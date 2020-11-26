为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
鸿海科技集团的一个注册商标。专注于电子产品的代工服务（CM），研发生产精密电气元件、机壳、准系统、系统组装、光通讯元件、液晶显示件等3C产品上、下游产品及服务。
为苹果、三星等跨国巨头从事代工生产，其劳工条件时常引起维权组织的关注。
路透社11月26日发布报道称，为应对中美贸易关系恶化的局面，知名苹果代工厂商台湾鸿海集团计划将部分苹果产品生产线从中国转移到越南。此前有分析称，越南是中美贸易战的最大赢家之一。
整个中国一”罩“难求，富士康等企业开始生产口罩，总而言之，口罩已经成了中国这场严重疫情的象征。
新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，口罩、医用防护服的需求量暴涨。现在，许多原本并不生产这些物资的企业，也纷纷调整了生产线，其中也包括电子产品代工企业富士康。
苹果供应商富士康创始人郭台铭周四宣布，即日起退出国民党。他称国民党"迂腐"、"守旧"。至于他是否将以独立参选人身份参加2020年台湾总统大选，将在9月17日登记截止日期前向外公布。
苹果即将推出iPhone11，"中国劳工观察"组织发布调查报告称，苹果及富士康使用超出合法比例的临时工，以达到需求旺季的产量。
苹果公司为何应该将生产线从中国搬到台湾？德国为什么应该改变其对华政策、采取更为强硬的姿态？周一的德语报刊评论版，关注了这些话题。
台湾鸿海集团董事长郭台铭本周五（6月21日）宣布卸任董事长一职，由刘扬伟接棒。鸿海进入9人经营委员会领导的时代，而郭台铭则专心参加2020年总统选举国民党内初选。
台湾鸿海集团董事长郭台铭周四与美国威斯康星州州长埃弗斯首次会晤，让原本一直被外界質疑的鸿海威州投资案出现了转机。
富士康母公司鸿海科技集团的老板郭台铭，计划卸任这个世界最大电子代工厂的董事长一职。这可能是为其仕途做准备。郭台铭表示正考虑是否竞选台湾总统。这引起舆论的关注和讨论。
有评论认为，可以说，中国几个重要的电讯和手机企业，华为是最令西方担心的公司。习近平误判国际形势，觊觎美国地位，引致西方社会的警惕和惩罚。华为事件势必波及富士康等众多大型企业。
台湾鸿海集团旗下富士康在美国耗资百亿设厂。美国总统特朗普亲临致词，除了表示欢迎外国投资，也不忘警告日前宣佈要将生产线移出美国的哈雷机车。
劳工监察组织批评亚马逊（Amazon）的外判製造商富士康，生产智能扬声器“Echo Dot”和电子书“Kindle”的工作环境苛刻，涉嫌违反劳工法律。
特朗普欢欣鼓舞迎来郭台铭的富士康集团，这背后不仅印证了两边的投资概念相同，也证明商人性格的两人，在行事上也极为类似。
美国总统特朗普对外公布了一项巨额外来投资合同：苹果供应商-台湾富士康确定在美国威斯康辛州设厂。特朗普还指出，若不是他当选总统，郭台铭不会投下百亿美元。
距离特朗普出任美国总统，只有十几天时间了。《法兰克福汇报》周三发文，称特朗普对于中国在贸易上的指责，在经济上是站不住脚的。《商报》的客座评论则指出，特朗普的“美国优先”为中国主导世界提供了机会。
债台高筑的日本夏普公司周四表示同意富士康（上市名称鸿海）的收购计划。不过据说是一笔新披露的债务让这家台湾企业踩了“刹车”，表示要澄清相关问题后才能签署交易。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式