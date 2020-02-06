富士康调整生产线 制作口罩抗疫情

(德国之声中文网) 2月6日，台资企业富士康通过社交网络发布消息称，已经在深圳的一处生产基地开始试运行外科口罩生产线，到2月底有望将产能提升到日产200万只。富士康的这一举措，是疫情之下紧急组织急缺物资生产的私营企业的一个缩影。

富士康方面表示，此次生产的口罩，首先将满足该集团在中国大陆数十万员工的需求。

中美合资的汽车厂商上汽通用五菱，也在2月6日宣布将设立14条口罩生产线，目标日产能为170万只。

江苏的纺织企业红豆集团此前也宣布，已经改造了一间厂房用来生产医用防护服，目标产能为每月6万件，产品将供应给政府集中分配。

服装厂商浙江乔治白、际华集团也都在近期启动了口罩、防护服等急缺物资的生产。

疫情爆发以来，许多中国企业以及国外企业都加班加点赶制防疫紧缺物资，满足暴增的需求。一家位于捷克的口罩厂商1月底对路透社表示，短短4天内，公司接到的订单量就暴涨了570倍。

尽管如此，口罩、防护服等物资目前在中国依旧处于紧缺状态。不少地方政府都出台了限量配给规定。在上海，个人购买口罩必须要先在居委会登记，然后等待居委会来电告知何时到货。

文山/凝练(路透社)