富士康冲突折射中国“清零”困境

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
中国近年来新冠感染数字一再创新高，包括一些大城市在内的许多地区都进入不同程度的封控状态。因为薪酬纠纷以及对防疫措施不满，郑州富士康工厂爆发大规模暴力冲突。
在公布优化防疫措施“二十条”后不久，中国疫情升温，单日新增病例突破3万，多地迅速升级防疫措施。新疆乌鲁木齐一高层住宅火灾引起热议，有民众质疑封控延误消防车救援。法国驻华大使馆则公开喊话呼吁落实“二十条”。
几天来，中国新冠新增病例连创新高，到了疫情爆发三年来最严峻的时刻。与此同时，民间对严苛清零政策的不满也在与日俱增。中国防疫政策今后将如何发展，成了德语媒体关注的话题。
在封控的家中看热闹的卡塔尔世界杯，巨大的视觉反差带来迷幻，人们问这是"同一个星球"吗？中国老年人接种疫苗的比例很低，很可能导致中国在疫情好转之前先经历恶化。
发生暴力冲突一天后，富士康发声明承认发生了与薪酬有关的“技术性错误”，并向员工道歉。该集团还表示尊重想辞职的新员工意愿。苹果表示已派人赴往郑州园区。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版