富士康冲突折射中国“清零”困境

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中国近来新冠感染数字一再创新高，包括一些大城市在内的许多地区都进入不同程度的封控状态。因为薪酬纠纷以及对防疫措施不满，郑州富士康工厂爆发大规模暴力冲突。
在各地取消强制性的核酸检测义务之后，虽然官方统计的新增感染病例比前一周下降，但人们担心实际感染数字要高得多。政府指令各地医院进行“总动员”，增设重症监护室；同时官媒也呼吁民众，不要一发热就去医院，以避免医疗资源挤兑。
随着中国各地城市纷纷开始推出趋向宽松的防疫规定，首都北京也发布了有关核酸检测的新规。出现在许多城市的反清零示威过去一周后，南京理工大学生又群集抗议封校。
多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。
有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。
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