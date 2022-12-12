富士康向员工道歉 苹果派人驻厂

（德国之声中文网）富士康本周四（11月24日）表示，郑州园区招聘新员工时，发生了一个与薪酬有关的“技术性错误”，并向员工道歉。

在此前一天，富士康郑州园区发生暴力事件，大批工人试图冲出工厂园区，当局调来大量特警。双方发生冲突。

路透社报道，富士康母公司鸿海集团表示：“我们的团队正在调查此事，发现在入职的过程中出现一个技术性错误。” 该集团还表示：“对于电脑系统的输入错误，我方深感歉意，保证实际薪酬与官方招聘海报一致。”

冲突发生后，鸿海集团昨天发布的声明说，郑州园区部分新进同仁因对工作津贴认知疑虑提出诉求，公司强调对于津贴一向按合约内容履行。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

知情人士向路透社报道透露，大规模的抗议活动已经平息，公司正在与小型抗议的员工进行沟通，富士康已与员工达成初步协议，生产正在继续。

富士康表示，尊重想辞职的新员工意愿，并将为他们提供“补贴”。富士康消息人士告诉路透社，补贴金额为每名工人10000元人民币。

郑州园区大约有20万名员工，园区配有宿舍餐厅、篮球场和一个足球场。富士康是苹果最大的iPhone制造商，占全球iPhone出货量的70%。苹果公司表示，已派员工在该园区与富士康进行密切合作，确保富士康员工的关切得到解决。

鸿海旗下的富士康郑州园区11月22日晚间惊传发生严重暴动。经过法新社核实的新浪微博和推特视频显示，数百名工人行进在一条路上，遭到防暴警察和“大白”阻拦。据德新社报道，警员手持警棍和塑料盾牌，试图把工人推回去，这一过程中双方发生了冲突，一些工人受伤躺在地上。有网民爆料称，郑州富士康从各地新招聘的员工认为被公司欺骗，担心薪资被拖欠、待遇被砍，同时也担心遭染疫的老员工感染。

人权观察中国项目主任王亚秋，指出当局信息不透明引发担忧情绪，她告诉德国之声：“中国当局对信息的严格控制在工人中造成了错误的印象，即如果他们感染了新冠病毒，后果会很严重，这种想法在许多工人心中种下了恐惧的种子“。她还指出： “由于工厂的目的是赚钱，管理层并不关心工人医疗或饮食等方面的问题。一方面，他们想赚钱，另一方面，他们必须遵守政府的防疫措施。这使得工人成为最终的受害者。”

疫情升温 广州民众上街抗议

10月底，因爆发疫情及隔离条件差、员工担心染疫等原因，郑州富士康大批员工逃离厂区，徒步返乡，致使工厂陷入缺工困境，产能大减。郑州富士康继而高薪招工，河南省还传出地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作的消息。

目前任教于纽约市立大学亨特学院的中国法律学者滕彪认为，中国严格的清零政策尤其给依靠打零工谋生的人带来影响，接受德国之声采访时他表示：“有些人失去了收入和生活来源，没有钱买足够的食物来维持生计，还有很多人被强制隔离……对于富士康这样的大企业来说，他们必须在经济利益和员工的基本权利之间做出选择。" 他还补充指出，鉴于中国的政治和商业环境，他们很可能不得不优先考虑牺牲员工的利益：“当公司的利益与当局的政治要求发生冲突时，公司几乎没有选择的自由。“

目前还不清楚工人的抗议活动给公司带来多大影响。有知情人士向路透社透露，富士康不会在11月底之前全面恢复生产。

（路透社等）

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