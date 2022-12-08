 富士康冲突折射中国“清零”困境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2022

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时政风云

富士康冲突折射中国“清零”困境

中国近来新冠感染数字一再创新高，包括一些大城市在内的许多地区都进入不同程度的封控状态。因为薪酬纠纷以及对防疫措施不满，郑州富士康工厂爆发大规模暴力冲突。

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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 08.12.2022

老年人是新冠疫情中的高危易感人群，然而，中青年接种率颇高的中国，其老年人的新冠疫苗接种率却显著低于西方国家。中国政府在坚持严格清零政策同时，也开始大力推动老年人接种。

上海老年人如何看待动态清零？ 30.11.2022

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告别“清零”后感染激增 中国医疗资源面临重负 11.12.2022

在各地取消强制性的核酸检测义务之后，虽然官方统计的新增感染病例比前一周下降，但人们担心实际感染数字要高得多。政府指令各地医院进行“总动员”，增设重症监护室；同时官媒也呼吁民众，不要一发热就去医院，以避免医疗资源挤兑。

BEIJING, CHINA - NOVEMBER 20: A couple wear protective masks to protect against the spread of COVID-19 as they stop on their shared bikes to look up at the CCTV building obscured by smog and fog on November 20, 2022 on a polluted day in Beijing, China. In an effort to try to bring rising cases under control, the local government closed many restaurants for inside dining, switched schools to online studies, and asked people to work from home. Though the government recently revised its COVID strategy, it has said it will continue to stick to its strict zero tolerance policy with mandatory testings, quarantines and lockdowns in many areas in an effort to control the spread of the virus. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

北京放松核酸检测规定 南京理工大又现抗议 06.12.2022

随着中国各地城市纷纷开始推出趋向宽松的防疫规定，首都北京也发布了有关核酸检测的新规。出现在许多城市的反清零示威过去一周后，南京理工大学生又群集抗议封校。

08.12.22 *** BEIJING, CHINA - DECEMBER 08: Communters walk to work during the morning rush hour as many companies are still operating at limited capacity, on December 8, 2022 in Beijing, China. As part of a 10 point directive, Chinas government announced Wednesday that people with COVID-19 who have mild or no symptoms will be permitted to quarantine at home instead of at a government facility, testings requirements are reduced, people are permitted to buy over the counter medications, and local officials can no longer lock down entire neighbourhoods or cities, a major shift in its zero COVID policy. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

中国防疫：从“新冠可怕”到“新冠不可怕” 10.12.2022

多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。

28.11.2022+++ Police cars are seen on a street in Shanghai on November 28, 2022, a day after rare protests against China's zero-Covid policy. - Hundreds of people have taken to the streets in China's major cities in a rare outpouring of public anger against the state over its zero-Covid policy. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

墙外文摘：“白纸革命”与新疆集中营 11.12.2022

有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。