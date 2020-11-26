郭台铭或竞选台湾总统 网友"还是选中国主席吧"

富士康母公司鸿海科技集团的老板郭台铭，计划卸任这个世界最大电子代工厂的董事长一职。这可能是为其仕途做准备。郭台铭表示正考虑是否竞选台湾总统。这引起舆论的关注和讨论。