兰战争已撼动了一些德国人认为理所当然的东西。经济研究所（ Ifo ）所长福斯特（ Clemens Fuest ）分析说，"乌克兰战争的另一个后果是，结束了以武器开支下降为形式的和平红利。"他指出，国防预算大幅增加， "这意味着削减其它他领域的公共服务以及提高税收，因此，最终使富裕减少。"

限速、星期日禁驾、调低供暖-- 应对能源危机的节省建议清单几无新内容。无论如何，仅作短期反应无济于事。早在 2020 年 3 月，文化理论家施泰宁格（ Benjamin Steiniger ）就在马克斯·普朗克学会（ Max-Planck-Gesellschaft ）的一篇题为《盘点化石时代》（ Eine Inventur des fossilen Zeitalters ）的文章中指出："我们生活在只有机动车辆才能到达的城市，穿Goretex（户外服装品牌，多采用化纤面料 ） 和尼龙，靠人造肥料之助养活自己，依赖药物--所有这些东西都基于石油、天然气和煤炭。无论是具体的还是抽象的，我们的生活方式都由化石原料以一种我们无法驾驭的方式所塑造。"

政治学家赖彭尼斯（ Philipp Lepenies ）认为，几十年来，道德考虑已让位于消费考量，例如，不惜向专制国家采购天然气和石油。这位柏林自由大学奥托·索尔研究所（ Otto-Suhr-Institut ）可持续发展研究中心负责人对媒体表示，"新自由主义市场叙事假设的最高程度自由是消费者的自由决定度"，而突然间，国家和公民都不得不"比以往任何时候都更认清自己消费的后果"。

他指出，1990 年代的"全球化热情"在消退。几十年来，德国受益于自由世界贸易，获得廉价产品和原材料的途径。与其它因素一起，这使通货膨胀率处于相对较低水平。来自时尚界的作家蒂尔艾森（ Carl Tillessen ）就此写道："我们现在购买的大多数东西都是在境外制造的，说得客气一点或无害一些，是因为那里工资低廉，其实，那里的工作条件有时类似于奴役。"

经济学家们认为，国际贸易框架条件已然大变--不仅是在俄罗斯入侵乌克兰之后。德意志银行基金子公司 DWS指出："继美中贸易战和与新冠疫情相关的供应链中断，普京带来的冲击很可能是近年来全球化和全球供应链遭受的第三次重挫。"

而若将生产从低薪国家带回德国，则通常意味着更高成本和售价。德国DZ银行经济学家们早在 2021 年 5 月就指出，"去全球化"这一总趋势有可能改变商品流动，从而推高消费品价格。鉴于此，德国民众也在为乌克兰争取自由的斗争付代价。

（德新社）

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