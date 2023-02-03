 富士康今年1月份业绩亮眼 | 经济纵横 | DW | 05.02.2023

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经济纵横

富士康今年1月份业绩亮眼

中国结束清零政策后，为苹果代工的郑州富士康也逐步回归正常，这一基础上，富士康今年1月份的经营额创下新高。

郑州富士康园区

郑州富士康园区

（德国之声中文网）台湾富士康在经过去年产量低谷后，今年1月实现经营额大翻身。据富士康周日（2月5日）公布的数据，同去年1月相比，今年1月营销大增48.2%，创下204.2亿欧元的公司纪录，同去年12月相比，环比增长了4.93%。富士康公司称，新数据好于预期。

富士康是苹果的代工厂，有规模巨大的生产线设置在中国，而中国此前的新冠清零政策对富士康的生产造成巨大的冲击，去年，郑州富士康因为抗疫多次停工或者减产，厂内数度爆发疫情后，数千名工人纷纷逃离厂区。去年12月，中国突然告别严酷的新冠防疫政策后，富士康逐步回归正常。

据分析人士的消息，富士康承担大约70%的iPhone手机的生产量，其中大部分在郑州富士康下线，包括最新款的iPhone14Pro。市场预期富士康今年一季度的产量同比上升4%。

苹果公司上周四（2月2日）发表业绩评估报告时认为，由于全球的景气状态不佳，今年第二季度的营收将出现收缩，但因产能得以保证，届时iphone的销量会一枝独秀。

富士康冲突折射中国“清零”困境

（路透社）

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