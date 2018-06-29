富士康美厂动土 特朗普再提「美国优先」

(德国之声中文网) 美中贸易矛盾日益加剧下，特朗普引进全球最大的电子代工厂富士康耗资百亿在威斯康星设厂。来自台湾的高科技公司富士康29日在威斯康星州举行设厂动土典礼。

特朗普带着财政部长姆努钦、商务部长罗斯及劳工部长阿科斯达三名内阁部长出席。威斯康星州长沃克及联邦众院议长莱恩也参加仪式。

特朗普说：「美国从未像现在一样，对企业如此开放。美国製造。一切成真，非常快速地实现。」他在参观未来厂址时表示，「今天我们看到支持美国的结果。美国优先，让美国再次伟大，我认为是政治上从没有过的伟大说法。」

富士康为鸿海精密工业股份有限公司的子公司，新厂将为美国带来13,000个就业机会。

鸿海董事长接受台湾媒体访问时说：「我们认为美国需要工作，在中西部地区，威斯康星州，这几个州。」他说44年前到美国做生意，得到了工作，现在美国需要，他就「把工作搬回来」。

美国总统特朗普出席发表谈话，一边称赞富士康为美国带来工作机会，一边还不忘威胁准备出走设厂的哈雷机车。

特朗普说：「富士康发现，没有比美国更适合设厂、招募以及成长的地方。」面对哈雷为了避欧洲关税，将机车移至海外工厂生产，他喊话威胁要提高税收。「哈雷戴维森，请在美国製造这些美丽的摩托车...不要跟我们耍花招，别耍花招。」

特朗普针对他认为不公平的贸易行为课关税，引起美国盟友反弹。这对富士康来说也是重大挑战。

2016年，特朗普在威斯康星州击败对手，拿下相对高票。这次出席动土典礼让现场也彷彿是他的造势活动。

夏立民/罗法 (路透社、美联社)