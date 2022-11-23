 富士康iPhone产能11月恐降三成以上 | 经济纵横 | DW | 25.11.2022

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经济纵横

富士康iPhone产能11月恐降三成以上

苹果最大的代工厂富士康郑州园区有数万新招工人又离开工厂返乡。该事件造成11月的减产幅度可能超过三成。

制造它的最大工厂因疫情减产，大量工人出走

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（德国之声中文网）据路透社了解，富士康11月的减产幅度可能超过30%，而今年10月富士康出现工人出逃事件后，一份内部评估报告则预计减产最多达到30%。一名消息人士还透露，11月底前不可能将产量恢复到之前的水平。

周五（11月25日）有消息人士说，新招聘的20000多名员工还未上岗，拿到10000元公司补贴后离开工厂。当天社媒上流传的视频显示，拖着箱子的人流在排队等车。一名工人说，"是回家的时候了"。

富士康母公司鸿海集团以及苹果公司周五都没有对媒体就此的问询给出答复。

本周三（11月23日），富士康郑州园区的工人同厂方发生冲突，大批工人试图冲出工厂园区，当局调来特警。据悉这些工人大多是最近几周刚刚招聘入职的，他们中间有人称被公司欺骗，担心薪资被拖欠、待遇被砍，同时也担心遭染疫的老员工感染。

富士康本周四（11月24日）表示，郑州园区招聘新员工时，发生了一个与薪酬有关的"技术性错误"，并向员工道歉。富士康称，尊重想辞职的新员工意愿，并将为他们提供"补贴"。有消息人士告诉路透社，补贴金额为每名工人10000元人民币。

周三郑州富士康工人举行抗议推倒一处隔栏

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郑州园区大约有20万名员工，园区配有宿舍餐厅、篮球场和一个足球场。富士康是苹果最大的iPhone代工商，占全球iPhone出货量的70%。苹果公司表示，已派员工在该园区与富士康进行密切合作，确保富士康员工的关切得到解决。

另一个消息来源则告知路透社，离开的这些人还没有开始正式工作，因此不会影响到目前的产量。"此次抗议事件造成很坏的社会影响，但不影响目前的产能。"

他还说，公司在疫情防控方面能做的只有这么多，"这个问题已有一段时间了，每个人都无法逃避"。

今年5月，为苹果代工的台湾广达集团位于上海松江的工厂也因疫情封控而出现员工出逃事件。不过，该厂产量并没有受到严重影响。

iPhone圣诞礼物？今年有点悬！

（路透社等）

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