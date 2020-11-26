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富士康

鸿海科技集团的一个注册商标。专注于电子产品的代工服务（CM），研发生产精密电气元件、机壳、准系统、系统组装、光通讯元件、液晶显示件等3C产品上、下游产品及服务。

为苹果、三星等跨国巨头从事代工生产，其劳工条件时常引起维权组织的关注。

FILE PHOTO: The logo of Foxconn, the trading name of Hon Hai Precision Industry, is seen on top of the company's headquarters in New Taipei City, Taiwan March 29, 2016. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

媒体：鸿海应对贸易战 Mac即将“越南产” 26.11.2020

路透社11月26日发布报道称，为应对中美贸易关系恶化的局面，知名苹果代工厂商台湾鸿海集团计划将部分苹果产品生产线从中国转移到越南。此前有分析称，越南是中美贸易战的最大赢家之一。
dpatopbilder - 05.02.2020, China, Peking: Chinesische Polizisten stehen bei Schneefall in der in der Nähe des Platzes des Himmlischen Friedens und tragen einen Mundschutz. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neuartige Coronavirus ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德语媒体： 当口罩成为象征 19.02.2020

整个中国一”罩“难求，富士康等企业开始生产口罩，总而言之，口罩已经成了中国这场严重疫情的象征。
epa03408560 (FILE) A file photograph showing a cyclist riding past a Foxconn factory complex located in Kunshan, Jiangsu Province, China, 31 March 2012. Media reports on 24 Spetember 2012 state that Taiwan-based Foxconn Technology, a major supplier for Apple stopped work at the factory in Taiyuan, northern China after a mass fight started between workers. Foxconn reported that a 'personal dispute' led to an incident involving near 2,000 workers, leaving 40 people injured. EPA/Qilai Shen *** Local Caption *** 50284106 pixel

富士康调整生产线 制作口罩抗疫情 07.02.2020

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，口罩、医用防护服的需求量暴涨。现在，许多原本并不生产这些物资的企业，也纷纷调整了生产线，其中也包括电子产品代工企业富士康。
In this image made from video, Terry Gou, the head of the world's largest electronics supplier, Foxconn, speaks during a press conference at the Nationalist Partyâ€™s headquarters in Taipei, Wednesday, April 17, 2019. Gou said Wednesday he plans to run for president of Taiwan, bringing his pro-business and pro-China policies to what is expected to be a crowded field for next year's election. (AP Photo/Johnson Lai)

批国民党"迂腐"  郭台铭宣布退党 12.09.2019

苹果供应商富士康创始人郭台铭周四宣布，即日起退出国民党。他称国民党"迂腐"、"守旧"。至于他是否将以独立参选人身份参加2020年台湾总统大选，将在9月17日登记截止日期前向外公布。
epa03166368 (FILE) A file photo dated 26 May 2010 of women workers laboring in a Foxconn factory in Shenzhen in south China's Guangdong province. Apple Inc and its manufacturing partner Foxconn agreed on 29 March 2012 to improve wages and working conditions at the Chinese factories accused of being sweatshops. A one-month investigation by the US-based Fair Labor Association pointed to 'significant issues' with working conditions at three Foxconn plants in southern China, the group said in a report released Thursday in Washington. The association said it recommended a series of improvements after questioning 35,000 workers and finding excessive overtime, payment problems, and several health and safety risks. EPA/Wang Lei

劳工组织：苹果及富士康临时工比例最高过半 09.09.2019

苹果即将推出iPhone11，"中国劳工观察"组织发布调查报告称，苹果及富士康使用超出合法比例的临时工，以达到需求旺季的产量。
Bilder von Huawei Niederlassung Bonn. Aufgenommen am 31.1.2019. Fotograf: Cui Mu

德语媒体：短视的德国 24.06.2019

苹果公司为何应该将生产线从中国搬到台湾？德国为什么应该改变其对华政策、采取更为强硬的姿态？周一的德语报刊评论版，关注了这些话题。
FILE - Terry Gou, chairman of Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., also known as Foxconn, holds New Year's lucky charm during the company's annual carnival for employees in Taipei, Taiwan. Gou, head of Foxconn, world’s largest electronics supplier, says Wednesday, April 17, 2019, willing to run in Taiwan presidential primary. (AP Photo/Chiang Ying-ying, File) |

郭台铭退出鸿海一线  一门心思竞选总统 21.06.2019

台湾鸿海集团董事长郭台铭本周五（6月21日）宣布卸任董事长一职，由刘扬伟接棒。鸿海进入9人经营委员会领导的时代，而郭台铭则专心参加2020年总统选举国民党内初选。
United States President Donald J. Trump makes remarks during the announcement of the creation of a Foxconn Factory to be built in Wisconsin to build LCD flat screen monitors at The White House in Washington, DC, July 26, 2017. With Trump are the Speaker of The US House Paul Ryan (Republican of Wisconsin), and Foxconn CEO Terry Gou (right). Photo Credit: Chris Kleponis/CNP/AdMedia |

郭台铭见威州州长　鸿海投资案重现曙光？ 03.05.2019

台湾鸿海集团董事长郭台铭周四与美国威斯康星州州长埃弗斯首次会晤，让原本一直被外界質疑的鸿海威州投资案出现了转机。
--FILE--Terry Gou, Chairman of Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. and Chairman of Foxconn Technology Group, speaks at the stand of Foxconn during the 3rd World Internet Conference (WIC), also known as Wuzhen Summit, in Wuzhen town, Jiaxing city, east China's Zhejiang province, 17 November 2016. Foxconn Technology Group, which assembles Apple's iconic iPhones, is to open an electronics factory with an investment of $10 billion in the U.S. state of Wisconsin, Terry Gou, chairman of Foxconn, announced at a press conference held in the White House on July 26, China News reported. U.S. President Donald Trump expressed his gratitude at the press conference, saying that the investment means a lot to the U.S. manufacturing industry. According to Fox News, Gou planned to invest at least $7 billion in the U.S. and to create nearly 5,000 job opportunities soon after Donald Trump's election as the U.S. president. If the investment plan is achieved, it will be a great action in reviving the U.S. manufacturing industry. Foxconn°Øs chairman called the project, which should be complete in 2020, a win-win strategy. Foto: Ni Yanqiang/Imaginechina/dpa |

