 密谋绑架卫生部长？德国警方逮捕多名极端分子 | 德国新闻 | DW | 16.04.2022

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密谋绑架卫生部长？德国警方逮捕多名极端分子

这听起来有点荒谬，但却是真实情况：德国有一小撮右翼极端分子在密谋策划着绑架卫生部长、制造全国断电的袭击行动。警方在本周的搜捕行动中抓获了多名嫌疑人，他们都来自反对防疫政策的极右翼运动。

Berlin | Gesundheitsminister Karl Lauterbach äußert sich zu Quarantäneregeln

反对防疫政策的右翼分子甚至企图绑架德国卫生部长劳特巴赫

DW.COM

德国警方周三凌晨采取大规模行动，针对多个右翼极端组织展开了搜查行动，行动中共有四名嫌疑人被捕。

德国反对政府防疫措施的势力正在日趋激进化，周末的反防疫措施示威集会中，再度爆发暴力冲突，一些警员和记者遭到了袭击。与此同时，新总理肖尔茨呼吁德国社会不要分化。

德国联邦宪法保卫局在其政治极端分子年度报告中加入了关于 "新右翼 "的目录和章节。那么哪些组织属于“新右翼”?它们代表什么观念和行动？

（德国之声中文网）本周以来，德国警方在全国范围内进行了一系列搜捕行动，调查对象包括密谋策划绑架卫生部长劳特巴赫和袭击供电设备的极端分子。

据路透社援引警方报道，两名主要嫌疑人及其同伙涉嫌策划针对联邦卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）的袭击，并意图将其绑架。警方在搜捕过程中缴获了一些武器。一共有四名嫌疑人被捕，都是极端化反对防疫措施的抗议运动成员。

劳特巴赫在获悉这一消息后表示十分震惊，不过他也表示不会因此而影响到自己的工作。“这只是社会中的一个极少数群体，但是却具有很高的危险性”，这位社民党政治家表示，在一些问题上人们可以就事论事地进行争论，“但暴力从来都不应该是一个选项”。他认为，相关团伙策划的行动并不只是针对防疫措施，而是在“与整个国家进行清算”。

除此之外，从2021年开始警方还在对另一个团伙进行调查，该团伙的目标是部分摧毁供电网络，从而使全德国陷入断电。
警方调查人员认为，这些嫌疑人试图通过断电事故制造混乱局面，并且趁乱颠覆德国的民主体制，从而接管政府。

在非法交易过程中落网

根据德国电视一台的报道，警方过去数日里逐渐掌握了12名嫌疑人的具体计划。据称，这些人意图用数万欧元采购枪支、炸药和防护用具。按照计划，他们本周在莱法州的小城诺伊施塔特（Neustadt）进行一次非法交易，交接的武器包括两支卡拉什尼科夫机关枪以及五把手枪。

Symbolbild Telegram App

不过这次交易其实是警方安排的陷阱，出面购买武器的嫌疑人被当场抓获，另外两名嫌疑人也被逮捕。

据警方介绍，这个非法团伙中的12名嫌疑人在社交通信软件Telegram上的多个群聊里进行交流联系，其中有两个群组的名称叫做“爱国者联合会”和“积极爱国者”。

据媒体得以查阅的聊天记录，这些群组里充斥着各种极右翼的言论、扭曲的世界观以及对防疫政策的抵抗。右翼极端分子在这些群组里还会就制造毒剂和购买武器的方法进行交流。
 

（路透社、每日新闻）

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