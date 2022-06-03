 富士康冲突折射中国“清零”困境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2022

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时政风云

富士康冲突折射中国“清零”困境

中国近年来新冠感染数字一再创新高，包括一些大城市在内的许多地区都进入不同程度的封控状态。因为薪酬纠纷以及对防疫措施不满，郑州富士康工厂爆发大规模暴力冲突。

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