富士康遭中国查税 鸿海：积极配合

（德国之声中文网）中国官媒《环球时报》周日（10月22日）独家报道称，传中国税务部门近期依法对台湾鸿海集团旗下富士康在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对其在河南、湖北等地的重点企业进行用地情况调查。报道没有提供更多有关稽查的细节，包括具体时间和原因。

富士康是美国苹果公司的主要代工厂，在中国各地雇用了数十万名员工，在上述两省均有主要工厂，其绝大部分生产活动都在中国进行。

《环球时报》的报道还引述厦门大学台湾研究院副院长张文生称，包括富士康在内，台资企业在大陆分享发展红利、获得长足发展的同时，也应承担相应的社会责任，为推动两岸关系和平发展发挥积极作用。

鸿海集团创办人郭台铭今年8月宣布独立参选2024年台湾总统大选。随后他辞去了富士康董事会职务。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 宣布投入2024年总统大选 8月28日上午，富士康母公司鸿海集团的创办人郭台铭，在台北正式宣布投入2024年1月举行的台湾总统大选。作为未经政党推荐的独立候选人，郭台铭必须在 11 月 2 日之前收集至少29万人的签名（占台湾最近一次立法委员选举的选举人总数的1.5%)，才有资格成为独立候选人参加竞选。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ “我们必须下架民进党” 在8月28日举行的记者会上，72岁的亿万富翁郭台铭称“必须下架民进党”，批评“民进党七年多来的执政，对外，把台湾带向战争的危险，对内，国政方针充满各种错误”。他警告说，“台湾不能成为乌克兰”，并表示，“给我四年时间，我承诺给台海带来五十年的和平，为两岸互信打下最深厚的基础。”

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 成功的实业家 郭台铭1950年10月18日生于台北县板桥镇，祖籍山西，毕业自中国海事专科学校，求学期间因需自筹学费在多家工厂打工。从中华民国空军高炮预官退伍后，郭台铭创建了鸿海塑胶公司（后改名鸿海工业），1974年与友人创建了代工厂富士康。1982年鸿海工业更名为“鸿海精密”，1985年在美国成立分公司，1988年开始投资中国大陆 。2001年，鸿海超越台积电，成为台湾第一大民营企业，2005年成为台湾最大企业。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 多年位居台湾首富的慈善家 据福布斯榜单，郭台铭多年位居台湾首富。而根据《壹周刊》历年“台湾50富豪”榜单，他从2002年起蝉联台湾首富至2020年。郭台铭长期参与国际教育以及针对贫困青少年的慈善和社会发展计划，2016年被《福布斯》评选为全球30位改变世界的人物之一、2017年被《哈佛商业评论》评为全球百大CEO第29名。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 在美国建新工厂 2018年6月，富士康在美国威斯康辛州兴建新工厂，时任总统特朗普和郭台铭一起出席了破土动工仪式。郭台铭说，若不是因为特朗普做总统，他不会来这里设厂。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 2019年参选国民党总统初选失败 郭台铭1970年加入中国国民党，2012年力挺马英九连任总统。2019年4月，郭台铭称妈祖托梦，表示愿意参加国民党的总统初选，并于6月辞去鸿海董事长一职。同年7月，郭台铭在国民党总统提名选举中输给韩国瑜（图右）。他随即批评国民党“迂腐”，宣布退出国民党。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 再次未获国民党总统参选人提名 2023年2月，郭台铭宣布参选国民党总统候选人初选。但国民党5月征召新北市市长侯友宜为2024年中华民国总统选举参选人，郭台铭未获提名。郭台铭8月28日宣布以独立候选人身份参选总统后，国民党表示极度遗憾，并警告党内为郭台铭助选者会被严肃处理。



台湾将于2024年1月举行总统大选，有港媒质疑富士康此时被查税与郭台铭参选有关。郭台铭10月初宣布已达到参选的联署门槛。中央社指出，中国当局在敏感时机或因应敏感议题对大型台商出手，已有前例。

鸿海周日晚间发表声明称，合法合规为该集团在全球各地的基本原则，会积极配合相关单位的作业。

对于富士康遭查税，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德周日表示，台商是台湾资产，二三十年来对中国产业经济贡献很大，"中国也要珍惜、照顾台湾企业，不要到了选举时就采取动作逼台商表态，甚至利用查税、用地的手段，实在很不应该"。

(综合报道）

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