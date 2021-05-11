 富国儿童再等等！世卫呼吁先向穷国提供疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2021

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时政风云

富国儿童再等等！世卫呼吁先向穷国提供疫苗

鉴于新冠疫苗目前仍处于供不应求状态，世界卫生组织呼吁富国先向贫困国家捐赠疫苗，而不是现在就忙于给本国儿童接种。

Indien Mumbai Coronapandemie Impfzentrum

孟买， 大批市民在这个疫苗接种中心等待接种

DW.COM

當有足夠的新冠疫苗供給時，歐盟仍有一部分成年人不願接種，對疫苗猶豫不決的程度似乎與他們使用社交媒體的習慣有關。

台灣三天內一共新增了58名本土確診患者，北部地區進行大規模消毒。疫情指揮官陳時中表示，由於確診者足跡尚待調查，因此暫不升級第三級警戒。此次疫情升溫也使各大醫院疫苗施打預約一位難求。

美国总统拜登表示支持豁免疫苗知识产权这一提议，对此，欧盟持怀疑态度。中国商务部表示，中方支持WTO关于新冠疫苗等抗疫物资知识产权豁免提案进入文本磋商阶段。

德国之声中文网）在日内瓦举行的一次视频会议上，世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，目前，供应给低收入国家的疫苗只占全球总量的0.3%，在许多贫困国家，甚至医护人员也未能接种，从而得不到保护 

他说，他能理解为什么一些富裕国家要为其儿童和青少年接种疫苗，但仍希望相关国家能重新考虑。他表示，疫苗更应提供给全球疫苗公平获得倡议（Covax）。世卫组织是该倡议的主要参与者，旨在实现疫苗的全球公平分配。迄今为止，该倡议交付了6000万剂疫苗，但部分由于印度对阿斯利康疫苗的出口限制，该倡议难以实现原定交付目标。 

世卫组织希望更多国家效仿法国和瑞典，向全球疫苗公平获得倡议提供疫苗，以缩小富国和穷国之间的接种率差距。加拿大和美国新近分别批准新冠疫苗用于本国儿童和青少年。世卫组织一名官员透露，正就疫苗分配问题与华盛顿洽谈。 

印度接种俄制疫苗 

此间传出消息，印度启动接种俄罗斯研制的卫星V（Sputnik V）新冠疫苗。俄罗斯国家基金RDIF宣布，在印度中部城市海得拉巴已开始该疫苗的首批接种，由此，卫星V成为 "在印度接种的首个境外制造疫苗"。第二批疫苗将在数天后运抵印度

印度当局已于4月中旬紧急批准接种卫星V。包括Virchow Biotech和Hetero Biopharma在内的数家印度制药公司也获得了生产俄罗斯疫苗的许可。这些公司的目标是达到超过8.5亿剂疫苗的生产能力。 

13亿人口的印度目前是世界上受新冠大流行瘟疫影响最严重国家之一。该国周五（5月14日）连续第三天报告与新冠有关的日死亡人数超4000，日确诊染疫人数达34.3万。 

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus

世卫组织总干事谭德塞紧急呼吁

莫迪总理受压 

局势严峻，总理莫迪受到越来越强烈批评。其政府最初宣布，7月底前将能为3亿人接种疫苗，然而，迄今距这一目标还有太大距离。到目前为止，作为世界上最大的疫苗生产国，只有3820万印度人接种了疫苗。进展缓慢的原因包括疫苗原材料供应瓶颈、网上预约接种系统出问题以及行政混乱。 

莫迪周五向人民发表讲话，强调自己对人民的痛苦感同身受。他说："因这一病毒，我们失去了与亲人。对公民们过去几天里不得不承受的痛苦，我的感受同样强烈。” 

 

（德新社，路透社 

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