郭台铭或竞选台湾总统 网友"还是选中国主席吧" 16.04.2019

富士康母公司鸿海科技集团的老板郭台铭，计划卸任这个世界最大电子代工厂的董事长一职。这可能是为其仕途做准备。郭台铭表示正考虑是否竞选台湾总统。这引起舆论的关注和讨论。

In this Sept. 26, 2018, photo, signs promoting 5G wireless technology from Chinese technology firm Huawei are displayed at the PT Expo in Beijing. A spy chief said in a speech released Tuesday, Oct. 30, 2018, that Australia's critical infrastructure including electricity grids, water supplies and hospitals could not have been adequately safeguarded if Chinese-owned telecommunications giants Huawei and ZTE Corp. had been allowed to become involved in rolling out the nation's 5G network. (AP Photo/Mark Schiefelbein) |

墙外文摘：美国为什么拿华为开刀？ 09.12.2018

有评论认为，可以说，中国几个重要的电讯和手机企业，华为是最令西方担心的公司。习近平误判国际形势，觊觎美国地位，引致西方社会的警惕和惩罚。华为事件势必波及富士康等众多大型企业。

President Donald Trump, along with Terry Gou, founder and chairman of Foxconn, and Speaker of the House Paul Ryan, participate in the Foxconn Technology Group groundbreaking ceremony for its LCD manufacturing campus, in Mount Pleasant, Wisconsin, U.S., June 28, 2018. REUTERS/Darren Hauck

富士康美厂动土 特朗普再提「美国优先」 29.06.2018

台湾鸿海集团旗下富士康在美国耗资百亿设厂。美国总统特朗普亲临致词，除了表示欢迎外国投资，也不忘警告日前宣佈要将生产线移出美国的哈雷机车。
FILE PHOTO: The logo of Foxconn, the trading name of Hon Hai Precision Industry, is seen on top of the company's headquarters in New Taipei City, Taiwan March 29, 2016. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

调查﹕富士康中国生产线违劳工法 11.06.2018

劳工监察组织批评亚马逊（Amazon）的外判製造商富士康，生产智能扬声器“Echo Dot”和电子书“Kindle”的工作环境苛刻，涉嫌违反劳工法律。
United States President Donald J. Trump makes remarks during the announcement of the creation of a Foxconn Factory to be built in Wisconsin to build LCD flat screen monitors at The White House in Washington, DC, July 26, 2017. With Trump are the Speaker of The US House Paul Ryan (Republican of Wisconsin), and Foxconn CEO Terry Gou (right). Photo Credit: Chris Kleponis/CNP/AdMedia |

郭台铭--台湾版特朗普？ 28.07.2017

特朗普欢欣鼓舞迎来郭台铭的富士康集团，这背后不仅印证了两边的投资概念相同，也证明商人性格的两人，在行事上也极为类似。
Staff members work on the production line at the Foxconn complex in the southern Chinese city of Shenzhen, Southern city in China, Wednesday, May 26, 2010. The head of the giant electronics company whose main facility in China has been battered by a string of worker suicides opened the plant's gates to scores of reporters Wednesday, hours after saying that intense media attention could make the situation worse. (AP Photo/Kin Cheung)

富士康斥巨资在美国建厂 特朗普：我功劳很大 27.07.2017

美国总统特朗普对外公布了一项巨额外来投资合同：苹果供应商-台湾富士康确定在美国威斯康辛州设厂。特朗普还指出，若不是他当选总统，郭台铭不会投下百亿美元。
12.12.2016+++ A magazine featuring US President-elect Donald Trump is seen at a bookstore in Beijing on December 12, 2016. The headline reads How will businessman Trump change the world. Beijing is seriously concerned by US president-elect Donald Trump's suggestion that he could drop Washington's One China policy unless the mainland makes concessions on trade and other issues, it said on December 12. / AFP / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

德语媒体：谁在威胁着美国的就业与未来? 04.01.2017

距离特朗普出任美国总统，只有十几天时间了。《法兰克福汇报》周三发文，称特朗普对于中国在贸易上的指责，在经济上是站不住脚的。《商报》的客座评论则指出，特朗普的“美国优先”为中国主导世界提供了机会。

epa03111197 (FILES) File picture dated 22 May 2010 of the Foxconn recruitment area at a job fair in Shenzhen in south China's Guangdong province. Foxconn Technology Group announced 18 February 2012 that it has increased the base compensation for assembly line workers in its China operations by some 16 to 25 percent of previous compensation levels. Foxconn, the world's largest manufacturer of electronic components, made headlines recently because of a spate of suicides by employees. The Taiwan-based Foxconn produces components for Western electronics giants such as Apple, Hewlett-Packard and Dell. EPA/XUAN HUI CHINA OUT *** Local Caption *** 00000402168554

富士康暂缓收购夏普交易 25.02.2016

债台高筑的日本夏普公司周四表示同意富士康（上市名称鸿海）的收购计划。不过据说是一笔新披露的债务让这家台湾企业踩了“刹车”，表示要澄清相关问题后才能签署交易。
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