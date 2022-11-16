富士康员工出逃细节曝光

（德国之声中文网）中国媒体“第一财经”周一（10月31日）发表了采访富士康内部员工的文章，探究眼下的混乱现象是怎么造成的？一名了解富士康近期内部情况的消息人士“王盼”（化名）向“第一财经”透露了10月中旬以来河南富士康厂区内部疫情管控混乱，大批员工出逃的详细内幕。

王盼透露，当受影响人数超过阈值时，富士康的管理压力陡增。“由于隔离场所不足、物资也无法及时配送，再加上采样人员不足，初期的状况开始变得混乱。”

防控升级之路

据报道，10月13日，富士康启动了闭环管理，动员港区在外居住人员入住公司宿舍。之后三天，员工集中后，公司都实施了闭环管理、点对点通勤。从10月19日开始，富士康郑州园区在每个楼栋都设置了检测点，随后的一系列动作也被内部员工视为防控升级的表现。

随后，富士康取消了餐饮场所的堂食，要求员工简化个人行程，需要佩戴N95口罩并持有24小时核酸阴性证明才可进入二线门岗。从10月21日开始，富士康开始实行“核酸+抗原”一天两检。

但这并没有缓解富士康所面临的防疫压力。取消堂食后，员工人数众多，宛如一个中型城市的富士康厂区一餐需要发放大约20万份盒饭，员工需要从工厂走回宿舍用餐，造成了不便以及员工情绪的不满。“王盼”向“第一财经”表示，这种不满的情绪也让谣言开始滋生。

如果说富士康认为初期的情况仍然“可控”，那后来发生的事情就超出了所有人的意料。据“第一财经”报道，10月29日晚间，包括河南省禹州市、长葛市、沁阳市、西华县、鲁山县以及许昌市魏都区、平顶山市湛河区等在内的河南多地，均发布了致当地籍在郑州富士康工作人员的一封信，表示已做好当地户籍员工返回家乡的准备。各地均表示，确需返乡者需提前报备，落实“点对点”服务和相应的隔离措施。

而在当天下午，“集体返乡”的富士康员工视频已经开始在各大直播网站出现。与往常不同，包括中新社在内的中国官媒没有回避对相关事件的报道。中新社旗下的《中国新闻周刊》11月1日发表了题为〈富士康员工‘徒步返乡’前后〉的文章，报道了郑州航空港区富士康工厂工人路途数十公里，甚至上百公里返乡的现象。

30万人走了10万

《中国新闻周刊》指出，“徒步返乡”的背后，正反映出郑州富士康这家超级代工厂面临的防疫挑战。资料显示，作为全球最大的iPhone生产基地，富士康郑州航空港厂区高峰时期员工超过30万名，目前员工人数仍在20万左右。眼下正是订单的旺季。

“同事一位女孩子（29号）前半夜还在上班，后半夜就跑了”、“有饭吃，但要承担被隔离的风险”、“每天做核酸的时候都担心”。多名郑州富士康员工向《中国新闻周刊》表示，逃离厂区，是部分员工对于病毒的恐惧和对于生活失序的担忧。他们表示，疫情之下富士康的后勤管理出现一些混乱，包括饭菜问题、隔离问题等。

报道援引网传截图称，10月30日凌晨，富士康郑州科技园党委书记苏东霞的朋友圈发文：“富士康郑州厂区有20多万人，这注定不仅仅是一家公司，而是一个复杂的社会，管理难度很大；疫情发生之后，富士康尽力在内部调动资源努力处置，外部支持较少……无力独自支撑局面，不得已默许让厂区员工自行回家”。不过，随后苏东霞称该内容是她转载，并非原创。

为了回应各方的关切，富士康科技集团数位产品事业群的一位负责人10月31日接受了《河南日报》的采访，表示“截至目前，郑州园区未发生重症感染现象，在政府的大力协助下，疫情总体可控。”此外，目前防疫形势稳中向好，园区各餐厅从10月29日逐步恢复堂食，目前能够保障20万人次免费的一日三餐。

尽管富士康官方表示情势已经整体向好，但这仍不能阻止许多员工仍然选择走上徒步返乡的道路。王盼向“第一财经”表示：“步行返乡实属部分员工的无奈之举，原因一部分来自对疫情的恐慌，加上员工获取官方权威信息的不足，另一部分是因为防疫交通管制，导致不得不选择步行。”但同时他也指出：“网络上大量关于郑州园区疫情事件的视频和图片，有一部分是拼凑或片面、不实的信息，我们自己从内部来看，公司也是在努力进行改善。”

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留下来的理由

同时，如今郑州富士康留下来的20万人中，很多人是迫于经济压力不愿离开。从《中国新闻周刊》的最新报道中，可以看出许多员工坚持留下的原因是数千至上万元人民币的劳务派遣人员奖金，需要在富士康坚持打卡上班90天才能拿到。另有一部分员工是因为眼下正是厂区订单的旺季，每个月能比之前多拿约1000块钱的工资。对于许多底薪2000人民币左右的富士康员工来说，这是非常重要的额外收入。

富士康科技集团数位产品事业群的负责人也向《河南日报》透露，从10月19日起，公司对正常出勤且符合防疫要求的所有员工发放一天50元的出勤激励奖金，其中数位产品事业群10月26日至11月11日提高至一天100元，并给予最高1500元的全勤激励奖金。11月1日，更是有多名郑州富士康员工向《科创板日报》透露，厂方最新的激励政策是给与自愿留在港区完成自我隔离的员工每天300元人民币的生活补助，7天隔离期间共补助2100元，隔离期满后，员工可在核酸结果阴性的情况下选择反岗，也可以选择返乡，政府将统一组织有序返乡。

根据包括台湾《联合报》在内的媒体报道，郑州富士康厂区原本是苹果公司最新14代iPhone机型的生产重地，但由于销量不佳，后被总公司鸿海科技集团责令转型生产配置和利润更高的Pro Max系列。另据“壹苹新闻网”报道，目前郑州厂区在iPhone 14 Pro系列总产能的占比高达70%。

（第一财经、中国新闻周刊、河南日报、科创板日报等）

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